ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 2040

В резюме документа отмечается, что основным фактором, влияющим на геополитические процессы по всему миру, будет являться демография. Указано, что „наиболее определенными тенденциями в течение следующих 20 лет будут крупные демографические сдвиги, поскольку глобальный рост населения замедляется и мир быстро стареет. Некоторые развитые и развивающиеся страны, в том числе в Европе и Восточной Азии, будут стареть быстрее и столкнутся с сокращением численности населения, что негативно скажется на экономическом росте. Напротив, некоторые развивающиеся страны Латинской Америки, Южной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки получают выгоду от увеличения численности населения трудоспособного возраста, что открывает возможности для получения демографического дивиденда в сочетании с улучшением инфраструктуры и навыков. Развитие человеческого потенциала, включая здравоохранение, образование и благосостояние домашних хозяйств, за последние несколько десятилетий привело к историческим улучшениям во всех регионах. Многие страны будут бороться за развитие и даже поддержание этих успехов. Прошлые улучшения были сосредоточены на основах здравоохранения, образования и сокращения бедности, но следующие уровни развития более сложны и сталкиваются с встречными ветрами пандемии COVID-19, потенциально более медленным глобальным экономическим ростом, старением населения и последствиями конфликтов и климата. Эти факторы бросят вызов правительствам, стремящимся обеспечить образование и инфраструктуру, необходимые для повышения производительности их растущего городского среднего класса в экономике 21-го века. Поскольку одни страны справляются с этими вызовами, а другие терпят неудачу, изменение глобальных демографических тенденций почти наверняка усугубит неравенство в экономических возможностях внутри стран и между ними в течение следующих двух десятилетий, а также создаст большее давление и споры по поводу миграции”.

Эпидемия короновируса рассмотрена особо и вынесена в отдельный раздел. По мнению авторов, она привела к новым неопределенностям в экономике, управлении и технологиях. Ее последствия еще будут чувствоваться в последующие годы. Также указано, что в предыдущих докладах разведсообщества предсказывались потенциально новые болезни и сценарии пандемии, однако отсутствовала полная картина того, к чему может привести распространение COVID-19 и влияние на общество.

В целом, пандемия привела к следующим процессам: – катализация экономических тенденций из-за карантина и закрытия границ; – подъем национализма и поляризации; – углубление неравенства; – снижение доверия к правительствам; – показательная слабость и неумение международных организаций типа ООН и ВОЗ; – рост неправительственных акторов.

Из-за этого предполагается, что «в этом более спорном мире сообщества все больше раскалываются, поскольку люди стремятся обрести безопасность с группами единомышленников, основанными на устоявшихся и новых известных идентичностях; государства всех типов и во всех регионах борются за удовлетворение потребностей и ожиданий более связанных, более урбанистичных и более сильных групп населения; а международная система более конкурентоспособна, отчасти из—за вызовов со стороны растущего Китая, и подвержена большему риску конфликта, поскольку государства и негосударственные субъекты эксплуатируют новые источники власти и разрушают давние нормы и институты, которые обеспечивали некоторую стабильность в последние десятилетия. Однако эта динамика не фиксируется на вечные времена, и мы предполагаем множество правдоподобных сценариев для мира 2040 года — от демократического возрождения до трансформации глобального сотрудничества, вызванного общей трагедией, в зависимости от того, как эти динамики взаимодействуют и что люди будут выбирать на этом пути».

Авторы сводят будущие сценарии к пяти темам. Глобальные вызовы от изменения климата и болезней до финансовых кризисов и техногенных катастроф будут происходить чаще и интенсивней фактически в каждом регионе и стране. Продолжающийся рост миграции, которая выросла на сто миллионов в 2020 г. по сравнению с 2000 г., будет сказываться как на странах, откуда будут идти потоки, так и на странах, куда они будут пребывать. Системы национальной безопасности государств будут вынуждены адаптироваться к этим изменениям. Растущая фрагментация будет касаться обществ, государств и международной системы. Несмотря на более взаимосвязанный мир с помощью технологий, люди будут разделяться по разным признакам. Основным критерием будет являться общность взглядов, верований и понимания правды.

Это приведет к отсутствию равновесия. Международная система слабо сможет реагировать на эти вызовы. Внутри государств будет увеличиваться разрыв между требованиями людей и возможностями правительств и корпораций. Уличные протесты будет проходить в самых различных местах – от Бейрута до Брюсселя и Боготы. Конкуренция внутри обществ будет усиливаться, что приведет к росту напряженности. Внутри государств политика будет более противоречивой. В мировой политике Китай бросит вызов США и западной международной системе. Адаптация будет являться как императивом, так и ключевым источником преимущества всех действующих сил в мире.

От технологий до демографической политики – все будет использоваться в качестве стратегий для улучшения экономической эффективности, а успешными будут те страны, где удастся достичь социального консенсуса и доверия. Поэтому авторы предлагают обратить внимание на параметры демографии, окружающей среды, экономики и технологического развития, поскольку они будут определять контуры будущего мира. Урбанизация будет продолжаться и к 2040 г. в городах будет проживать две трети мирового населения. Вырастет и количество городов с численностью более одного миллиона человек. Урбанизация не будет означать обязательное улучшение качества жизни. Африка ниже Сахары даст около половины, а Южная Азия около трети роста бедного городского населения.

В общем, проблемы с бедностью, решить которые обещали с высоких трибун ООН более 20 лет назад (например, программа „Цели тысячелетия” или повестка „Устойчивого развития”), не только останутся, но еще и усугубятся. Уровень отсутствия образования, доступа к медицинским услугам, жилью и т.п. базовые нужды будет расти. В разделе о динамике международной системы основное внимание уделено противостоянию Китая и США, которые будут обладать самым большим влиянием и займут разные стороны об устройстве будущей мировой системы. Однако их конкуренция не будет такой, как в эпоху биполярного мира с СССР и США, поскольку уже существует большее количество акторов, способных отстаивать собственные интересы, особенно в своем регионе.

Наиболее вероятными странами, которые смогут извлечь геополитическую и экономическую выгоды названы ЕС, Индия, Япония, Россия и Великобритания. А вот Северная Корея и Иран названы спойлерами, которые, отстаивая свои интересы, будут вносить больше неопределенности и волатильности. Также отмечено, что „наверное, Китай и Россия попытаются продолжить оказывать влияние на население США и Европы, продвигая нарративы об упадке Запада. Также они, вероятно, распространят свое влияние в других регионах, например, в Африке, где и сейчас они оба активны”.

Есть смысл привести весь фрагмент о России, что даст понимание как разведсообщество США относится к нашей стране и понимает российскую политику. „Россия, вероятно, останется разрушительной державой в течение многих или всех следующих двух десятилетий, даже если ее материальные возможности снизятся по сравнению с другими крупными игроками. Преимущества России, в том числе значительные обычные вооруженные силы, оружие массового поражения, энергетические и минеральные ресурсы, обширная география и готовность применять силу за рубежом, позволят ей продолжать играть роль спойлера и силового посредника на постсоветском пространстве, а иногда и за его пределами. Москва, скорее всего, продолжит попытки усилить разногласия на Западе и наладить отношения в Африке, на Ближнем Востоке и в других местах. Россия, вероятно, будет искать экономические возможности и устанавливать доминирующее военное положение в Арктике по мере того, как все больше стран будут наращивать свое присутствие в регионе. Однако при плохом инвестиционном климате, высокой зависимости от сырьевых товаров с потенциально неустойчивыми ценами и небольшой экономике, по прогнозам, в ближайшие два десятилетия она составит около 2% мирового валового внутреннего продукта (ВВП), Россия может бороться за то, чтобы спроецировать и сохранить влияние в глобальном масштабе. Уход президента Владимира Путина из власти, либо в конце его нынешнего срока в 2024 году, либо позже, может еще быстрее подорвать геополитическое положение России, особенно если возникнет внутренняя нестабильность. Аналогично, снижение энергетической зависимости Европы от России, либо за счет возобновляемых источников энергии, либо за счет диверсификации к другим поставщикам газа, подорвет доходы Кремля и общее могущество, особенно если это снижение не может быть компенсировано экспортом потребителям в Азии”.

Помимо Китая, Индии, ЕС и Великобритании, которые упоминались ранее, региональными державами, которые будут пытаться получить преимущества и выступить в роли актора, влияющего на региональную стабильность, названы Австралия, Бразилия, Индонезия, Иран, Нигерия, Саудовская Аравия, Турция и ОАЭ. Кроме государств на международной арене будут довольно активны НПО, религиозные группы, крупные технологические компании и другие негосударственные акторы. Имея ресурсы, они будут строить и продвигать альтернативные сети, которые, в зависимости от их функций и задач будут соперничать или помогать государствам. В то же время глобальные межгосударственные организации, которые ранее служили для поддержания международного порядка во главе с Западом, включая ООН, Всемирный банк и ВТО, будут приходить в упадок. Руководство стран будет предпочитать специальные коалиции и региональные организации. К тому же западное лидерство в межправительственных организациях будет сводиться на нет по причине того, что Россия и Китай будут намеренно подрывать западные инициативы. Авторы доклада указывают на Инициативу Пояс и Путь, ШОС, Новый банк развития и Всестороннее региональное экономическое партнерство. Что касается конфликтов будущего, то, несмотря на желание основных держав избежать полномасштабной войны, риск межгосударственного конфликта будет выше, чем ранее, по причине новых технологий, расширение спектра целей, большого количества акторов, более сложной динамики сдерживания противника и ослабления норм. Спектр конфликта может быть самым широким – от экономического принуждения и кибер операций (не кинетический) и гибридной войны, включая использование повстанцев, частные компании и прокси войска, до применения регулярных вооруженных сил и ядерного оружия (конвенциональный и стратегический). Терроризм никуда не исчезнет. Хотя авторы слабо проявили фантазию и ограничились известными глобальными джихадистскими структурами, иранско-ливанскими шиитскими группировками, а также классическими левыми и правыми группами в Европе, США и Латинской Америке.

В итоге предлагается пять сценариев. „Три из них изображают будущее, в котором международные вызовы постепенно становятся все более серьезными, а взаимодействие в значительной степени определяется соперничеством США и Китая. В сценарии Возрождения Демократий Соединенные Штаты возглавляют этот процесс. В Дрейфующем Мире Китай является ведущим, но не глобально доминирующим государством, и в Конкурентном Сосуществовании Соединенные Штаты и Китай процветают и конкурируют за лидерство в мире, подвергшимся бифуркации. Два других сценария предполагают более радикальные изменения. Оба они возникают из-за особенно серьезных глобальных разрывов, и оба бросают вызов предположениям о глобальной системе. Соперничество между США и Китаем в этих сценариях занимает менее центральное место, поскольку оба государства вынуждены бороться с более крупными и серьезными глобальными вызовами и обнаруживают, что нынешние структуры не соответствуют этим вызовам. Отдельные Бункеры изображают мир, в котором глобализация потерпела крах, а экономические блоки и альянсы безопасности возникают для защиты государств от растущих угроз. Трагедия и Мобилизация – это история восходящих, революционных перемен на фоне разрушительных глобальных экологических кризисов”.

Конечно, помимо попыток заглянуть в будущее на основе имеющейся статистики и наблюдений предыдущих десятилетий, представители разведсoобщества США ставили и другие цели – 1) обозначить конкретные угрозы, чтобы американские власти (а также партнеры Вашингтона) смогли сосредоточиться на них и выделить необходимые ресурсы для соответствующих подрядчиков; 2) демонизировать определенные государства, идеологии и политические системы. Поскольку явно замечена озабоченность упадком той международной системы, которая выгодна Западу. И если произойдут серьезные изменения, снижающие роль США и ЕС, то в большинстве стран это будет воспринято позитивно.

Если в двух предыдущих докладах о глобальных тенденциях говорилось о многополярности, в нынешнем это читается между строк. Вероятно из-за поступательно воплощающейся многополярности, авторы и старались избегать этого термина, просто ограничиваясь упоминанием региональных альянсов на фоне глобальной разобщенности. С другой стороны, предсказания на 20 лет вперед – вещь сомнительная и больше напоминающая фантастику, а не геополитическое моделирование.

Известный американский ученый Стив Фуллер, например, отмечает несколько положений, которые отрицают саму возможность прогнозирования: 1) будущее непознаваемо в принципе, потому что оно ещё не существует, а знать можно только то, что существует; 2) будущее будет во всех отношениях отличаться от прошлого и настоящего, возможно, в силу неопределённости природы, важным вкладом в которую является также свобода человеческой воли; 3) Эффекты взаимовлияния предсказания и его результатов настолько сложны, что каждый прогноз порождает непреднамеренные последствия, которые принесут больше вреда, чем пользы. Поэтому каждый может сделать из этого доклада соответствующие его личным взглядам и предпочтениям выводы.

Леонид Савин

Источник: https://katehon.com