„ГЮЛЬЧИТАЙ” ПОКАЗАЛА ЛИЧИКО… Евангелие начали блокировать в Фейсбуке

Долгое время пространство социальных сетей существовало для людей как некая территория свободы. Потом оно начало сжиматься: ВКонтакте, история с блокировкой Телеграма и т.п…. Но все это время Facebook еще хоть как-то «держал марку», стараясь скрывать до поры до времени свою истинную антихристианскую суть.

Структуры мирового антихристова правительства, сосредоточив в своих руках огромное количество ценнейшего современного ресурса – информации, начали использовать полученную власть, чтобы навязать диктат одной «единственно правильной» точки зрения – антихристианской.

Сейчас произошел знаменательный случай: православный человек опубликовал в Фейсбуке стих 42 9-й главы Евангелия от Марка: «А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море», – после чего был тут же заблокирован.

С другого аккаунта был опубликован скрин-шот уведомления о блокировке и при репосте сделан комментарий: «Скоро, видимо, будут блокировать за слово Христос…». И был тут же заблокирован за «Нарушение правил сообщества»! В полном недоумении, искренне полагая, что это произошло в результате технического сбоя, была отправлена жалоба в группу поддержки пользователей и уже через пять минут был получен ответ о том, что: «Ваша жалоба рассмотрена, но блокировка признана правильной».

Вот такие сегодняшние реалии. Сатанисты, готовящие мир и человечество к согласию на рабство грядущему антихристу, снимают свои маски и показывают свое истинные рогатые рыла. Да воздаст им Господь по делам их!

Источник: https://3rm.info

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