George Soros et la CIA contrôlent-ils les services de renseignement français ?

Palantir est une start-up financée par la CIA et elle s’est imposée au cœur des services de renseignement français.

Le mai 23 mai 2018, une cinquantaine de patrons de géants du numérique ont été invités par Emmanuel Macron, lors d’une réunion baptisée Tech for Good. Parmi eux, figure Alexander Karp, le PDG de Palantir.

La même année le « Dolder Club », le gotha de la pharmacie mondiale, forum privé dont les échanges sont plus secrets que ceux du Bilderberg, a été aperçu lors de la réunion qui s’est tenue à Paris les 7-8-9 juillet 2018 à l’initiative d’Emmanuel Macron. Le lendemain il participait au discours d’Edouard Philippe devant le Conseil Stratégique des Industries de Santé le 10 juillet 2018.

« Dès notre arrivée, nous avons lancé des réformes ambitieuses pour que la France retrouve son attractivité et sa compétitivité en transformant en profondeur notre code du travail et notre fiscalité. »

Discours d’Edouard Philippe devant le Conseil Stratégique des Industries de Santé

10 juillet 2018

Maintenant entre Palantir et le cabinet McKinsey la CIA est bien représentée dans notre pays.

En 2012, la CIA avait demandé à la NSA de suivre de près la campagne présidentielle française.

Pierre Jouyet (qui a pris Macron sous son aile à la sortie de l’ENA) est membre de l’institut américain Aspen. Sa division Aspen France propose un cycle de programmes dit « Leaders Politiques d’Avenir » dont font partie : Laurent WAUQUIEZ , Jérôme GUEDJ, Olivier FERRAND, Cécile DUFLOT, Najat VALLAUD-BELKACEM, Jean Vincent PLACE, et d’autres encore…

Macron est l’aboutissement du programme de Pierre Jouyet qui a créé le groupe de réflexion « les Graques », composé de grands patrons et de hauts fonctionnaires qui militent pour une alliance gauche droite.

En 2008, Jacques Attali et Serge Weinberg présentent Macron à François Henrot bras droit de David de Rothschild, ami de George Soros et membre de la French American Foundation.

Pour parachever la traîtrise générale du gouvernement, il ne manquait plus que George Soros, Palantir suivra ses ordres.

George Soros entre dans la grande entreprise de données Palantir

Deux gros bonnets du monde de l’investissement ont récemment pris des participations dans Palantir, la grande société de données secrète et controversée, soutenue par Peter Thiel, qui a commencé ses activités à Wall Street en septembre.

Soros Fund Management, dirigée par l’investisseur milliardaire et philanthrope George Soros, et Third Point, la société dirigée par l’investisseur occasionnel militant Dan Loeb, ont tous deux révélé vendredi dernier qu’ils détenaient des actions de Palantir.

Soros Fund Management a acquis 18,5 millions d’actions de Palantir tandis que Third Point a pris une position plus modeste de 2,4 millions d’actions.

L’investissement de Soros valait environ 175,3 millions d’euros, selon un dossier déposé auprès de la Securities and Exchange Commission. Cela correspond à un prix d’achat de 9,50 euros par action. Le titre de Palantir se négocie actuellement à un peu moins de 16 euros l’action, de sorte que la participation de Soros est maintenant évaluée à environ 294 millions d’euros.

Palantir a été introduite en bourse par le biais d’une cotation directe des actions existantes à la Bourse de New York. Cela signifie que Palantir n’a pas eu besoin de vendre de nouvelles actions par le biais d’une offre publique initiale plus traditionnelle. C’est ainsi que Spotify et Slack ont également commencé à négocier à Wall Street.

Les actions de Palantir ont plus que doublé par rapport à leur prix de référence de 7,25 euros par action le jour de la cotation directe. Palantir vaut maintenant près de 30 milliards d’euros.

La société, qui compte de nombreux clients gouvernementaux dans le monde entier, a participé au suivi des données relatives à la propagation du coronavirus ainsi qu’à la distribution potentielle de vaccins.

Mais Palantir a également fait l’objet de controverses en raison de ses relations avec les agences gouvernementales et de la grande quantité de données qu’elle suit. Cela a suscité des inquiétudes quant à la protection de la vie privée des consommateurs.

Les plateformes Gotham, Foundry et Apollo de la société ont été utilisées pour surveiller les activités terroristes. Les grandes entreprises utilisent également les services de Palantir pour analyser les données relatives aux conditions météorologiques et aux achats des consommateurs.

Palantir a été cofondée par Thiel, un investisseur en capital-risque connu pour être membre de la « mafia PayPal » qui a contribué au lancement du géant des paiements.

Thiel, qui a des tendances politiques plus conservatrices, a également soutenu le président Trump en 2016 et est actuellement membre du conseil d’administration de Facebook. Cela fait de lui un cas particulier dans la Silicon Valley, à majorité démocrate.

Cela rend également l’investissement de Soros plus intéressant, étant donné que l’investisseur est connu pour son soutien aux causes libérales.

Jusqu’à récemment, on savait peu de choses sur les finances de Palantir. Mais avant d’entrer en bourse, la société a révélé que si ses revenus sont en hausse, elle n’est pas encore rentable.

C’est courant pour de nombreuses soi-disant licornes, des start-ups privées qui commandent des évaluations de plusieurs milliards de euros. Palantir a révélé des résultats prometteurs pour le troisième trimestre la semaine dernière, le premier rapport sur les bénéfices depuis la cotation directe.

Palantir a déclaré que les ventes ont bondi de 52 % à 289,2 millions d’euros et a augmenté ses perspectives de revenus pour l’année entière. La société a également annoncé qu’elle avait remporté de nouveaux contrats avec l’armée américaine et les instituts nationaux de la santé.

La société a perdu beaucoup d’argent au cours du trimestre – 853,3 millions d’euros, en fait.

Mais Palantir a fait remarquer qu’une grande partie de ses pertes était due aux 847 millions d’euros de frais de compensation liés à la cotation directe. En excluant ces dépenses et d’autres liées aux débuts à Wall Street, Palantir a déclaré un bénéfice net de 73,1 millions d’euros. Les actions ont grimpé de plus de 8 % au journal télévisé de vendredi.

Mag investir

Comment une start-up financée par la CIA s’est imposée au cœur des services de renseignement français

Une société américaine, Palantir, a un œil sur les données des services secrets français depuis un contrat passé en 2016. Ce marché est-il sans risque ? Pourquoi aucune société française n’a-t-elle pu rivaliser ? franceinfo a mené l’enquête.

Le big data constitue aujourd’hui « le pétrole » des services de renseignements. Depuis 2016, une société américaine liée à la CIA, Palantir, travaille pour le renseignement intérieur français, la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI). Existe-t-il un risque de fuite de données ? Enquête sur l’une des start-up les plus puissantes du monde.

Il a fondé sa start-up en 2004, et elle reste peu connue du grand public. L’entreprise d’Alexandre Karp est pourtant devenue l’un des leaders mondiaux du traitement massif de données. Grâce à des algorithmes, Palantir fait se croiser et analyse des milliers de données différentes. « La promesse de Palantir, c’est de rendre visible ce qui est invisible à l’œil nu, en moulinant des données et en leur donnant du sens, explique Olivier Tesquet, journaliste et spécialiste du numérique à Téléréma. Par exemple, ils vont deviner les zones de famine en étudiant l’évolution du prix du pain ou permettre à des entreprises de détecter des menaces internes en identifiant les fichiers partagés sur les ordinateurs. »

Un nom inspiré du « Seigneur des anneaux »

Le nom de la société américaine n’a rien d’innocent. Il fait référence au palantír, la « pierre de vision » dans les romans de J.R.R. Tolkien, Le Seigneur des anneaux ou le Silmarillion : une boule de cristal qui permet de tout voir, tout savoir. Les principaux clients de Palantir sont les banques, les assurances, mais aussi les services de renseignement, particulièrement intéressés par la puissance de ces algorithmes. « Cette technologie permet de traiter des données produites par les compagnies aériennes ou par les entreprises de télécoms, explique Alexandre Papaemmanuel, responsable sécurité et renseignement intérieur à la société Sopra Steria. On peut tracer les appels entrants et sortants, faire des graphes relationnels, savoir qui parle avec qui et quand. »

« Mathématiser les comportements humains »

Aux États-Unis, Palantir travaille pour plusieurs agences de renseignement, comme la NSA, mais aussi le FBI, certains secrétariats d’État comme celui la Défense, de de la Justice, ou encore plusieurs polices locales, notamment à Los Angeles ou à la Nouvelle-Orléans, comme le décrit le site The Verge (article en anglais). La « police prédictive » est un marché en pleine expansion, ainsi que l’avait relevé le quotidien Le Monde en janvier 2013 (article sur abonnement). C’est un secteur dans lequel est également actif une autre société baptisée PredPol. « Derrière ces sociétés, il y a l’idée qu’on pourrait mathématiser les comportements humains grâce aux données, analyse Philippe Vion-Dury, auteur du livre La nouvelle servitude volontaire, aux éditions Fyp. C’est ce qu’on appelle le machine learning. On retrouve les mêmes techniques chez Google, Facebook, ou Youtube. »

La technologie de Palantir a également été utilisée par le Consortium international de journalistes d’investigation, l’ICIJ, dont Radio France est partenaire. En revanche, plusieurs grosses entreprises comme Coca Cola ou American Express ont préféré se passer de ses services, notamment en raison d’un coût trop élevé.

PayPal, le « laboratoire » de Palantir

Derrière Palantir, il y a un homme : Peter Thiel. Ce petit génie de la Silicon Valley, qui a investi très tôt dans Facebook, est un libertarien qui prône le rétrécissement du rôle de l’État. L’homme a aussi la folie des grandeurs : il veut repousser l’âge de la mort et il finance des projets de cités flottantes dans les eaux internationales, hors de la souveraineté des États. Peter Thiel s’est fait connaître en investissant avec Elon Musk, dans une autre société qui a beaucoup fait parler d’elle : PayPal, un système de paiement en ligne. « Palantir se trouvait déjà en germe à l’intérieur de PayPal, souligne l’expert en cyber sécurité Fabrice Epelboin. À l’époque, PayPal a gagné contre les banques, en s’attaquant à la fraude d’une manière très originale. Là où les banques, ses concurrents de l’époque, s’attaquaient à la fraude avec des systèmes automatisés, PayPal a introduit des opérateurs humains manipulant ces données avec des interfaces graphiques. »

Le monde selon Palantir

Le siège de Palantir est situé à Palo Alto, en Californie, au cœur de la Silicon Valley. La start-up pèse aujourd’hui 20 milliards de dollars et se veut incontournable dans de multiples secteurs d’activités. Peter Thiel est convaincu que Palantir va régler tous les problèmes de la planète, comme il l’écrit dans son livre De zéro à un. Comment construire le futur, paru en France en 2017, aux éditions JC Lattès. « En plus d’aider à repérer des terroristes, écrit l’entrepreneur, les analystes utilisant le logiciel de Palantir ont été en mesure de prédire là où des insurgés installent des engins explosifs improvisés en Afghanistan. » La liste des atouts de Palantir est longue, selon l’auteur. Les analyses à partir du logiciel ont aussi permis « d’instruire des dossiers de délits d’initiés de grande ampleur, de démanteler des réseaux de pornographie infantile partout dans le monde, de soutenir les centres américains de contrôle et de prévention des maladies dans la lutte contre les épidémies d’origine alimentaire et de faire économiser des centaines de millions de dollars par an aux banques et au gouvernement [américain] grâce à un dispositif de détection avancée de la fraude ».



Un circuit parallèle du renseignement

Palantir est également proche de la CIA. L’entreprise a été financée en partie par le fonds In-Q-Tel, lié au service de renseignements américain. « C’est la CIA qui a financé le développement de leur projet, dans toutes ses facettes, explique l’ancien directeur du renseignement à la DGSE Alain Juillet. Comme tous les services de renseignement du monde, l’agence américaine avait besoin d’avoir le maximum d’informations dans un minimum de temps. Les méthodes de Palantir ont semblé tellement intéressantes que la CIA a dit : ’Banco, on paye, vous y allez’. Palantir a réussi à créer un outil unique au monde. »

Sans que l’on sache vraiment s’il s’agit d’une légende, Palantir laisse dire qu’elle aurait permis à l’administration américaine de localiser Oussama Ben Laden. « Nous n’avons pas d’informations à dévoiler sur cette opération, écrit Peter Thiel dans son livre, mais nous pouvons affirmer qu’à eux seuls, ni l’intelligence humaine ni les ordinateurs ne seront en mesure d’assurer notre sécurité. » Contrairement à la plupart des patrons de la Silicon Valley, Peter Thiel est un proche de l’administration Trump, ainsi que le notait Le Figaro en novembre 2016.

Peter Thiel est devenu le conseiller numérique de l’actuel président américain. « Dans l’Amérique de Trump qui développe une défiance quasi-pathologique vis-à-vis des services de renseignement, Peter Thiel conseille à Trump de ne plus se fier à des services secrets qui ne seraient pas loyaux, commente le journaliste Olivier Tesquet. Comme si Palantir devenait une espèce de circuit bis du renseignement. »

Les « codes du jeu vidéo »

Depuis sa création, à plusieurs reprises, Palantir a cherché à décrocher des marchés en France. « Il y a dix ans, des équipes de Palantir sont venues chez moi en m’expliquant qu’il y avait des marchés publics qui les intéressaient, notamment avec la Direction générale des finances publiques, témoigne le vice-président du Conseil national du numérique, Gilles Babinet. Elles m’ont fait une démonstration. Leur technologie était impressionnante. Ils avaient rendus simples des choses complexes, en utilisant les codes du jeu vidéo. »

En 2015, Palantir se porte candidat sur deux appels d’offres publics, notamment sur le traitement des données fiscales. « Je me suis ému de cette situation, se souvient la sénatrice UDI Catherine Morin-Desailly, spécialiste des questions numériques. J’ai alerté sur le fait qu’on ne pouvait pas confier la gestion de ces données ultra-sensibles à une entreprise américaine qui n’applique pas les mêmes règles que nous. »

Un contrat avec la DGSI, signé « dans l’urgence »

Finalement, la société Palantir ne sera pas retenue sur ces marchés publics. Mais en mai 2016, la start-up de Peter Thiel et Alex Karp décroche un contrat de 10 millions d’euros auprès de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI). « Nous étions après les attentats de 2015, rappelle Guillaume Farde de la société Risk and Co. Dans un contexte de menace extrêmement élevée, nos services avaient besoin, dans l’urgence, de capacités techniques de renseignement. Mais il n’y avait pas d’opérateur national capable de répondre à cette demande. Les services de renseignement n’avaient pas le choix. »

En réalité, la DGSI a eu le choix entre un fournisseur américain et un israélien. C’est l’option américaine qui l’a emporté. « Nous ne manquons pas de données, ni de métadonnées, mais nous manquons de systèmes pour les analyser, déclare le patron de la DGSI, Patrick Calvar, devant la Commission de la défense de l’Assemblée nationale, le 10 mai 2016. Les entreprises françaises qui développent des systèmes ne sont pas encore capables de répondre à nos besoins, alors que nous devons acquérir ce big data immédiatement. Nos camarades européens sont dans la même situation. » À l’époque, le directeur de la DGSI parle de solution temporaire.

« Un risque majeur pour le renseignement »

« Peut-on avoir complètement confiance dans le fait que les informations qui vont être traitées par Palantir ne vont pas fuiter vers les États-Unis ?, s’interroge Serge Abiteboul, membre du collège de l’Autorité de régulation des communications électroniques (Arcep). Le fait que cette société soit proche des services secrets américains pose question. » Autrement dit : y a-t-il un risque de porte dérobée, de back door, un peu comme un cheval de Troie qui serait caché dans le logiciel américain ? Du côté de la DGSI, on explique que le système est « efficace et parfaitement sécurisé ». Une source proche du renseignement explique que « si Palantir a bien formé des agents français à l’utilisation du logiciel, l’entreprise n’a jamais accès directement aux données ».

« Au moment où nous avons passé ce contrat avec Palantir, des techniciens ont donné leur feu vert et nous ont garanti l’étanchéité du système », assure encore une source proche de la direction du renseignement, à l’époque. « Nos services ont des capacités de cyber-défense et de contre-espionnage qui sont très développées, ajoute l’ancien conseiller du garde des Sceaux Jean-Jacques Urvoas, Floran Vadillo. Une porte dérobée ou un cheval de Troie seraient facilement repérés. Et puis, il n’est pas dans l’intérêt commercial de Palantir d’offrir des solutions minées à ses clients. Si on apprend qu’elle participe à un détournement de données, tout son system-business s’effondre. »

« À partir du moment où Palantir ne donne pas le code source de son logiciel, qui est son secret de fabrication, il y a toujours le risque qu’une porte dérobée soit mise en œuvre et qu’elle recrache des données essentielles, sans contrôle, estime en revanche le représentant français des questions numériques auprès de la Commission européenne, Gilles Babinet. C’est un risque majeur pour le renseignement. »

Un comité d’éthique payé par Palantir

Palantir n’a pas répondu à nos demandes d’interview mais l’entreprise assure qu’elle respecte l’éthique et la confidentialité des échanges. « Cela nous arrive souvent de refuser de gros clients qui pourraient nous faire gagner des millions parce que l’on considère que nos valeurs ne sont pas alignées avec les leurs », déclare le représentant français de Palantir, Gautier Cloix, lors d’un colloque sur le big data, en avril 2016.

Une situation « hallucinante »

Palantir travaille également pour l’avionneur Airbus, un concurrent de l’américain Boeing. Là encore, on peut s’interroger sur les risques pris par l’un des fleurons de l’industrie européenne, étant donné la proximité de Palantir avec le renseignement américain. « Ils ont cinq ans d’avance sur la concurrence, déclarait au magazine Challenges Marc Fontaine, directeur de la transformation digitale d’Airbus. Leurs logiciels permettent d’harmoniser très rapidement des bases de données hétérogènes. Le tout avec un haut niveau de sécurité : chaque donnée affiche elle-même sa propre traçabilité, avec des droits d’accès différenciés en fonction des publics. »

« Cette situation est hallucinante. Qu’est ce qui va se passer si Boeing récupère des données pour mieux concurrencer Airbus sur un appel d’offre ? », se demande Benjamin Sonntag, cofondateur de la Quadrature du net. La situation est d’autant plus délicate que depuis avril 2018, les Américains ont mis en place un nouveau dispositif : le Cloud Act (Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act). Cette loi oblige désormais les entreprises américaines à fournir leurs données à l’administration américaine… y compris en dehors du territoire américain.

Le témoignage d’un lanceur d’alerte

L’ombre de Palantir apparaît également en marge de l’affaire Cambridge Analytica, cette société britannique qui a siphonné les données personnelles de millions d’utilisateurs de Facebook au service de la campagne de Donald Trump. En mars dernier, un lanceur d’alerte, Christopher Wylie, a témoigné devant les parlementaires britanniques, en citant Palantir.

Source: https://strategika.fr

