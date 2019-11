Asociația Pro Consumatori(APC) a organizat sâmbătă, începând cu ora 14.30, în Sala Festivă a Bibliotecii Județene ASTRA din Sibiu, conferința cu tema „Fără 5G viața poate continua. NU și fără albine!”. Invitații evenimentului au fost dl. Adrian Vornicu, specialist în bioelectronică, și conf. univ. dr. Costel Stanciu, președintele APC.

Conf. Univ. Dr. Costel Stanciu a adus la cunoștința publicului sibian demersurile efectuate de Asociația Pro Consumatori în vederea sensibilizării instituțiilor pentru a opri campania de implementare a tehnologiei 5G și a tras un semnal de alarmă asupra pericolelor pe care le generează aceasta:

„Acest eveniment a pornit de la niște sesizări pe care le-am primit din partea unor stupari cu multă experiență, care au constatat brusc că coloniile lor de albine au mari probleme, ba, mai mult, unii dintre aceștia au pierdut întreaga colonie și au rămas fără albine. Suntem la a treia conferință – prima conferință a avut loc în Piatra Neamț, iar cea de-a doua în Constanța. Pe lângă aceste evenimente de tip conferință, am mai organizat și un marș în data de 20 octombrie a.c., marș unde am întâmpinat dificultăți din partea instituției statului numită Primăria Municipiului București, care nu ne-a autorizat traseul solicitat de noi, respectiv Ministerul Comunicațiilor, Ministerul Justiției, Ministerul Sănătății, Piața Victoriei. Ne-au autorizat un traseu mult mai scurt, ba mai mult, voiau să ne alunge într-o alveolă din Parcul Izvor, pe motiv că au existat probleme din partea altor organizații care au organizat astfel de marșuri, care au creat probleme instituțiilor statului. Numai că noi nu ne aflăm la primul marș. Am mai organizat marșuri și acțiuni de protest – cred că ne aflăm la a șaptea – a opta acțiune de genul acesta și nouă nu ni s-a reproșat nimic în legătură cu acele acțiuni. Totuși, acel marș s-a ținut. S-a ținut și cu ajutorul unor organizații politice, care au fost alături de noi – mă refer aici la Blocul Unității Naționale și la Partidul Noua Dreaptă.

Ideea este că românii nu sesizează pericolul pe care-l poate genera această tehnologie 5G. Ar trebui să se pună problema în felul următor: dacă în Bruxelles s-a oprit tehnologia 5G, de ce România să se grăbească să implementeze această tehnologie la nivel național?! Atenție! A existat un proiect de ordonanță de urgență prin intermediul căruia se dorea realizarea unor facilități pentru operatorii de telefonie mobilă. Tot prin intermediul acestui proiect, se modificau vreo șapte legi, cum ar fi: legea privind protecția mediului, legea privind fondul funciar, legea privind cadastrul și publicitatea imobiliară, legea privind organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și Codul Silvic, în sensul că operatorii de telefonie mobilă nu mai aveau obligația să obțină o autorizație de construire. De ce să mai aștepte ei 30 de zile ca să obțină niște avize și acorduri?!

Iar dacă, din punct de vedere tehnic, o antenă, sau mai multe antene, conform schemei lor de amplasare, pica/u pe un sit arheologic, se duceau cu antena acolo. Vă dați seama, să vii cu intervenții de genul acesta în zone în care – atenție! – există și o lege privind protejarea monumentelor istorice; se modifica și acea lege. Dacă mai multe antene picau pe o pajiște montană: nu-i nimic! Dacă în zona respectivă există agricultură ecologică, noi servim interesele operatorilor de telefonie mobilă. Ducem antene pe acea pajiște montană și nu mai facem agricultură ecologică. Ba, mai mult, se vrea scoaterea terenului respectiv din circuitul agricol. Dacă pică într-un parc forestier, protejat prin lege: la fel. Deci, acolo unde le pica lor bine, aceste antene sunt amplasate.

Cu ajutorul a mai bine de 80 de organizații neguvernamentale, s-a reușit pe moment ca acest proiect de ordonanță de urgență să nu se publice în Monitorul Oficial, cu toate că în acest demers Guvernul României încălca Constituția României, art. 115, alin. 4, unde se precizează foarte clar: Guvernul României poate să dea ordonanțe de urgență numai dacă există o situație extraordinară – calamitate, război. Dar aici ce situație extraordinară exista? Crearea unor facilități pentru operatorii de telefonie mobilă? Asta nu-i o situație extraordinară!

România, în acest moment, deține locul 5 în lume din punct de vedere al vitezei internetului. Stăm foarte bine! Unde vreți să ajungem? La ce ne folosește nouă această viteză extraordinară, pe care, spun ei, o poate furniza tehnologia 5G? Și ni se promit acolo niște avantaje ale tehnologiei 5G: mașini fără șofer – noi nu avem autostrăzi; orașe inteligente, case inteligente – n-am terminat cu străzile, avem străzi care nu sunt asfaltate, n-am rezolvat problema alimentării cu apă, problema canalizării în multe localități din această țară și ne gândim la nave extraterestre; internetul obiectelor, o altă așa-zisă găselniță a celor care susțin această tehnologie, în ideea că vor interconecta toate obiectele din casele noastre, prin intermediul unor cipuri implantate în acele obiecte. Toate acestea, pe termen lung, nu fac altceva decât să atrofieze funcția gândirii.”

Acesta a mai precizat că la conferință au fost invitate și Instituția Prefectului, Primăria Municipiului Sibiu, Direcția de Sănătate Publică, Direcția Sanitar-Veterinară și Pentru Siguranța Alimentelor și Filiala Asociației Crescătorilor de Albine din România, însă de la niciuna din instituțiile enumerate nu a existat vreun reprezentant în sală.

Dl. Adrian Vornicu a evidențiat efectele expunerii la radiațiile electromagnetice printr-o comparație albină-om, pornind de la titlul evenimentului, dar și modul în care acestea afectează toate ființele vii.

„Referirea la albine este foarte sugestivă dintr-un punct de vedere: noi, ca organisme, să spunem, mamifere, suntem, cel puțin iluzoriu, mai rezistente în timp la aceste radiații electromagnetice, dar albinele, cu cât organismul este mai mic, cu atât efectul se vede imediat. Albinele reflectă exact funcționarea celulară a organismului. Consecințele asupra albinelor, care sunt foarte vizibile, se regăsesc exact în ceea ce ni se întâmplă nouă, doar că pe termen mai lung. […]

Ideea predominantă este că intensitatea ne afectează și de aceea se pun norme. Or, nu asta ne afectează pe noi. Ceea ce ne afectează este, de fapt, modul în care se transmit aceste frecvențe. Un exemplu foarte clar este că atunci când unui copil de până în 6-7 ani, deci mai aproape de starea embrionară, îi pui în ochi o lanternă cu lumină medie, dar o pulsezi de 20 de ori pe secundă, copilul face epilepsie. Deci nu intensitatea contează. Problema este că, cu cât intensitatea este mai mare, cu atât se transmit mai multe pulsații. Deci, caracterul cu care se lucrează în aceste transmisii este cel care ne afectează. […]”

În cadrul evenimentului a luat cuvântul și un crescător de albine, care a dat mărturie despre modul în care îi sunt afectate albinele de expunerea la radiații, mai ales în ceea ce privește reproducerea micilor vietăți.

În final, Conf. Univ. Dr. Costel Stanciu a dat citire unor fragmente din răspunsurile halucinante pe care asociația pe care o reprezintă le-a primit de la diferite instituții ale statului către care aceasta a trimis sesizări privind tehnologia 5G. Din acele răspunsuri reiese că instituțiile statului își motivează susținerea tehnologiei 5G, în mod paradoxal, tocmai prin faptul că studiile științifice nu sunt încă destul de concludente.

Președintele APC a ținut să sublinieze că, în momentul de față, efectele tehnologiei 5G nu sunt cunoscute decât de armată: „este o armă militară, atenție!”, avertizează acesta. „La nivel european există o mare incertitudine, iar noi, românii, ne grăbim să implementăm această tehnologie 5G. Oare se vrea ca această țară să se transforme în cel mai mare laborator de experiment din această lume?”, a mai adăugat acesta.

În încheierea evenimentului, Conf. Univ. Dr. Costel Stanciu a invitat participanții la conferință să semneze o petiție, intitulată „Declarația Pro-Viață de la Sibiu”, având următorul conținut:

„Noi, cei … participanți la conferința „Fără 5G viața poate continua, NU și fără albine!”, care a avut loc astăzi, 16 noiembrie 2019, în intervalul orar 14:30-16:00, în Sala Festivă a Bibliotecii Județene ASTRA din Sibiu, solicităm primului ministru al României, dl. Ludovic Orban, să declare în conferință de presă că, în perioada mandatului domniei sale, nu se va implementa tehnologia 5G în România.

Totodată, noi, semnatarii Declarației Pro-Viață de la Sibiu, solicităm celor doi candidați la cea mai înaltă funcție din statul român, cea de președinte al Republicii, respectiv dnei Viorica-Vasilica Dăncilă și dlui Klaus-Werner Iohannis, să declare public, înainte de 24 noiembrie 2019, dacă sunt sau nu sunt de acord cu implementarea tehnologiei 5G în România. Având în vedere efectele câmpurilor electromagnetice asupra întregului ecosistem din România, noi, semnatarii Declarației Pro-Viață de la Sibiu, ne angajăm, prin semnătura olografă de pe acest document să facem tot ce ne stă în putere pentru a împiedica implementarea tehnologiei 5G în România.”

