Государство США хочет новой войны

Государство США жаждет новой войны. Государство пока игнорирует обезьяньи дела между Израилем и Ираном, не говоря уже о Сирии, потому что Государство знает, что война с Ираном не будет способствовать интересам Империи Зла. И, что очень странно, США сделали предложения Ирану, которые Иран отверг. Так что, если война с Ираном не вариант, как насчет чего-нибудь менее опасного с точки зрения США… например, Украины?

И почему все-таки гнусные негодяи, засоряющие Государство, хотят новой войны? … Или хотя бы «вариант войны»? Мы рассмотрим это позже, но сначала рассмотрим угрозу, которую «Северный поток-2» представляет для индустрии сжиженного природного газа (СПГ) США. Примите во внимание, что бывшие Соединенные Штаты вложили миллиарды в зарубежные терминалы СПГ и продвижение сжиженного природного газа (СПГ) на экспорт. Завершение строительства «Северного потока – 2» бросит вызов доминирующим корпоративным интересам США в Европе, в то же время маргинализируя захваченную США Украину, нынешнего поставщика природного газа из России в Европу по трубопроводам. А поскольку полностью захваченное государство обязано стервятникам-корпоративистам наихудшего вида, любой реальный или воображаемый конкурент, поставляющий СПГ в Германию, должен быть уничтожен. Но США еще не победили «Северный поток – 2», несмотря на отважные попытки сделать это и санкции за санкциями. В качестве таких,

Важным новым фактором в этом уравнении является сокращение торговли Германии с бывшими Соединенными Штатами на 12,5%, что является наиболее значительным спадом *.

И поскольку фальшивая, бессмысленная и тщетная попытка НАТО сохранить гегемонию США над Европой также ни к чему не привела, Германия отворачивается от своих порочных и исторических отношений.

Берлинский Бундестаг

Смена направления Германии поставила под угрозу амбиции Кушнера в Западной Сахаре и неожиданно спровоцировала тайные переговоры между Алжиром и Германией по делам Северной Африки.

До сих пор бывшие Соединенные Штаты и Франция доминировали в Северной Африке своими незаконными военными операциями через Africom и французскими военными действиями по обеспечению там урановых интересов.

Французский военный вертолет в Мали

Германия контролирует ЕЦБ, который держит вторую по значимости мировую валюту, и, без сомнения, ее ставит в тупик то, что США используют слабый доллар как оружие. Падением торговли с США и поворотом Германии в сторону Китая, Германия может стремиться расширить свои интересы в Северной Африке за пределы разрушительного воздействия двуличия США.

Всеобъемлющий вопрос заключается в том, вдохнет ли Германия новую жизнь в Ось сопротивления – животрепещущий вопрос в государстве. Государство рассматривает Германию как потенциальную угрозу со стороны ЕЦБ, евро и директивной политики МВФ. Есть свидетельства того, что американские трейдеры FOREX недавно атаковали евро именно по этой причине . Но хотя Германия не может стать прямой мишенью США для принятия «Северного потока – 2», Россия может стать мишенью. И так было уже много лет. Соединенные Штаты агрессивно нацелены на Россию за:

– Сопротивление агрессии США / Израиля по маршруту Нил-Евфрат (США оккупируют Ирак и часть Сирии)

– Дело Сноудена

– Крым

– Кавказ и Украина

Кроме того, США – всегда являющиеся двойным дилером – вовлекли своих фашистских когорт из НАТО (Литва / Польша) в довольно подлую попытку изолировать балтийский анклав Калининград.

Надводные корабли ВМФ России в Калининграде

Несомненно, ни одна возможность агрессии со стороны развратной и развратной Империи никогда не будет упущена.

Более серьезная ситуация в Украине. С Каган-Нуланд и кровожадными неолибералами США, жаждущими крови – и все более могущественными в государстве – бывшие Соединенные Штаты могут добиваться от России большего, чем просто санкций. Напряженность Украины в умелых руках американского государства Стшига дает следующие преимущества:

– Мощный отвлекающий маневр, чтобы отвлечься от хромого руководства США

– Предотвратить завершение строительства Северного потока 2

– Давить на

Россию, чтобы пойти на уступки – Убедить Россию покинуть Сирию, цементируя доставку оккупированных территорий Сирии в Израиль

Этот хрупкий баланс для нацеливания на Россию не должен вести к открытой войне. То, что неудачи и некомпетентность, существующие в штате США, могут способствовать такому риску, конечно, осуждает и иллюстрирует их бесчеловечную природу. На данный момент этот презренный и морально обанкротившийся режим США и их все более развратные коллеги в Государстве могут выиграть время, нагнетая напряженность в Украине. Инфекция и быстро развивающаяся экономика США служат прикрытием для всего, что они разрушают, по крайней мере, на данный момент.

Таким образом, Каган-Нуланд и ее соратники наслаждаются своей ошибочной верой в то, что государство создает дискомфорт в мире для всех, кто не согласен с их повесткой дня неоконсерваторов в отношении несостоявшегося государства – на данный момент. Но, допустим, из-за какого-то причудливого поворота MMT терпит неудачу, процентные ставки взрываются, инфляция растет (до гипер), и даже биткойн рухнул … перспективы мрачные.

Не бойтесь, Стшига найдет новую войну, чтобы спасти положение … какой бы ни была эта война … это война, о которой США молятся … и ревностно кричат.

Стив Браун

* Торговля Германии с Китаем (для сравнения) остается неизменной

** Соединенные Штаты незаконно вторглись и оккупировали Ирак восемнадцать лет назад и совершили военные преступления.

Источник: https://strategika51.org

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