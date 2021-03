Răzvan Savaliuc: Gândesc, deci sunt “terorist”

De ce te grabesti sa te vaccinezi, romanule? De frica? Daca doar frica e motivul, de ce nu stai o clipa sa cugeti romanule, daca se merita sa te supui unui experiment medical, care ti-ar putea cauza mai multe daune decat beneficii?

Caci asta sunt la momentul actual vaccinurile Pfizer si Moderna niste experimente genetice. Pfizer si Moderna nu sunt doar experimente prin faptul ca nu au fost suficient testate, si folosesc o tehnologie care nu s-a mai aplicat la oameni, ci pentru ca intervine genetic in organismul uman, cu efecte care inca nu pot fi cuantificate pe termen mediu si lung.

O simpla analiza generala releva:

– vaccinurile nu previn raspandirea virusului Covid 19. Chiar daca te-ai vaccinat, poti purta virusul si sa-l imprastii la altii ca oricare nevaccinat;

– vaccinurile nu garanteaza ca nu te vei imbolnavi de Covid 19, dimpotriva, vei putea lua boala ca si pana acum. Daca te incalzeste ca unii iti spun ca vaccinat fiind, nu vei mai face forme severe ale bolii, ci doar forme usoare, atunci vaccineaza-te romanule, acesta poate fi un motiv;

– vaccinurile nu sunt deloc sigure, oricat au mintit reclamele guvernamentale si politicienii. Dovada, iata, Astra Zeneca e scos (suspendat) din o gramada de state europene pe motiv de efecte secundare periculoase, desi celelalte vaccinuri, Pfizer si Moderna, dupa stiinta mea, au mai multe efecte secundare nedorite, dar de asta nu se va vorbi prea mult prin presa, ca nu s-a dat OK european. Tot scandalul pute a eliminarea unui concurent de pe piata, folosindu-se mecanismele de propaganda media. Oricum e clar ca niciun vaccin nu e sigur;

– vaccinurile ti le faci pe propria raspundere si daca cineva va muri sau va ramane cu sechele pe viata, producatorii de vaccinuri nu poarta nicio raspundere, caci au primit imunitate de la Uniunea Europeana. In plus, toti cei care se vaccineaza sunt pacaliti sa semneze o tidula de „consimtamant informat” in care isi asuma intreaga raspundere, precum si faptul ca au luat la cunostinta despre riscuri si ca isi asuma riscurile. Deci cine moare, la revedere si un praz verde la capitolul despagubiri pentru urmasi, asta in cazul in care ar avea urmasi capabili sa obtina in instante un verdict impotriva Statului Roman si al Uniunii Europene, care au pus pe piata vaccinurile si ne-au vrajit ca sunt sigure;

Asa stand lucrurile, care ar fi ratiunea pentru care ar trebui sa ne vaccinam cu produse experimentale genetice, care nu sunt sigure?

Cati dintre romani au citit Strategia UE privind vaccinurile impotriva Covid 19 emisa la Bruxelles la 17.06.2020? – (Click AICI pentru a citi documentul integral)

Citez chiar din prima pagina a documentului:

“Gasirea unui vaccin impotriva COVID-19 este insa deosebit de dificila data fiind urgenta situatiei. Pentru a se dezvolta un vaccin este nevoie, de regula, de peste 10 ani”.

Imi spune si mie cineva cum e posibil ca la un virus nou aparut, sa se gaseasca vaccinuri in doar 6 luni? Puse pe piata cu “aprobarea provizorie” a Agentiei Europene a Medicamentului, fara sa se parcurga perioada normala de testare de minim doi ani? Si toate statele UE, ca la un ordin, scot bani din visterie sa plateasca aceste vaccinuri, pe contract, inainte ca ele sa apara? Iar la noi in Romania, nici nu aparusera vaccinurile fizic, si presedintele Klaus Iohannis ne mintea ca “vaccinurile sunt sigure”. Uite ca nu sunt. Deja la Astra Zeneca vreo zece state au zis stop joc. Deja sunt o gramada de morti.

Ia cititi mai jos doua pasaje edificatoare din Strategia UE privind vaccinurile impotriva Covid 19:

“Avand in vedere nevoia furnizarii unui vaccin intr-un interval scurt de timp, costurile initiale mari si rata ridicata de esec, efectuarea de investitii in dezvoltarea unui vaccin impotriva COVID-19 este, pentru companiile care dezvolta vaccinuri, o decizie cu un grad ridicat de risc (…) Situatia fara precedent in care se afla Uniunea Europeana cere luarea unor masuri curajoase. Desi se vor lua masuri pentru a se atenua riscurile – de exemplu, prin investitii intr-un portofoliu de companii care acopera diferitele tehnologii –, rata de esec este ridicata in cazul dezvoltarii vaccinurilor. Exista intotdeauna un risc foarte real ca niciunul dintre vaccinurile „candidat” care beneficiaza de finantare sa nu se dovedeasca viabil. Cu toate acestea, un acces timpuriu la un vaccin are o valoare enorma din punctul de vedere al vietilor salvate si al daunelor economice evitate. Prin urmare, este un risc care merita luat. Prezentul cadru propus constituie, prin urmare, o polita de asigurare prin care se transfera o parte din riscuri de la sectorul industrial catre autoritatile publice…” – (vezi pag. 2 si 5 din Strategia UE – click AICI pentru a citi intregul document)

Ati inteles romani, ca decizia de elaborare si punere pe piata a unor vaccinuri – despre care chiar UE recunoaste ca nu poate fi produs in mai putin de 10 ani – a fost luata de niste politicieni de la Bruxelles? Credeti ca ei nu au prostii lor, asa cum ii avem si noi pe ai nostri? Incompetenta si iresponsabilitatea, amestecate uneori cu ticalosia, mustesc la toate nivelurile!

Practic – ca sa avem o imagine plastica – UE a pus niste miliarde de euro bune pe masa si a invitat niste companii farmaceutice sa elaboreze vaccinuri, incalcand toate normele medicale privind siguranta medicamentelor pe motiv de “curaj” si “asumare de riscuri”.

Cam ce credeti ca au facut companiile farmaceutice cand au vazut miliardele de euro pe masa? Pun pariu ca Big Pharma scotea vaccinurile si intr-o luna-doua, daca astea erau cerintele contractuale. Mai ales ca cine primea aprobare sa vaccineze intreaga Uniune Europeana, si nu numai, avea in fata un profit de zeci de miliarde de euro. Si mai ales ca Uniunea Europeana a oferit imunitate penala si civila producatorilor de vaccinuri. Afacerea lumii, fara niciun risc!

V-ati pus vreo clipa intrebarea de ce Uniunea Europeana nu a gasit intelept sa investeasca niste miliarde in gasirea unei medicamentatii ieftine si eficiente impotriva virusului? De pilda sa luam o pastila, doua si sa scapam de Covid? Cum se intampla de exemplu in India (si nu scrie nimeni). De ce s-a ales doar calea vaccinurilor genetice? Ce se urmareste oare prin administrarea lor?

Prin urmare, dragi romani, eu zic sa aveti “olecuta de rabdare”, cum se zice in popor. Parerea mea e sa nu credeti niciun mesaj de genul “vaccinurile sunt sigure”, caci nu sunt. Parerea mea e sa nu acceptati niciun vaccin genetic de tip ARN Mesager. Altfel faceti totul pe riscul propriu, asa cum sunteti pusi sa semnati la vaccinare tidula cu asa-zisul “consimtamant informat”, moment din care “ura si la gara”, orice vi s-ar intampla. Ati fost prostiti. Totul a fost perfect gandit.

Dupa ce am asternut toate gandurile de mai sus, ma astept sa fiu numit “anti-vaccinist terorist”, conform scurt circuitelor mintale ale premierului Florin Catu, personaj care face praf economia si ne duce in prapastie.

Adevarul e ca nu vreau sa fiu luat de prost si nu vrea sa ajungem sa fim obligati prin lege sa ne injectam cu niste substante experimentale, pentru care nu raspunde nimeni, si pentru care la vaccinare suntem constransi sa semnam tidula de “consimtamant informat” prin care luam asupra noastra toata raspunderea pentru eventualele efecte secundare nedorite.

Am senzatia ca afacerea cu vaccinurile (despre care cred ca in curand ni se va spune ca sunt inutile) nu va mai tine mult. Cel putin in privinta celor genetice…

In toata lumea avem zilnic proteste de amploare si putem vorbi deja de o Revolta Mondiala impotriva masurilor aberante, care nu mai au nimic de a face cu protectia impotriva unei pandemii, ci mai degraba cu incercarea de manipulare si control a maselor, de incalcare brutala a Drepturilor Omului.

PS – Am avut Covid, am trecut prin spitale, si am simtit cum actioneaza acest virus. Doar ca nu vaccinul te vindeca, ci medicamentatia. Este de neinteles pentru mine de ce Guvernul Romaniei a bagat atatea milioane de euro in media, pentru a exacerba campania de vaccinare, dar nu actioneaza deloc pentru gasirea unei medicamentatii eficiente, pe care oricine sa si-o permita. Si pe care sa si-o poata procura de la farmacie si administra in fazele usoare si medii de covid, ca in cazul oricarei raceli sau gripe…

Romania nu stie altceva decat sa faca campanie la vaccinurile genetice.

Sursa: https://ortodoxinfo.ro

