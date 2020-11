HOLD UP – JAFUL COVID-1984. Documentarul interzis de YouTube despre Marea Resetare – Conspirația împotriva omenirii. VIDEO

În ultimele săptămâni face un buzz mondial filmul documentar Hold-Up. Documentarul prezintă ultimul an de pandemie, cu cele mai importante decizii și luări de poziție, instalarea Noii Ordini Mondiale și The Great Reset care ne este programat. Interzis și atacat peste tot în media mainstream, documentarul francez Hold-Up, de 2 ore și 40 de minute, este scos programatic de pe rețelele sociale și platformele video ale lui Big Tech, scrie Petru Romoșan, în editorialul său de azi, Donald Trump va câștiga până la urmă alegerile?

Ne-am interesat pentru Dvs și, într-adevăr, filmul, de-a dreptul controversat, pur și simplu își permite să emită niște teorii conspiraționiste care, pe bună dreptate, au fost condamnate la unison de politicienii francezi și organizațiile neguvernamentale din Rețeaua Soros. Filmul conchide în mod fals, după cum transmite factual EuroNews, că în acest moment, sub pretextul pandemiei, are loc o conspirație globală a elitelor globaliste de sub umbrelele Forumului Economic Mondial, Trilateralei și Clubului de la Roma și ale altor organizații mai mult sau mai puțin oculte. Conform dispozițiilor plenarei I-a a Congresului Mondial Covid-1984 și în lumina obiectivelor strălucite ale Event 201 fact-checkerșii – cenzorii politic corecți ai Noii Normalități – au decis să-l interzică pe marile platforme ale tovărășimii mondiale din Internaționala celei de-a IV-a Revoluții Industriale.

Avertizând privitorul că ce urmează să vedeți este o rușine a jurnalisticii factuale (sic), „strâns uniți în lupta cu covidul”, prezentăm documentarul integral, de pe platforma Odysee, pentru a-l putea „condamna” și Dvs împreună cu toți prietenii și toate cunoștințele Dvs. Iar realizatorilor, ce să le mai zicem? „Să le fie rușine!”*

* Să nu ne pierdem umorul. Ideea e să urmăriți și să dați mai departe! Doamne, ajută, tuturor!

Tradus în limba română – cu mulțumiri aduse traducătorului:

Sursa: ActiveNews