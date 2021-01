Incendiu puternic la Institutul Matei Balș! CINCI oameni au murit CARBONIZAȚI, peste 100 de pacienți infectați au fost evacuați

Un incendiu puternic a avut loc în această dimineață la un pavilion al spitalului Matei Balș din Capitală, pacienții fiind evacuați. Patru oameni și-au pierdut viața.

ACTUALIZARE 13:29 „Am țipat la pompieri că se mișcau încet”

Un pacient internat în spital a sunat la 112 pentru a anunța incendiul, potrivit RTV. ”Au făcut explozie niște tuburi de oxigen… Dacă îl atingi cu grăsime face explozie. Ăla trebuie pus în cameră separată. Eu eram în salonul 66, la parter, dar noroc că nu am fost așa aproape. Eu am dat telefon la pompieri și am sărit pe balcon pentru că era fum acolo ca la balamuc. Era fum cât cuprinde, cât 10 locomotive cu abur!”

Și pompierii s-au mișcat încet, am și țipat la ei, bagă furtunul! Se uitau la furtunul ăla. Bagă măi, vino cu un stingător, ce stai să te uiți?”

Eu am sărit pe geam, pe balcon! Acum sunt bine, mulțumesc!”, a declarat pacientul.

Asistentele, infirmierele și brancardierii audiați în această dimineață au declarat că un pacient și-ar fi dat masca de oxigen jos și de la el ar fi pornit focul. Acesta avea lângă el tableta, cablul de încărcare al telefonului și rezervorul de oxigen. Din primele informații, ar fi apărut un scurt circuit la priza în care avea telefonul la încărcat.

ACTUALIZARE 13:00 Din primele informații, unul dintre trupurile neînsuflețite ar fi fost găsit pe holul principal. Un altul, carbonizat, ar fi fost descoperit în salon, între paturi, unul în baia salonului și altul pe balcon. Al cincilea deces a fost al unui pacient transferat la Spitalul de Urgență.

Toată lumea se plângea de frig. Am scris, am strigat degeaba

ACTUALIZARE 11.40 Fost pacient Covid la Balș pentru EVZ: În saloane erau 14-16 grade. Toată lumea se plângea de frig. Am scris, am strigat degeaba!

Florin Toma a fost internat acum o lună de zile la Spitalul Matei Balș. Diagnosticul: Covid-19. A supraviețuit, dar a trăit momente îngrozitoare în „cel mai modern spital de boli infecțioase din România” din cauza frigului inuman din saloane.

Temperatura în care stăteau bolnavii internați depășea arareori 17 grade Celsius. Pentru a face față frigului, în unele saloane printre care și cele cuprinse în incendiul de azi-noapte, Florin Toma spune că pacienții veniseră de acasă cu aeroterme.

Mărturia lui Florin Toma, în interviul acordat în exclusivitate pentru EVZ și realizat de Robert Turcescu.

CINCI MORȚI

ACTUALIZARE 11.15 Potrivit ultimelor informații confirmate din mai multe surse, cinci persoane ar fi murit în urma incendiului de la Institutul Matei Balș, nu patru cum se anunțase inițial.

Patru pacienți ar fi fost arși de vii, iar cea de-a cincea ar fi decedat ulterior, anunță Antena 3.

Mai mulți brancardieri, asistente, infirmiere au fost duși la audieri. Potrivit declarațiilor făcute de aceștia, totul ar fi pornit de la un scurtcircuit. „Ne-am văzut moartea cu ochii. Era un domn care avea în priză o baterie externă, tabletă, telefon și care își scotea mereu masca de oxigen”. Scurtcircuitul ar putea să fi fost cauzat de tuburile de oxigen care au intrat cu o sursă de încălzire.

ACTUALIZARE 11:00 Clipele de groază de la Matei Balș, descrise de un pacient care a supraviețuit incendiului: „Nu știam dacă nu ne-au părăsit”

Un pacient internat la Matei Balș a povestit clipele de groază prin care a trecut imediat după incendiul devastator de vineri dimineață, în care patru persoane și-au pierdut viața.„Singurul lucru pe care l-am auzit a fost „Rămâneți în camere”, când a început să fie fum peste tot. După aceea, a fost explozia, s-a stins lumina, s-a oprit oxigenul la care eram legat și s-a făcut liniște”, a spus un pacient care era internat la Institutul „Matei Balș”, pentru televiziunea Aleph News. „Nimeni nu spunea „Stați linistiți, venim să vă scoatem” sau ceva, să știi că nu te-au părăsit acolo!”, a adăugat sursa citată.

Adrian Streinu Cercel, fost manager al Institutului ”Matei Balș” a afirmat că starea pacienților internați în cele patru saloane era medie spre severă. „Toți pacienți care sunt internați au nevoie de oxigen, erau conectați la oxigen. Starea lor era medie spre severă, tot ce se internează în Matei Balș pacienții au stare medie sau severă. (…) Clădirea aceea este făcută în 1953 și a fost refăcută din toate punctele de vedere, inclusiv din punctul de vedere al aprovizionării cu oxigen”, a explicat Streinu-Cercel.

ARAFAT ȘI-A IEȘIT DIN MINȚI

ACTUALIZARE 10:25 Intrat în direct la tv pentru a da noi detalii referitoare la tragedie, Raed Arafat a fost întrebat cum este posibil ca, după ce s-a întâmplat anul trecut la Spitalul din Piatra Neamț, să „ardem ca șoarecii în spitalele românești”.

„Este revoltă în capul dumneavoastră”, i-a răspuns Raed Arafat jurnalistului.

„Dacă ați venit să urlați la noi, aici intervenția v-am explicat. Urlați dumneavoastră. Este revoltă în capul dvs. Până vedem care este situația….

Lăsați situația până o să vină pompierii să vă spună care e motivul. V-am dat toate detaliile. Ultimul control aici a fost în noiembrie 2020.

Tonul dumneavoastră…”, a strigat nervos Raed Arafat, potrivit Digi24. Rudele pacienților care au murit sau au fost mutați din cauza incendiului izbucnit în această dimieață au ajuns la unitatea medicală. Oamenii plâng și se înghesuie să discute cu reprezentanții ISU care au venit să le dea vești despre cei care erau internați aici.

Potrivit șefului DSU, trei persoane au fost găsite carbonizate, iar un alt pacient și-a pierdut viața după minute bune de resuscitare. Potrivit surselor Antena 3, incendiul ar fi pornit de la o aerotermă dintr-un salon.

Procurorii anchetează incendiul și au deschis un dosar penal in rem pentru ucidere din culpă.

Patru pacienți din cei evacuați de la institutul Matei Balș au ajuns la spitalul Marius Nasta, patru au ajuns la Victor Babeș și alte 5 persoane la Spitalul Universitar.



Incendiul a avut loc la parterul unui corp de cladire, în care se aflau în jur de 100 de persoane, conform reprezentanților spitalului.

Pompierii spun că au fost degajări mari de fum



La fata locului au acționat ambulanțe, autospeciale, un spital mobil și unități de descarcerare. Salvatorii au acționat echipați conform protocolului COVID.

”Am coordonat forțele de intervenție din punct de vedere medical. La fața locului am avut 38 de echipaje de prim ajutor, șase echipaje de terapie intensivă mobilă, și cinci autospeciale de transport personal și victime multiple. La nivelul spitalului nostru, prin declanșarea planului roșu, au fost mobilizați aproape 100 de medici și asistenți suplimentari pentru a interveni dacă este cazul.

La fața locului au fost evacuate, în primă fază, un număr de aproximativ 44 de persoane către spitalele de urgență Floreasca, Universitar, Sfântul Ioan și Pantelimon, restul au fost evacuate către celelalte pavilioane din interiorul spitalului Matei Balș. Pot să vă spun că, dintre aceste 44 de persoane evacuate, două se aflau în stare mai gravă și au necesitat măsuri protezare respiratorie”, a declarat medicul Oprița, care s-a ocupat de partea de intervenție din punct de vedere medical.

Tragedia de azi vine după o alta, din noaptea de 14 noiembrie 2020, când, în urma incendiului produs într-un salon ATI al spitalului din Piatra Neamț, 10 pacienți, internați în stare critică și infectați cu Sars-Cov 2, și-au pierdut viața.

Câteva zile mai târziu, alți 5 pacienți, scoși din flăcări și fum, au murit.

