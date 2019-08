Hubert Védrine: «Il est temps de revenir à une politique plus réaliste avec la Russie»

ENTRETIEN – L’ancien ministre des Affaires étrangères* se félicite de l’initiative d’Emmanuel Macron, qui recevra Vladimir Poutine lundi avant le G7 de Biarritz. Nouer un dialogue avec Moscou est de grande importance pour la France et l’Europe, juge-t-il.

LE FIGARO. – Le 19 août, Emmanuel Macron recevra Vladimir Poutine à Brégançon, avant le G7 de Biarritz. Comment analysez-vous ce geste?

Hubert VÉDRINE. – C’est une tentative très utile pour sortir la France et si possible l’Europe d’une impasse, d’une guerre de positions stérile engagée depuis des années, avec des torts partagés des deux côtés, notamment depuis le troisième mandat de Vladimir Poutine, et qui a abouti à une absurdité stratégique: nous avons des rapports plus mauvais avec la Russie d’aujourd’hui qu’avec l’URSS pendant les trois dernières décennies de son existence! Ce n’est pas dans notre intérêt. Essayer d’entamer un processus différent m’apparaît très justifié, même s’il ne faut pas attendre de cette rencontre des changements immédiats. La date choisie par Emmanuel Macron pour ce geste est très opportune: il reçoit Vladimir Poutine juste avant le G7 de Biarritz, qu’il préside. Le G7 était devenu G8, mais la Russie en a été exclue en 2014 à …

Source: http://www.lefigaro.fr