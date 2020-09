Fundația lui Bill Gates destabilizează economia alimentară din Africa

Aceeași fundație Gates, care se află în spatele fiecărui aspect al pandemiei COVID-19, de la finanțarea unei mari părți a bugetului OMS, până la investiții în producătorii de vaccinuri favorizați, cum ar fi Moderna, este totodată angajată într-un proiect major în Africa, care distruge producția tradițională a micilor fermieri de culturi alimentare în favoarea culturilor de monocultură și introducerea de îngrășăminte chimice scumpe și semințe OMG (Organisme Modificate Genetic) care falimentează micii fermieri. Proiectul, Alianța pentru o Revoluție Verde în Africa (AGRA), este direct conectat cu instituțiile globale cheie din spatele Marii Resetări a Forumului Economic Mondial.

Dacă cunoaștem istoria Fundației Rockefeller și a întreprinderilor conexe scutite de taxe ale uneia dintre cele mai influente familii din lume, este clar că în domeniile cheie Fundația Bill și Melinda Gates a moștenit agenda Rockefeller de la complexul industrial medical până la educație și la transformarea agriculturii.

Fundația Bill și Melinda Gates, care lucrează în tandem cu Fundația Rockefeller, strâns aliată, nu se ocupă doar de orchestrarea măsurilor de blocare economică nemaiauzite pentru mult disputata boală COVID-19.

Fundația Gates se află, de asemenea, în centrul acțiunii Agenda 30 a ONU pentru a transforma agricultura mondială în ceea ce ei numesc agricultura „durabilă”.

Un proiect cheie din ultimii 14 ani a fost finanțarea de către Gates a unui lucru numit Alianța pentru o revoluție verde în Africa sau AGRA.

Frauda AGRA asupra Africii

Când Fundația Bill și Melinda Gates a fondat AGRA în 2006, alături de aliatul lor apropiat, Fundația Rockefeller, au proclamat că scopul lor era :

„Combate foamea în Africa lucrând pentru a realiza o Africa sigură și prosperă din punct de vedere alimentar prin promovarea unei creșteri agricole rapide și durabile bazate pe fermierii mici”.

AGRA a promis să dubleze randamentele și veniturile din agricultură pentru 30 de milioane de gospodării mici de producători de alimente până în 2020. Acum este 2020 și a fost un eșec total în acest sens. În special, AGRA a șters aceste obiective în iunie 2020 de pe site-ul său web fără explicații. Pe baza a ceea ce au făcut, putem presupune că nu a fost niciodată adevăratul obiectiv al fundațiilor Gates și Rockefeller.

Într-un discurs din 2009 în Iowa, care a promovat Noua Revoluție Verde pentru Africa, Bill Gates a declarat: „Următoarea Revoluție Verde trebuie să fie ghidată de fermieri mici, adaptată la circumstanțele locale și durabilă pentru economie și mediu”.

Fundația Gates a proclamat că AGRA „este un efort bazat pe Africa și condus de Africa pentru a dezvolta un sector agricol înfloritor în Africa subsahariană”. Sună foarte frumos. Realitatea este destul de diferită.

Pentru a promova acea impresie de „conducere Africană”, Gates l-a angajat pe fostul secretar general al ONU, Ghana, Kofi Annan. Annan tocmai se pensionase pe fondul unui scandal de corupție petroliere-alimentară din Irak, la ONU, care îl implica pe fiul său. Annan avea să fie omul de fațadă, ca președinte AGRA.

În realitate, Fundația Gates a condus lucrurile, împreună cu omul lor de încredere, Rajiv „Raj” Shah, dirijând implementarea politicilor în țările țintă africane. Când încercările inițiale de a împinge semințele și pesticidele Monsanto OMG asupra fermierilor africani au întâmpinat o mare rezistență, dar au schimbat strategia și au început să vândă semințe convenționale, dar deținute de Monsanto, împreună cu îngrășăminte chimice și pesticide costisitoare.

În mod suspect, Fundația Gates și AGRA nu au fost atât de deschise și transparente, despre ceea ce au realizat în ultimii 14 ani.

Din motive întemeiate, modelul pe care l-au impus în 13 țări africane a înrăutățit semnificativ autonomia alimentară a micilor fermieri și, în schimb, a creat capcane pentru îndatorare în care micii producători sunt obligați să accepte datorii mari pentru a cumpăra semințe scumpe brevetate, li se interzice utilizarea semințelor proprii sau amestec de culturi și forțat să producă culturi comerciale într-o monocultură pentru export.

AGRA a primit peste 1 miliard de dolari în principal de la Fundația Gates, USAID, iar guvernele britanice și germane au contribuit cu sume mai mici.

Promisiuni false

Într-un nou raport detaliat care evaluează rezultatele țară cu țară, realitatea proiectului agricol Gates Africa arată rezultate alarmante, dar nu surprinzătoare.

Raportul se numește Promisiuni false: Revoluția verde în Africa. A fost pregătit de un grup de ONG-uri africane și europene în colaborare cu Timothy A. Wise, consilier principal la Institutul pentru agricultură și politica comercială a Universității Tufts. Raportul a încheiat,

„Creșterea randamentului pentru culturile cheie de bază în anii anteriori AGRA a fost la fel de redusă ca în timpul AGRA. În loc să înjumătățească foamea, situația din cele 13 țări concentrate s-a înrăutățit de la lansarea AGRA. Numărul persoanelor care suferă de foame a crescut cu 30 la sută în anii AGRA … afectând 130 de milioane de oameni din cele 13 țări axate pe AGRA . ”

Acesta nu este un eșec minor.

Într-o abordare care este puțin diferită de practicile coloniale europene rasiste din secolul al XIX-lea, Fundația Gates și AGRA au afectat grav producătorii de alimente la scară mică, supunându-i unor niveluri ridicate de datorii.

În Zambia și Tanzania, producătorii de alimente la scară mică nu au putut rambursa împrumuturile pentru îngrășăminte și semințe hibride după prima recoltare. Proiectele AGRA restricționează, de asemenea, libertatea de alegere pentru producătorii de alimente la scară mică, în privința a ce vor să crească. AGRA îi obligă la o cultură unilaterală a porumbului în principal pe piețele de export, ceea ce dorește agroindustria globală.

Nu este surprinzător, deoarece Bunge și alte companii internaționale de cartel de cereale sunt implicate în AGRA. Culturile tradiționale rezistente la climă și bogate în nutrienți au scăzut în mod alarmant, în multe cazuri.

Studiul a constatat că, pentru mei, cerealele și furajele indigene și vitale favorizate timp de 7.000 de ani datorită productivității și a sezonului scurt de creștere în condiții de temperatură uscată și înaltă, AGRA a produs dezastru. Raportul notează,

„Producția de mei a scăzut cu 24 la sută în cele 13 țări concentrate AGRA din 2006 până în 2018. Mai mult, AGRA face lobby guvernelor în numele corporațiilor agricole să adopte legislație care să favorizeze producătorii de îngrășăminte și companiile de semințe în loc să consolideze producția de alimente la scară mică ”.

În loc să-i ajute pe micii fermieri locali să-și îmbunătățească randamentul pe hectar, AGRA pur și simplu reambalează Revoluția Verde din 1960 din Mexic și India pentru Africa, acaparând unele dintre cele mai bogate soluri din terenurile agricole din lume.

Revoluția verde din anii 1960, inițiată de Fundația Rockefeller, a introdus mecanizarea agricolă pe scară largă industrială și introducerea de îngrășăminte chimice și semințe de la multinaționale, care au mers în beneficiul marilor fermieri și au distrus o mare parte din economia micilor producători. Acest lucru, în mod previzibil, a falimentat nenumărați mici producători.

Rezultatul a fost că, în timp ce producătorii bogați au prosperat, milioane de fermieri mai săraci au fost forțați să fugă în orașe, unde s-au stabilit în mahalalele urbane. Dar acesta a fost de fapt un obiectiv major al primei revoluții verzi, deoarece a creat o forță de muncă ieftină pentru impulsul globalizării producției care urma să urmeze.

AGRA în Africa, condusă de fundația Gates și Rockefeller, este puțin diferită. În 14 ani, AGRA din Africa a influențat guvernele membre să promoveze cumpărarea de semințe comerciale a companiilor multinaționale în fiecare an și îngrășăminte chimice scumpe, prin promisiunea unor mari câștiguri care nu s-au materializat. În acest proces, micilor fermieri tradiționali sau comunităților agricole le este interzis să folosească semințe proprii sau crescute în ferme.

Acesta este același model de dependență pe care Monsanto și agroindustria l-au folosit cu semințele OMG brevetate din SUA. Fundația Gates este un acționar semnificativ la Monsanto, care acum face parte din Bayer AG. AGRA a făcut puțin sau nimic pentru a proteja micii fermieri de a fi falimentați de importurile subvenționate din UE sau SUA.

În schimb, culturile lor alimentare tradiționale sunt înlocuite de producția de porumb monocultură pentru export internațional, lăsând țările africane mai mult ca oricând dependente de mai multe alimente importate.

Gates AGRA reușește, dar nu în obiectivele sale de fațadă. Mai degrabă a făcut ca producția de alimente africane să fie mai globalizată și mai dependentă ca oricând de voința multinaționalelor globale, al căror scop este importurile ieftine. Sub pricina de a oferi fermierilor o „gamă mai largă” de semințe brevetate cu randament ridicat (majoritatea pentru porumb), ele limitează de fapt alegerea unui fermier.

El trebuie să cumpere acele semințe și i se interzice să-și refolosească propriile semințe indigene. Dacă la momentul recoltării fermierii nu sunt în măsură să vândă porumbul său mandatat de AGRA pentru a-i rambursa datoria pentru semințe și îngrășăminte, aceștia sunt deseori obligați să-și vândă vitele prețioase sau să suporte și mai multe datorii – un model clasic de sclavie a datoriei coloniale .

Conducere dubioasă

Fundația Gates a promovat AGRA ca o „inițiativă africană” și s-a pus pe cât posibil în plan secund. Noul președinte al AGFA din august 2019 este Hailemariam Desalegn, fost prim-ministru al Etiopiei.

Desalegn, fost președinte al președintelui Frontului Democrat Revoluționar al Poporului din Etiopia (EPRDF), partidul de guvernământ dictatorial în care șeful OMS Tedros era, de asemenea, membru al Biroului Politic, a fost forțat să demisioneze în 2018, în urma protestelor de masă.

Membrii mai puțin publici ai consiliului de administrație al AGRA includ doi directori de frunte ai gigantului agroindustrial, Unilever, și doi înalți oficiali ai Fundației Gates, precum și de la grupul consultativ CGIAR, fondat de Rockefeller, pentru cercetare agricolă internațională. Alți membri ai consiliului de administrație includ un membru al administratorilor Fundației Rockefeller și un fost partener din Africa pentru banca franceză, Rothschild & Cie.

De asemenea, noul președinte al Fundației Rockefeller, autorul fondator al agendei AGRA, Dr. Rajiv J. Shah, se află în consiliul AGRA. Șah a părăsit poziția sa anterioară la Fundația Gates și a fost numit director USAID sub conducerea lui Obama.

În mod surprinzător, USAID a devenit partener al AGRA. În 2017, Shah s-a mutat din USAID pentru a fi ales președinte al Fundației Rockefeller.

Lume mica. Aceeași Fundație Rockefeller este profund implicată în Forumul Economic Mondial Great Reset. Shah tocmai a lansat un raport Rockefeller, Reset the Table: Meeting the Moment to Transform the Food System din SUA. Este un precursor al unei „resetări” globale majore a sistemului alimentar pregătit de cercurile din jurul Gates și Rockefeller și ONU.

Din 2014, președintele AGRA a fost un controversat fost ministru al agriculturii din Rwanda sub dictatura coruptă Kagame.

Agnes Kalibata este, de asemenea, membru al Consiliului Global Agenda al Forumului Economic Mondial, International Fertilizer Development Corporation (IFDC), cu sediul în SUA.

În decembrie 2019, chiar înainte de alarma publică cu privire la izbucnirea unui „nou coronavirus” în Wuhan, China, secretarul general al ONU, António Guterres, l-a numit pe Kalibata în fruntea Summitului ONU privind sistemele alimentare din 2021.

Ca răspuns, aproximativ 176 de organizații din 83 de țări i-au scris lui Guterres să abroge numirea ei. Scrisoarea lor spunea:

„Fondată de Fundația Bill și Melinda Gates și Fundația Rockefeller, eforturile AGRA s-au concentrat pe captarea și deturnarea resurselor publice în beneficiul marilor interese corporative. Modelul lor agricol intensiv în finanțare și cu aport ridicat nu este sustenabil dincolo de subvențiile constante, care sunt extrase din resurse publice din ce în ce mai sărace. Din 2006, AGRA a lucrat pentru a deschide Africa – văzută ca o piață neexploatată pentru monopolurile corporative care controlează semințele comerciale, culturile modificate genetic, îngrășămintele sintetice cu combustibili fosili și pesticidele poluante. ”

În apărarea ei, 12 voci i-au scris lui Guterres, îndemnându-l să rămână ferm. Unsprezece din cei 12 aveau legături cu Fundația Gates.

Vocea lor a prevalat .

În timpul crizei globale a cerealelor de la mijlocul anilor 1970, secretarul de stat american de atunci Henry Kissinger, un alt protejat Rockefeller, ar fi declarat,

„Cine controlează mâncarea controlează oamenii.”

Globalizarea producției mondiale de alimente și crearea agroindustriei, ghidate mai întâi de Fundația Rockefeller și astăzi cu Fundația Gates preluând un rol mai vizibil, este probabil cel mai amenințător factor pentru sănătatea și mortalitatea mondială, mult mai mult decât a demonstrat orice coronavirus.

În special aceiași oameni care promovează frica și blocarea virusului presupus sunt ocupați cu reorganizarea producției mondiale de alimente într-un mod nesănătos.

Se pare că nu este o coincidență, deoarece Bill Gates este un susținut cunoscut al eugeniei și al reducerii populației

William Engdahl este consultant și conferențiar în domeniul riscurilor strategice, este licențiat în politică la Universitatea Princeton și este cel mai bine vândut autor în domeniul petrolului și geopoliticii, exclusiv pentru revista online „New Eastern Outlook”unde a fost publicat inițial acest articol . Este asociat de cercetare al Centrului de Cercetare privind Globalizarea.

Sursa: https://ortodoxinfo.ro