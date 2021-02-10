ЙОГА – ЭТО ПРИЗЫВАНИЕ ДЕМОНОВ… Интервью с бывшим сатанистом

Бывший верховный жрец сатаны Захария Кинг рассказывает о йоге, которая сегодня вошла в моду.

– Нас часто спрашивают, плохо ли заниматься йогой и могут ли заниматься йогой христиане.

Многие люди уверены, что они просто тренируются. И они спрашивают, по какой причине нельзя выполнять эти простые упражнения. Один священник сказал, что он не против йоги, поскольку в спортзале, где проходят тренировки, висит Распятие и икона Божией Матери.

Тем, кто занимается йогой, я обычно задаю такой вопрос:

«Если бы тебе предложили выполнить гимнастическое упражнение, в котором ты должен встать в позу демона, ты бы захотел это сделать? При этом, ты должен понимать, что если ты пробудешь в этой позе некоторое время, как это делают многие люди, то вполне возможно, что ты привлечешь к себе внимание некоторых злых тёмных сил. Тебя это нисколько не обеспокоит?».

А ведь именно это и происходит, когда ты занимаешься йогой. Если ты поговоришь с учителями йоги в Индии, то они тебе скажут, что невозможно отделить упражнение от поклонения их божествам, от религии. Их раздражают люди с Запада, которые думают, что могут это сделать.

Позы, которые ты принимаешь, занимаясь йогой, изображают индуистских божеств.

Во-первых, здесь надо пояснить, что «индуистские божества» — это совсем не то, что ты думаешь.

Нрисимхадев, воплощение Кришны в виде полульва-получеловека.

Если ты посмотришь на их изображения, то увидишь, что они очень страшные. У них — острые зубы и множество рук, они выглядят дикими и похожи на демонов. Да это и есть демоны, на самом-то деле.

Значит, ты принимаешь позы демонов — это очень плохая особенность йоги.

Кроме того, в одной статье (это была газета «Нью Йорк Таймс» или «Нью-Йорк Пост», вы можете поискать в интернете), говорилось о том, что йога может нанести организму огромный вред.

Многие из тех, кто занимается йогой годами, страдают болезнями суставов, болями в шее, в ногах, в запястьях, в позвоночнике, судорогами, поскольку все эти позы неестественны для тела.

Конечно же, Бог наделил нас свободой воли, и человек может делать то, что он хочет. Некоторые используют свою свободу воли для греховных занятий: вызывают духов с помощью «доски Уиджи» или гадают на картах Таро, или делают другое, тому подобное.

Всё это вредно для твоей души. То же самое касается и йоги.

Источник: https://3rm.info

VK Facebook Twitter Google+ Odnoklassniki