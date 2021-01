FRANȚA NU SE VACCINEAZĂ. Infografia Zilei

Deși Franța a primit 500.000 de doze de vaccin BioNTech / Pfizer și va primi o cantitate similară în fiecare săptămână din ianuarie, până în prezent țara a vaccinat doar circa 350 de persoane – față de 1 milion în Marea Britanie sau Israel și peste 238.000 în Germania, susține Financial Times.

Cum am crezut că este vorba de un periculos FAKE NEWS care se cere raportat la OMS, ONU, NASA, NATO, DSP și GCS, am consultat pentru Gheorghiță, Arafat, Rafila, Cercel, Crăcănel, Smurdărel, Miaunel și Bălănel și site-ul internațional de statistici Our World in Data. Stupoare! Am descoperit statistica incredibilă de mai sus (click pe imagine pentru a o mări sau/și păstra amintire), cu data de 3 ianuarie 2021.

”Mergând încet [cu vaccinarea] nu se clădește încredere – ci dimpotrivă, se întărește ideea că există ceva de care trebuie să ne îngrijorăm”, afirmă Philippe Juvin, șef de secție de urgență la spitalul Georges Pompidou din Paris, citat de FT.

