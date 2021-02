Germania – miliarde de euro pentru milioane de vaccinuri

Germania va aloca în acest an 8,89 miliarde de euro (10,77 miliarde USD) pentru a cumpăra 635,1 milioane vaccinuri Covid-19, atât în cadrul schemei comune de achiziţii care a fost pusă la punct în Uniunea Europeană cât şi în cadrul unor contracte naţionale, conform unui document al Ministerului de Finanţe consultat de Reuters.

Bettina Hagedorn, adjunctul ministrului de Finanţe, Olaf Scholz, le-a cerut parlamentarilor să aprobe o solicitare formulată de ministrul Sănătăţii, Jens Spahn, privind o sumă suplimentară de 6,22 miliarde de euro destinată achiziţionării unui număr suplimentar de vaccinuri. Această sumă ar urma să se adauge celor 2,66 miliarde de euro alocaţi deja în bugetul pe 2021 privind cumpărarea vaccinurilor. “ Guvernul federal consideră că obţinerea de vaccinuri Covid-19 are o importanţă fundamentală în controlul pandemiei. În plus, este nevoie de un portofoliu cât mai larg de vaccinuri pentru ca Germania să dispună de vaccinuri eficiente cu suficiente doze pentru diferite categorii de populaţie, precum şi în cazul în care nu toate vaccinurile vor fi aprobate”, se arată în scrisoarea trimisă de Bettina Hagedorn. Comisia Europeană a comandat 2,3 miliarde de doze de vaccin de la şase producători. Deși cantiatatea este mult mai mare decât are nevoie blocul comunitar, producţia se dovedeşte o adevărată provocare, fiind întâmpinate mai multe probleme. La sfârșitul lui ianuarie, Pfizer a redus la jumătate volumul de vaccinuri pe care le-a livrat unor state membre ale Uniunii Europene, inclusiv României, însă ulterior livrările au revenit la normal.

Sursa: https://www.national.ro

