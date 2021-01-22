„Исповедь христианского оптимиста”: Рошка – о великой перезагрузке мира

Публицист Юрий Рошка рассказал в последней своей передаче о намерении оккультных сил изменить всю планету в экономическом, политическом, социальном, культурном и технологическом плане. Этот тезис отражен в работе Клауса Шваба «COVID- 19: The Great Reset».

Многогранный анализ содержания этой книги журналист делает в своей передаче «Исповедь христианского оптимиста».

Судьба российской вакцины „Спутник V”: Окончательное решение за Агентством по лекарствам По его словам, «COVID-19. Великая перезагрузка» свидетельствует о существовании эпицентра мировой мощи, ядра мирового оккультизма глобальной элиты, глобальной олигархии, тех, кто фактически контролирует мировое правительство в тени.

„Тезисы, представленные в этой работе, исходят от тех, кто хочет изменить всю планету, не в последнюю очередь в экономической, политической, социальной, культурной и технологической областях. Итак, эти лжепророки даже не стесняются говорить с первой страницы в терминах: «до коронавируса» и «после коронавируса». С первой страницы мы понимаем, что это новая псевдорелигия. Эти ребята пародируют значение присутствия Бога в мире через нашего Спасителя Иисуса, который разделил историю мира на две отдельные части – до Христа и после Христа», – объясняет Рошка.

Журналист также ссылается на термин «новая нормальность», который, по его мнению, «повторялся, как попугаями, главами государств и правительствами стран за последний год».

«То есть всё, что человечество знало до прошлого года о том, что нормально, то есть добро, и справедливо, и законно, и красиво, симметрично, устроено согласно человеческому счету, стирается, аннулируется! Его отбрасывают, и вмешивается новая нормальность. Этот термин не является простой художественной метафорой, но он демонстрирует требование сатанистских глобалистов действительно перевернуть мир с ног на голову. На вопрос о том, когда закончится этот давящий период, разрушивший мировую экономику и вызвавший столько путаницы в глобальном масштабе, эти люди с самого начала отвечают: никогда! Никогда мы не вернемся в тот мир, который был до коронавируса. Еще одна фраза, которая неожиданно выходит на первый план: провал глобального управления и глобального лидерства. Поэтому они сожалеют, что мировому правительству еще не удалось так сильно сконцентрировать всю силу мира, принятие решений в глобальном масштабе, чтобы каждый мог танцевать так, как он хочет. Конечно, это ложная скромность, потому что в прошлом году мы видели, как все лидеры стран мира надевали маски и сохраняли социальную дистанцию, разрушали экономику, изолировали нас домашним арестом», – отмечает Юрий Рошка.

Источник: https://noi.md

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