Atac sângeros în California: 4 morți și 6 răniți (VIDEO)

Cel puțin patru persoane au murit și alte șase au fost rănite în orașul Fresno din statul american California în urma unui atac armat.

#BREAKING MASSIVE police response in a neighborhood by Peach/Pine in Fresno. Streets clogged with cars/ambulances…a lot of people being put on stretchers. Waiting to learn more. pic.twitter.com/HUT03Cdryp

O persoană neidentificata a intrat în curtea unei case unde victimele urmăreau un meci de fotbal și a deschis focul, a declarat Michaiel Reid, reprezentantul politiei din Fresno.

BREAKING UPDATE: The Fresno Police Department says at least 9 people have been shot and multiple people killed at a home near Peach and Olive.

FPD says family and friends were watching a football game in their back yard when random people came up and started shooting pic.twitter.com/iSN0DbIxlV

— Marie Edinger KMPH (@MarieEdinger) 18 noiembrie 2019