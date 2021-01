ÎPS Teodosie: Sfânta Împărtășanie este mai puternică decât orice vaccin, iar apa sfințită e un medicament în plus. Eu nu voi permite să se mai închidă vreo biserică în eparhia mea pentru că nu se cuvine

ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a dat marți seară un interviu la Antena 3 despre provocările la care a fost supusă Biserica în timpul pandemiei de coronavirus și a răspuns nedumeririlor legate de închiderea lăcașurilor de cult, îngrădirea pelerinajelor și a sărbătorilor, încercarea de a presa Biserica să se amestece în campania de vaccinare, relația dintre autoritățile statului și ierarhia bisericească, precum și dintre Patriarhie și Arhiepiscopie.

Întrebat ce răspuns dă la acuzele cum că ar fi îndemnat la nesupunere și că ar fi zădărnicit lupta împotriva epidemiei, ierarhul tomitan a spus că nu se face răspunzător de aceste etichetări false ci că, dimpotrivă, a încercat să le vină în ajutor oamenilor în felul propriu în care o poate face un slujitor bisericesc.

„Știu că n-am zădărnicit nimic, eu mi-am făcut datoria de păstor: am făcut slujbe, i-am încurajat pe credincioși și toți au dobândit un optimism, o încredere în Dumnezeu, în această perioadă în care s-a semănat prea multă panică și prea multă frică, ce întrece ca grabă în boală virusul. Omul fricos deja este un om bolnav”, a spus ÎPS Teodosie.

La întrebarea dacă învinuiește statul că a indus panică în rândul populației, ierarhul a explicat că aceasta e percepția oamenilor de rând: „Așa mi s-au plâns credincioșii. Au suferit foarte mult că n-au avut Paști, că n-au avut Săptămâna Patimilor, au suferit foarte mult credincioșii, de la ei știu. Eu sunt în dialog cu zeci de mii de credincioși. Nu sunt eu judecător. Biserica nu trebuia să se închidă, mai ales că, atunci când s-a închis, nu exista o atât de mare răspândire a bolii. (…) Eu nu sunt împotriva autorităților, dar nu ne-au consultat, au fost foarte autoritare și de multe ori n-am înțeles logica”, a subliniat Arhiepiscopul Tomisului.

Acesta a înfățișat o imagine complet diferită a Bisericii, ca loc al vindecării spirituale și corporale, în loc de potențial focar de infecție, cum au przentat-o în mod tendențios vocile ateiste: „Biserica are o autonomie a ei și în Biserică este locul cel mai prielnic unde, în Sfântul Altar, în Sfântul Potir, Sfânta Împărtășanie (trupul și sângele Domnului – n.red.) este lipsită de orice virus. Acolo e locul unde trebuie să ne concentrăm și să învingem virusul! Sfânta Împărtășanie e mai puternică decât orice vaccin și încrederea oamenilor în lupta lor pentru sănătate prin credință să știți că face foarte mult! Mulți au căzut în pesimism, au fost și sinucideri între oameni – dar nu prea s-au popularizat -, din diasporă m-au încurajat foarte mulți să le fac slujbe și le-am făcut și stau în dialog cu dânșii. Și azi am stat în dialog cu persoane din Germania, din Franța. Mă sună, tot timpul îl afectez credincioșilor care au nevoie de un sfat, de un îndemn la credință, de o siguranță privind credința pe care o mărturisesc și rugăciunea pe care o fac”.

Rugat să detalieze dacă afirmația că „Sfânta Împărtășanie este mai puternică decât vaccinul” are legătură cu credința omului că poate învinge boala, Arhiepiscopul Tomisului a explicat că această putere se află în conținutul euharistiei, care este Hristos, dătătorul Învierii și al Vieții veșnice.

„Mă refer la acuratețea Sfintei Împărtășanii, care este ce e mai sfânt din ceea ce există pe pământ. Hristos este Sfântul sfinților. Când Hristos intră în noi, noi așa o spunem: spre sănătatea sufletului și a trupului! Hristos nu minte. Biserica a preluat adevărul de la Hristos. Hristos este capul Bisericii și nu minte niciodată. Este adevărul absolut, suprem”, a mărturisit ÎPS Teodosie.

Întrebat despre procesul intentat prefecturii pentru permiterea desfășurării pelerinajului național de Sfântul Andrei și de ce nu au funcționat celelalte căi de comunicare cu autoritățile laice, ierarhul a precizat:

„Dimpotrivă, există o cale de comunicare. Am contestat (interzicerea accesului pelerinilor din alte localități la Mănăstirea „Peștera Sfântului Andrei” – n.red.) și s-a dovedit că am avut dreptate, pentru că Biserica are autonomie. La București s-a câștigat. Pelerinajele sunt libere, ca și manifestările Bisericii. (Procesul de la Constanța a fost) pierdut în primă fază, apoi a fost câștigat. Sunteți mai puțin informați, câteodată! Rețineți numai ce-i negativ. (…) Optimismul învinge și boala”, a pledat arhiepiscopul Tomisului.

Despre plângerea penală pe care un cetățean i-a depus-o la Constanța după săvârșirea slujbei de Bobotează, ÎPS Teodosie a spus că nu știe cine e reclamantul, dar că nu se teme întrucât și-a făcut datoria de slujitor al Bisericii, conform dorinței credincioșilor.

„Nu știu, nu sunt așa de curios! Slujba de Bobotează a decurs foarte bine. S-a găsit, poate, cineva – nu știu! Dar nu am emoții, pentru că știu că am făcut ceea ce trebuie să facă Biserica în cultul ei, am adus oamenii acolo, care s-au bucurat atât de mult și îmi trimit mesaje de mulțumire și acum. Și cei care au urmărit de departe s-au bucurat de o sărbătoare reală a Bobotezei, o sărbătoare a darurilor și a sfințeniei care, așa cum spune și rugăciunea, învinge și bolile”, a ținut să sublinieze ierarhul.

Despre relația cu PF Daniel, patriarhul B.O.R., ÎPS Teodosie a mărturisit că aceasta este una foarte bună, de susținere reciprocă, demontând insinuările cum că ar exista diferențe în modul în care cei doi se raportează la cerințele tot mai exagerate ale autorităților laice.

„Sigur, eu îl respect foarte mult și îl cinstesc pe Preafericitul Daniel și îi mulțumesc pentru că, atunci când am avut pelerinajul la Sfântul Andrei a trimis o scrisoare de susținere. În privința aceasta, noi avem mare, noi avem o tradiție, noi aici avem un alt specific. De când am venit aici, prima Agheasmă Mare am făcut-o în 2002 la malul mării, exact așa cum am făcut-o și anul ăsta. N-am întrerupt niciodată, nu se cuvenea să întrerup nici acum pentru că, iată, apa sfințită a fost atât de binevenită pentru credincioși, care au un medicament în plus. Și apa sfințită este un medicament”, a mărturisit ierarhul.

Realizatoarea emisiunii a insistat să afle dacă Patriarhul Daniel l-a sprijinit pe Arhiepiscopul Tomisului sau a încercat să îl tempereze în relația cu autoritățile laice.

„Dar nu cred că trebuie să întrebați relațiile noastre! Asta este treaba noastră bisericească. Aveți tendința de a ancheta, cum v-am mai spus eu!”, a glumit ÎPS Teodosie.

Întrebat de ce la Constanța există o atitudine care nu seamănă cu cea a altor ierarhi ortodocși, Arhiepiscopul Tomisului a explicat că, prin geografia și istoria ei, zona are un specific diferit și niște tradiții aparte.

„V-am spus că avem un specific diferit. Preafericitul nu a impus nimic. Statul impune, Preafericitul a recomandat. Sigur, a recomandat și, iată, aici sunt niște tradiții specifice, care s-au înrădăcinat și n-am primit nici o opreliște, astfel încât îi mulțumesc Preafericitului și am mare încredere pentru că este Întâistătătorul pe care l-a ales Dumnezeu”, a evidențiat ÎPS Teodosie.

Referitor la dialogurile cu credincioșii din țară și din afara granițelor ei, Arhiepiscopul Tomisului a destăinuit ce mesaje îi transmit oamenii: „Să îmi țin poziția și îmi mulțumesc că îi încurajez și pe ei. Nu exagerez, mi-au spus câțiva: N-am biserică, sunt departe, sunt izolat, eram foarte pesimist, voiam să-mi iau viața – 3 persoane mi-au spus aceasta și mi-au mulțumit și sunt în dialog cu aceste persoane, în afara dialogului comun (de la emisiunile Radio Dobrogea – n.red.), mă caută și îi încurajez pe cei care sunt într-o cumpănă a vieții lor. Cred că aceasta e datoria mea de păstor, să îi ajut pe toți care mă caută. Orice păstor, ca și colegii mei ierarhi, toți avem grijă! Că nu sunt eu singurul. Toți ierarhii au grijă de păstoriții lor și suntem într-o armonie, într-o comuniune. De aceea, eu nu fac ceva în plus. Am mai multă energie, așa mi-a dat Dumnezeu și nu mă pot opri, la îndemnul credincioșilor care mă solicită”, a detaliat ierarhul.

Despre greutățile pandemiei resimțite și de Biserica Ortodoxă Română, ÎPS Teodosie a spus că nu crizele exterioare aduc cele mai grele lupte, ci confruntarea omului cu sine însuși și cu puterile nevăzute, potrivnice.

„Nu evaluez această greutate. Noi trebuie să fim mereu în luptă. Cea mai grea luptă e cu noi înșine, ca să fim vrednici de chemarea lui Dumnezeu. Cel viclean este cel care dezbină oamenii, aduce inspirații negre, îi face pe oameni să fie unii împotriva altora. De aceea, această luptă o ducem mereu, fără să măsurăm cât e de intensă, cât e de slabă, noi trebuie să fim mereu într-o luptă”, consideră ierarhul. „Am avut sprijin în primul rând de la Dumnezeu, dar și de la preoți, și de la credincioși”, a adăugat acesta.

Realizatoarea l-a întrebat și despre cum se gândește la noul an 2021, în contextul în care președintele Iohannis a declarat public că doar vaccinarea în masă va permite revenirea la normalitatea dinainte de pandemie.

„Dânsul are cunoștințe mai vaste de medicină, eu nu am chiar așa cunoștințe și mă bucur că a spus ceva. Sigur, știe ce spune, fiecare răspunde pentru ce vorbește. Și eu n-am oprit pe cineva să se vaccineze, nici n-am îndemnat stăruitor, ci am apelat la medici și la conștiința fiecăruia”, și-a nuanțat ierarhul poziția. „Anul 2021 sper să fie mai deschis, cu mai puține restricții, cel puțin după jumătatea anului, așa cum am auzit și eu pe președinte că a anunțat”, a adăugat acesta.

ÎPS Teodosie a ținut însă să afirme cu tărie că slujbele Bisericii nu trebuie să mai fie restricționate de către stat, nici de Paști și nici cu alte ocazii. Arhiepiscopia Tomisului nu va mai permite închiderea nici unui lăcaș de cult.

„Eu nu cred că bisericile se vor mai închide. Am fost luați prin surprindere atunci. Eu nu voi permite să se închidă vreo biserică în eparhia mea, că noi avem și o autonomie eparhială, fiecare dintre noi, de aceea am făcut slujbe publice mai ample, la cererea credincioșilor. Eu cred că Biserica nu se va mai închide pentru că nu se cuvine. Chiar drepturile omului spun aceasta, că Biserica își rânduiește ea însăși, prin regulile sale, și statutul său este de Biserică autonomă, recunoscută și prin Constituție. De aceea putem să afirmăm libertatea de conștiință și libertatea religioasă”, a punctat ierarhul.

Referitor la dezbinarea națională pe tema vaccinării, anunțată inițial ca fiind opțională, dar pe care președintele și guvernul o doresc realizată „în massă”, Arhiepiscopul Teodosie consideră că românii vor găsi calea echilibrului și în această chestiune, pe măsură ce vor fi observate în timp efectele asupra celor care au acceptat să își inoculeze în organism serul insuficient testat, produs de Pfizer și BioNTech. Biserica nu poate susține învățături omenești, nesigure sau experimentale, pentru că s-ar afla în contradicție cu adevărul pe care îl slujește de mii de ani.

„Vaccinarea durează în continuare. Din ce am auzit, până în toamnă se experimentează și mai mult acest vaccin, vom vedea efectele. Până acum, sunt și multe frici de vaccin pentru că în toate țările s-au produs efecte neașteptat de grave la unele persoane. De aceea există o reținere și nu putem să obligăm pe nimeni. Până în toană cred că se vor mai lămuri lucrurile prin acest experiment care se face cu cei ce se vaccinează acum și vor fi mai lămurite efectele vaccinului. Trebuie să se mobilizeze medicii, să se pună de acord, că nu toți sunt de acord. Dacă medicii nu sunt în unanimitate de acord, ce să înțeleg?”, se întreabă retoric ierarhul. (Campania de vaccinare) Este și un experiment în același timp, pentru că n-a fost experimentat acest vaccin până acum. A fost experimentat de puțin timp în urmă, dar nu s-a putut urmări. Specialiștii spun că orice vaccin trebuie să aibă o marjă de experimentare de 7-8 luni, până la un an și mai mult. Și atunci, noi să negăm aceasta, să ne facem că nu știm, că nu observăm, că nu înțelegem? Eu am responsabilitate pentru ceea ce vorbesc. E prima dată când trebuie să vorbesc despre ceva ce nu e sigur. Învățătura pe care noi o propovăduim este atât de sigură și nu poate fi contrazisă de nimic, este și prin minuni adeverită, prin Sfânta Lumină și prin Aghiasmă, care sunt minuni de sute de ani și, iată, noi vorbim despre o învățătură dreaptă, deplină, adevărată, care se dovedește că e reală, că e de la Dumnezeu din Cer, Stăpânul vieții noastre”, a concluzionat ÎPS Teodosie.

