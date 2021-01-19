КАК ЗАЩИТИТЬ ДЕТЕЙ ОТ ПРИВИВОК. Метод Ленура Усманова. (ВИДЕО)

Знание законом и их применение даёт вам право и возможность защитить ваших детей от различный медицинских манипуляций в области отказа от прививок.



Из комментариев: „Я своему категорически запретила вообще даже заходить в школьный медкабинет, если зовут, и сразу звонить домой. Силой не поволокут, уверена. Один раз сделали от гриппа, так неделю не спали, температура долбила под сорок, скорую вызывали по два раза за ночь. Спасибо, больше не надо, пусть себе колят во все места. А уж против ковида – даже не обсуждается…”

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Источник: https://3rm.info

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