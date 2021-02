IPS Teodosie, despre purtarea măștii de către fețele bisericești: Nu putem săruta cu mască icoanele, Sfânta Evanghelie, să invocăm pe Sfântul Duh cu mască.

ÎPS Teodosie a spus în cadrul unui dialog cu ascultătorii postului Radio Dobrogea că nu poartă mască în timp ce slujește în biserică, deoarece acest lucru este îngăduit de protocolul semnat între Biserica Ortodoxă Română și Ministerul Sănătății. Ierarhul a explicat că în sfântul altar, acolo unde este sfințenia cea mai mare și este invocat Duhul Sfânt, nu mai poate exista frica de infectare sau de moarte. Întrebat ce părere are despre alți ierarhi care poartă mască, Arhiepiscopul Tomisului a evitat să îi judece și a spus că și el poartă mască atunci când co-liturghisește alături de unii ca aceștia. El nu contrazice hotărârea autorităților de a purta mască în aer liber și în instituții, ci doar afirmă că nu poartă mască în biserică, pentru că preoții și cântăreții aflați în timpul serviciului sunt exceptați de la această măsură.

La minutul 1:34:45 din emisiunea „Cuvântul ierarhului: Dialog duhovnicesc cu ascultătorii”, difuzată joi, 4 februarie, la Radio Dobrogea, Arhiepiscopului Tomisului i se pune întrebarea: „Ce părere aveți despre unii ierarhi care poartă mască?”.

„Din frică, ce să facă? Nu-i judec eu pe ei. Port mască și eu pe-afară, când merg într-o instituție, că e obligație. Și-acum am tradus această obligație. Maica Domnului n-avea nevoie să meargă la templu, pentru că ea a fost curată. N-avea de ce să aducă jerfă, pentru că ea a fost fecioară și la zămislire și înainte de naștere și după naștere. Dar s-a dus ca să respecte Legea. Ca să nu produc o revoltă, că așa sunt hotărârile – deși nu sunt legi, sunt niște dispoziții -, când merg la o instituție îmi pun mască. Dar în biserică, la slujbă, nu-mi pun mască, pentru că nu pot să sărut icoanele cu mască. De obligație, când am fost la Oradea la sfințire, dacă toată lumea purta mască, am purtat mască din respect pentru toți care purtau, că erau în acest duh al fricii, deși mi se părea anapoda în sfântul altar să port mască! Pentru că acolo e sfințenia cea mare. Și, iată, de ce să judec eu pe alții? Nu putem săruta cu mască icoanele, Sfânta Evanghelie, să ne închinăm cu mască, să invocăm pe Sfântul Duh cu mască. Nu este corect. De aceea, iată, este acum un protocol între Patriarhie și Ministerul Sănătății – că și eu am fost luat la rost de niște polițiști, că au văzut că sunt fără mască și cineva a sunat: cum de nu port mască? Nu știau regula aceasta și le-am trimis exact acest protocol că noi nu suntem obligați să slujim cu mască. La început n-a fost ceva clar”, a răspuns ÎPS Teodosie.

Potrivit unui protocol semnat între Patriarhia Română și Guvern în iunie 2020, transpus ulterior într-un set de îndrumări, slujitorii bisericești care rostesc rugăciuni, predică sau cântă la strană sunt exceptați de la purtarea măștii de protecție, facilitându-li-se astfel desfășurarea activităților de cult. Ceilalți credincioși sunt sfătuiți să poarte mască și să păstreze o distanță de 2 metri între ei în timpul slujbelor, indiferent dacă acestea se țin în interiorul sau în exteriorul sfintelor lăcașuri.

Sursa: https://www.activenews.ro

VK Facebook Twitter Google+ Odnoklassniki