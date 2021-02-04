КАКАЯ ВЛАСТЬ – ТАКИЕ И РЕАЛИИ… Каннибализм, как новая реальность нашей жизни. Спутник-V и ложь путинских гинцбургов. (ВИДЕО)

Абортивный след в вакцине Спутник –V есть.Точка.

Сначала выплыла информация с американского сайта Института Шарлотты Лозье, занимающегося проблемами абортов и никак не конкурирующего за рынок вакцин. Потом был сделан запрос общественной организации следующего содержания:

«Уважаемый Александр Леонидович! Православное сообщество в целом, религиозные граждане России с озабоченностью восприняли распространяющуюся в социальных сетях информацию как об использовании при производстве вакцины „Спутник V”, так и о содержании в составе самой вакцины абортивных материалов, что может стать препятствием для вакцинации миллионов российских граждан.

Осознавая важность вакцинации в России от коронавирусной инфекции covid-19, просим Вас дать развернутый ответ, либо подтвердив эту информацию, либо опровергнув. Заранее благодарим за Ваши разъяснения.

С уважением, председатель МРОД „Пчелки” Н.Н. Бондаренко».

Пришел ответ от самого академика Гинцбурга:

„… сообщаем, что при разработке вакцины „Спутник-V” абортивный материал не использовался и не мог использоваться. В настоящее время работа проводится с трансформированной клеточной линией без какого-либо абортивного материала”.

Далее, мы увидим, множество подтверждений тому, что при разработке вакцины Спутник–V использовался абортивный материал. Вопрос в том, что называть абортивным материалом. Гинцбург имеет в в виду – куски плоти, видимые части искромсанного младенца? Понятно, что этот представителей племени богоубийц, отец которых – отец лжи дьявол, нагло и цинично лжёт. На какую степень невежества рассчитывает этот пархатый академик, давая такой ответ?

Разумеется, что никто не утверждает, что в вакцине плавают куски человечины. Речь идёт о том, что абортивный след ретроспективно присутствует в научной разработке. И мы это по простоте душевной называем «абортивный след» или «абортивный материал». Мал он или велик, копия это или оригинал – это не имеет значения. Родоначальником этого греха был – аборт.

Далее академик Гинцбург пишет:

«При производстве векторных вакцин, предназначенных для профилактики вирусных заболеваний, во всем мире используется клеточная линия НЕК 293, которая была получена в 1973 году трансформацией аденовирусом абортивной культуры клеток эмбриональной почки человека. Нам неизвестно, что послужило для нее исходным материалом».

Заметим, что Гинцбург таки не даёт ответ на прямой вопрос, участвовала ли в разработке вакцины „Спутник-V” фетальная линия НЕК 293. (Фетальная – полученная из человеческого эмбриона. Фетал (foetus) в переводе с латыни означает плод.) Он лишь рассуждает о каких-то существующих практиках. Странным кажется и заявление о том, что, ему неизвестно, что послужило для нее исходным материалом. Всему Гуглу известно, а центру Гамелеи неизвестно? Лукавый жид.

Первоначальные клетки абортированного плода были успешно трансформированы и иммортализованы (иммортализация — получение стабильной, способной к неограниченному размножению (“бессмертной”) клеточной линии) в январе 1973 года молодым канадским ученым Фрэнком Грэмом, проходившим постдокторантуру в лаборатории профессора Алекса ван дер Эба в Лейдене, Нидерланды.

Это был 293-й эксперимент, номер которого вошел в название линии. «HEK» расшифровывается как «humanembryonickidney» (эмбриональная почка человека). Руководитель исследований доктор Алекс ван дер Эб заявлял в 2001 году следующее: «Почка была от плода, с неизвестной семейной историей, полученная, вероятно, в 1972 году. Точная дата сейчас не известна. Плод, насколько я помню, был совершенно нормальным. Все было в порядке. Причины аборта мне неизвестны. Я, наверное, знал все это в то время, но эта информация была потеряна». (цитируется из «Стенограммы заседания Консультативного комитета по вакцинам и связанным с ними биологическим продуктам Управления по контролю за продуктами питания и лекарствами США (FDA) в мае 2001 года».)

Гинцбург лишь говорит о том, что абортивный материал не использовался, но более бесхитростные коллеги академика на официальной странице Центра Гамалеи в соцсетях заявили, что да, линия НЕК 293 присутствует в Спутнике-V, но о связи с умерщвленным ранее младенцем можно говорить только в историческом контексте.

В соцсетях в электронном виде был задан вопрос кандидатом экономических наук Денисом Клешко из Москвы. Ему пришёл официальный ответ из Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи Министерства здравоохранения РФ, что связь с убитым младенцем только историческая.

Но, позвольте, мы не Иваны родства не помнящие. У нас со всей нашей культурой и религией связь исключительно историческая. Или ученые советуют нам руководствоваться пословицей: кто старое помянет – тому глаз вон?

Далее Гинцбург пишет:

„В соответствии с пределом Хейфлика все клетки, делящиеся в клеточной культуре, умирают приблизительно после 50 делений. Поэтому уже к 1981 году все клетки, взятые из исходного материала, в линии НЕК 293 отсутствовали, и утверждение о связи этой линии с абортивным материалом равносильно утверждению о ее происхождении от неандертальца. Оба утверждения абсурдны, не говоря уже о том, что в конечном продукте под названием „Спутник V” какой-либо человеческий материал полностью отсутствует и не может там присутствовать по определению. С уважением, Директор ФГБУ „НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи” А.Л. Гинцбург”.

Итак, имеющий такое же отношение к православию как неандерталец – академик Гинцбург дал соответствующий его роду-племени лукавый ответ. Кстати, именно Гинцбург, если вы помните, активно настаивал на введении подтверждающих сертификатов для вакцинированных или ковид паспортах, уничижающих достоинство человека.

Пойдем дальше. Вот зарегистрированный на Спутник патент, в нем три раза встречается упоминание НЕК 293. (патент в pdf)

Допустим, что мы плохо разбираемся в чисто научных изысканиях. Но тогда послушаем других ученых (Зуев с 8:00 – 8:35 видео):

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Вот схема, по которой происходит производство вакцины с участием фетальной линии.

Статья «НЕК 293» в Википедии или «Справочник по линиям эмбриональных клеток человека, полученных от абортированных детей и используемых при разработке вакцин», содержащий ссылки на рецензируемые научные издания и цитаты из «Стенограммы заседания Консультативного комитета по вакцинам и связанным с ними биологическим продуктам Управления по контролю за продуктами питания и лекарствами США (FDA) в мае 2001 года».

Всё это также доказывает, что при производстве вакцины Спутник-V, запатентованной центром Гамалеи использовалась клеточная линия, происходящая от абортивного материала.

Приведем также мнение некоторых православных священников.

Такое положение дел, которое могло отвернуть большинство верующих, да и просто думающих людей от вакцины, разумеется, не могло устроить чиновников: слишком большие ставки делались на вакцину от Ковида, да и указания ВОЗ через Роспотребнадзор давал недвусмысленные. Согласно им – все 7 млрд.людей должны быть вакцинированы и снабжены соответствующими сертификатами.

Телеканал Спас активно включился в борьбу за каждое православное предплечье. Какие только версии не излагали помраченные и потерявшие совесть апостасийные священники в эфире „Спаса”, чтобы придать невинность вакцине: «Вы, наверное, работаете на Файзер», «Ну жертвуют же органы», «Убивали не специально для вакцины», «Есть заявление православных врачей по поводу вакцины от краснухи» и т.д. А московский клирик протоиерей Максим Первозванский даже сравнил Христа с жертвой аборта. Дескать, тоже была жертва во имя жизни. Странно, что не прозвучало совета просто перекрестить флакончик, да и все. И будет вам, как говорится, по вере вашей.

Итак, церковные либералы, выступающие на псевдоправославном телеканале Спас, включились в активную пропаганду вакцинации.

Особо рьяным защитником прививок выступил гундяевский епископ Савва (Тутунов), который ничего страшного для себя в этом не увидел и собирается привиться при первой удачной возможности. Он намекнул на дремучесть рассуждений о неприемлемости вакцины, будучи сам педагогом по образованию. (видео)

Второй его аргумент: «Мы не были заказчиками аборта».По рассуждению этого горе-епископа, если вы не являетесь заказчиком убийства, то можете неограниченно пользоваться его плодами.

Вообще поражает степень лживости как бы православного епископа, заявляющего: «Абортов ради производства или разработки «Спутника V» никто не проводил и не проводит. Никакие дети ради нее не гибли и не гибнут. Никакой абортивный материал в ее состав не входит. Потому обзывать ее «вакциной каннибала» – не более, чем черный пиар».

Но это позорная для епископа ложь, т.к. как раз таки присутствуют, и как раз таки полученные в результате аборта, а потом растиражированные. Братья и сестры, вот эта лживость высшего церковного клира – верный признак апокалипсиса. Современный нам епископат стал служить антихристу. Да запретит им Господь!

Источник: https://3rm.info

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