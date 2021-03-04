Говорят обещанного 3 года ждут. В случае с Путиным годы ожидания растягиваются на долгие десятилетия без перспектив получения обещанного даже к окончанию срока. Утверждённая в 2008 году «Стратегия 2020» содержала цель – снижение уровня бедности. Согласно плану, к 2020 году в России должно было остаться не более 6-7% нищих, то есть где-то 8-9 млн.чел.

В 2018 году стало понятно, что указанный уровень бедности получен не будет, и Путин привычным движением переобещал обещанное 10 лет назад, но уже с более поздним сроком. Ловко? Это стандартная практика, точно так же самодержец поступил с реальными доходами граждан, темпами экономического роста, ВВП, расходами на образование и здравоохранение. Кругом же враги, санкции, которые нам на пользу и вообще нужно сплотиться.

В год избрания на очередной срок, выступая перед Федеральным собранием РФ, Путин показывал сверхзвуковые уберракеты (20 махов), падающие на западное побережье США. Под этим соусом он пообещал народу преодоление демографической ямы, сокращение числа бедных и многое-многое другое. В 2019 году обещания облекли в цели национального развития и национальные проекты, которые, к слову, тут же были провалены.

В утвержденный три года назад план было заложено снижение уровня бедности до 11,1% в 2020 году, 9,3% – в 2022-м и 6,6% – в 2024-м. По итогам 2020 года около 13,5% граждан находились за чертой бедности – 19,9 млн.чел. Обещанный рывок должен был сопровождаться экономическим подъёмом и ростом реальных доходов населения, как вы понимаете и эти обещания остались неисполненными.

Так удачно для власти подвернулась пандемия к-вируса, на которую можно списать все неудачи 20-летнего правления и в очередной раз перезагрузить обещания. Новый план достижения национальных целей, в том числе по бедности, сдвинули на 2030 год. Об этом рассказала вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова.

Когда данный план подойдёт к завершению, «дети» родившиеся при Путине разменяют четвёртый десяток. Не удавлюсь, если нашему плохому танцору вновь помешает внешняя конъюнктура, ГосДеп США, рептилойды, псы-рыцари, печенеги или что-то ещё. Настанет черёд вновь обещать.

Источник: Канал Telegram https://t.me/Valintin_ka

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