Prima țară în care vaccinul COVID devine obligatoriu, iar cei care îl refuză sunt sancționați

Indonezia impune cetățenilor săi să accepte vaccinul anti-Covid, în încercarea de a accelera campania de vaccinare ce ar trebui să ducă la stingerea celui mai mare focar din Asia de sud-est. Cei care nu se supun regulii sunt sancționați prin blocarea serviciilor de asistență socială, oprirea serviciilor publice sau amenzi. Autoritățile locale au libertatea de a decide ce tip de pedepse aplică.

Indonesia’s government has made COVID-19 vaccines mandatory for anyone who’s eligible and warned of punishments for those who refuse https://t.co/Oa7TKBtoQX

— Axios (@axios) February 18, 2021