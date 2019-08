Apel internațional: STOP „5G” pe pământ și în spațiu

Către UN, WHO, EU, Consiliul Europei şi toate guvernele naţionale,

Noi, semnatarii, oameni de ştiinţă, doctori şi organizaţii de mediu precum și alte persoane din ţările (…), solicităm oprirea de urgenţă a dezvoltării reţelelor wireless 5G (generaţia a cincea), incluzând 5G prin intermediul sateliţilor spaţiali. 5G va creşte masiv expunerea la radiaţii de frecvenţe radio (RF) în plus faţă de reţelele de telecomunicaţii 2G, 3G şi 4G deja funcţionale. Radiaţiile RF s-au dovedit a fi periculoase pentru oameni şi mediu. Punerea în funcţiune a 5G reprezintă un experiment asupra umanităţii şi a mediului ce se defineşte ca şi crimă în legislaţia internaţională.

Sumar

Companiile de telecomunicaţii din toată lumea, cu suportul guvernelor, sunt în poziţia de a implementa, în următorii doi ani, reţeaua wireless de generaţie a cincea (5G). Acest fapt va genera schimbări sociale la scară globală. Vom avea case “deştepte”, afaceri “deştepte”, autostrăzi “deştepte”, oraşe “deştepte” şi maşini care se conduc singure. În principiu, tot ce posedăm şi cumpăram, de la frigidere si maşini de spălat pâna la cartoane de lapte, perii de păr şi scutece pentru copii va conţine antene şi microchip-uri şi va fi conectat wireless la internet. Fiecare persoană de pe planetă va avea acces instant la comunicaţii wireless de foarte mare viteză, din orice locaţie, chiar şi din paduri tropicale, din mijlocul oceanelor sau din Antarctica.

Ce este acum încă nerecunoscut pe scară largă este faptul că din cele de mai sus vor rezulta şi schimbări fară precedent de mediu la scară globală. Densitatea planificată a transmiţătoarelor de frecvenţe radio este imposibil de imaginat. În plus faţă de milioanele de staţii 5G noi pe Pământ şi 20,000 sateliţi in spaţiu, 200 miliarde de obiecte cu caracter transmiţător, conform estimărilor, vor fi parte a Internet-ului Obiectelor până în 2020, şi un trilion de obiecte câţiva ani mai târziu. Reţele 5G comerciale la frecvenţe joase şi viteze reduse au fost dezvoltate în Qatar, Finlanda şi Estonia la mijlocul lui 2018. Implementarea de reţele 5G la viteze şi frecvenţe foarte mari (unde milimetrice) se planifică să înceapă la finalul lui 2018.

În ciuda negării generalizate, evidenţa că radiaţiile din frecvenţe radio (RF) sunt nocive pentru viaţă este deja copleşitoare. Dovezile clinice acumulate despre oameni bolnavi şi afectaţi, dovezi experimentale legate de distrugerea ADN, a celulelor şi organelor într-o largă varietate de plante şi animale, precum şi dovada epidemiologică a faptului că majoritatea afecţiunilor civilizaţiei moderne – cancer, boli de inimă şi diabet – sunt, în mare parte, cauzate de poluare electromagnetică, constituie subiectul unei baze de literatură de mai mult de 10,000 studii de specialitate revizuite.

Dacă planurile industriei de telecomunicaţii pentru 5G se concretizează, nicio persoană, animal, pasăre sau insectă de pe planetă nu va avea capacitatea de a evita expunerea, 24 ore pe zi, 365 zile pe an, la nivele de radiaţie RF care sunt zeci către sute de ori mai mari decât ce există în acest moment, fără posibilitatea de a nu fi expus, nicăieri pe planetă. Aceste planuri legate de 5G ameninţă să provoace efecte serioase, ireversibile, asupra oamenilor şi distrugerea permanentă a tuturor ecosistemelor Pământului.

Trebuie luate măsuri imediate în vederea protejării umanităţii şi a mediului, în conformitate cu imperativele etice şi acordurile internaţionale.

(Notă: Referinţele sunt menţionate ca şi hyperlink-uri şi note de final în documentul tradus si in română)

5G va rezulta într-o creştere masivă şi inevitabilă a expunerii la radiaţii

5G terestre

În vederea transmiterii unui volum enorm de date pentru Internetul Obiectelor (IoT – Internet of Things), tehnologia 5G, atunci când e dezvoltată total, va folosi unde milimetrice, ce sunt transmise slab prin material solid. Acest lucru va solicita fiecărui operator să instaleze staţii de bază la fiecare 100 metri în fiecare arie urbană din lume. Spre deosebire de generaţiile anterioare de reţele wireless, în cadrul cărora o singură antenă transmite către o arie largă, staţiile de bază şi dispozitivele 5G vor avea antene multiple aranjate în “reţele fazate” care colaborează pentru a emite raze fascicule focalizate, dirijabile, asemănătoare cu laserele, ce se pot urmări reciproc.

Fiecare telefon 5G va conţine duzine de antene mici, toate colaborând pentru a urmări şi ţinti o rază foarte focalizată către cel mai apropiat turn de comunicaţii celulare. Comisia Federală pentru Comunicaţii din Statele Unite (FCC) a adoptat reguli permiţând capacităţi de putere efectivă pentru aceste fascicule de pană la 20 de waţi, de zece ori mai puternice decât nivelele admise pentru telefoanele actuale.

Fiecare staţie de bază 5G va conţine sute sau mii de antene ţintind raze multiple asemănătoare cu laserul, în mod simultan, catre celulare şi diverse dispozitive folosite de utilizatori, în aria pe care o deservesc. Această tehnologie se numeşte “input-uri multiple, output-uri multiple” sau MIMO. Regulile FCC permit ca puterea efectiv radiată a razelor unei staţii de bază 5G să fie 30,000 waţi per 100 MHz de spectru, sau echivalentul de 300,000 waţi per GHz de spectrum, de zeci până la sute de ori mai puternică decât nivelul permis pentru staţiile de bază curente.

5G spaţial

Cel puţin cinci companii propun să ofere 5G spaţial combinând 20,000 sateliţi pe orbita joasă şi medie a Pământului, ce vor infăşura Pământul cu fascicule puternice, ţintite şi directabile. Fiecare satelit va emite unde milimetrice cu o putere efectiv radiată de maxim 5 milioane de waţi prin intermediul miilor de antene aşezate în reţele fazate. Deşi energia degajată de sateliţi va fi mai scăzută decât cea provenită de la antene terestre, va iradia arii de pe Pământ unde ceilalţi transmiţători nu ajung şi va exista în plus faţă de transmisiunile terestre 5G de la miliarde de obiecte IoT. Mult mai important este faptul că sateliţii vor fi localizaţi in magnetosfera Pământului, fapt ce va exercita o influenţă considerabilă asupra proprietăţilor electrice ale atmosferei. Alterarea mediului magnetic al Pământului poate constitui o ameninţare mult mai mare la adresa vieţii decât chiar radiaţiile de la antene terestre (vezi mai jos).

Efectele nocive ale radiaţiilor de radiofrecvenţă sunt deja dovedite

Chiar înainte ca 5G să fie propus, numeroase petiţii şi apeluri din partea comunităţii ştiinţifice internaţionale, incluzând Apelul Freiburger semnat de peste 3,000 doctori, au solicitat oprirea expansiunii tehnologiei wireless şi au propus un moratoriu asupra noilor staţii de bază.

În 2015, 215 oameni de ştiinţă din 41 ţări au transmis un semnal de alarmă către Naţiunile Unite (UN) şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii (WHO). Ei au afirmat că “numeroase publicaţii ştiinţifice recente au demonstrat că EMF [câmpurile electromagnetice] afectează organismele vii la nivele mult mai scăzute decât cele aceptate în majoritatea ghidurilor naţionale şi internaţionale”. Mai mult de 10,000 studii ştiinţifice revizuite demonstrează efectul nociv asupra sănătăţii umane al radiaţiilor RF.

Efectele includ:

 Schimbarea ritmului cardiac

 Alterarea expresiei genetice

 Alterarea metabolismului

 Alterarea dezvoltării celulelor stem

 Cancer

 Boli cardiovasculare

 Deficienţe cognitive

 Distrugerea ADN

 Impact asupra stării generale

 Creşterea nivelului de radicali liberi

 Deficienţe de memorie şi învăţare

 Calitate scăzută a spermei

 Avort

 Afectare neurologică

 Obezitate şi diabet

 Stres oxidativ

Efectele asupra copiilor includ autism, tulburare hiperactivă cu deficit de atenție (ADHD) şi astm.

Deteriorarea are efecte nocive ce merg dincolo de rasa umană, existând deja dovezi numeroase legate de deteriorarea diverselor plante si animale sălbatice precum şi animale de laborator, incluzând:

Furnici

Insecte

Păsări

Mamifere

Păduri

Şoareci

Broaşte

Plante

Musculiţe

Şobolani

Albine

Copaci

Efecte negative microbiologice au fost de asemenea înregistrate.

Agenţia Internaţională de cercetare asupra Cancerului (IARC) de sub WHO a concluzionat în 2011 că radiaţiile RF cu frecvenţe între 30 kHz – 300 GHz sunt, posibil, cancerigene pentru oameni grup 2B). Oricum, dovezi recente, incluzând ultimele studii legate de folosirea telefoanelor celulare şi riscul de cancer la creier, indică faptul că radiaţiile RF sunt într-adevăr cancerigene pentru oameni şi ar trebui acum clasificate ca şi ”Cancerigen grup 1” alături de fumul de tutun şi azbestos.

Semnalele wireless de tehnologie mai recentă sunt în mod puls. Efectul negativ este cauzat atât de înalta frecvenţă a undelor operatorului cât şi de pulsaţiile de frecvenţă joasă.

Citiți tot documentul „APEL INTERNAȚIONAL” Stop 5G pe Pământ și în Spațiu, PDF cu referinţele complete care sunt menţionate ca şi hyperlink-uri şi note de final.

Tehnologia 5G înseamnă război împotriva umanității

de Claire Edwards (3 ianuarie, 2019)

Acest război nevăzut este și mut, dar de această dată se trag focuri – sub forma fasciculelor de radiații electromagnetice (REM), asemănătoare razelor laser, emise de mânunchiuri de mici antene[1] – și nimeni dintre cei aflați în bătaia focului nu știe că este vătămat serios, ireparabil și pe tăcute.

Într-o primă fază, 5G îi va face pe oameni electro-hipersensibili[2]. Probabil faptul că am stat în fața a două mari ecrane de calculator pentru mai bine de 18 ani cât am lucrat pentru ONU m-a făcut și pe mine electro-hipersensibilă. Atunci când Biroul ONU din Viena a instalat, în decembrie 2015, puncte de acces (hotspot) pentru telefonie mobilă și WiFi – menite să servească mari areale publice – în îngustele coridoare de metal din Centrul Internațional din Viena, m-am simțit rău în continuu pentru următoarele șapte luni.

Timp de doi ani și jumătate am făcut apoi tot ce mi-a stat în puteri pentru a alerta sindicatul angajaților ONU, administrația și serviciile medicale despre pericolul pe care radiațiile electromagnetice emise de aceste puncte de acces îl reprezintă pentru sănătatea angajaților ONU, dar am fost ignorată. De aceea, în mai 2018, am ridicat problema chiar Secretarului General al ONU, Antonio Guterres (vezi transcript-ul mai jos). Este fizician și inginer în electricitate, având în trecut prelegeri despre semnalele de telecomunicații dar, cu toate acestea, el declară că nu știa nimic despre toate acestea. A promis să ceară OMS (Organizația Mondială a Sănătății – n.tr.) să studieze problema dar, șapte luni mai târziu, acele puncte de acces (hotspot) erau încă la locul lor. Nu am primit niciun răspuns la foarte multele mail-uri pe care i le-am trimis.

Drept urmare, m-am bucurat să mă pot alătura eforturilor de publicare a unui Apel Internațional de Oprire a Emisiilor 5G pe Pământ și în Spațiu întrucât îmi era foarte clar că, în ciuda celor 43 de apeluri științifice anterioare, foarte puțină lume înțelege pericolele radiațiilor electromagnetice (REM). Experiența mea ca redactor ar putea fi de folos pentru a ne putea asigura că un nou „apel 5G”, inclusiv privind emiterea de fascicule 5G din spațiu, ar fi redactat clar, cuprinzător, explicativ dar accesibil și celor nespecialiști, citând din peste o sută de lucrări științifice dintre zecile de mii publicate în ultimii 80 de ani despre efectele biologice ale REM[3].

Având în spate ani de redactare a documentelor ONU privind spațiul cosmic, știu că acesta este foarte contestat din punct de vedere geopolitic și că orice incident care ar implica un satelit militar ar putea declanșa un răspuns catastrofal[4]. Legile privind spațiul sunt atât de încurcate – un singur exemplu ar putea fi complexitatea legii răspunderii în spațiu[5], [6] – așa încât nu am greși dacă am numi orbitele din jurul Pământului drept Vestul Sălbatic. China a provocat consternarea internațională în 2007, când a demonstrat eficiența unei arme anti-satelit distrugându-și intenționat unul propriu. Resturile spațiale sunt principala îngrijorare printre țările călătoare în spațiu, din cauza așa-numitului sindrom Kessler, care prevestește o cascadă de resturi spațiale care ar putea face impracticabile în viitor orbitele din jurul Pământului[7]. În aceste condiții, lansarea în spațiu a peste 20.000 de sateliți comerciali 5G vi se pare un lucru normal?

Locuiesc în Viena, Austria, unde tăvălugul 5G a venit brusc peste noi. În ultimele cinci săptămâni, rețele pre-5G au fost anunțate oficial în aeroportul din Viena și chiar 5G în Rathenausplatz, principala piață din Viena, care atrage zeci de mii de vizitatori în târgurile organizate aici de Crăciun, în decembrie, și la patinoarele din ianuarie, o atracție specială pentru copii. Alături de păsări și insecte, copiii sunt cei mai vulnerabili în fața ravagiilor 5G, din cauza trupurilor lor încă mici[8].

Prieteni și cunoscuți de-ai mei din Viena, împreună cu copiii lor, deja se plâng de simptomele clasice ale otrăvirii cu REM[9]: sângerări nazale, dureri de cap, dureri de ochi, dureri în piept, greață, oboseală, stări de vomă, tinitus (țiuit în urechi – n.tr.), amețeli, simptome asemănătoare gripei și dureri cardiace. De asemenea, relatează despre „o bandă strânsă în jurul capului”; presiune deasupra capului; dureri scurte și înțepătoare prin corp; vibrații ale organelor interne. Alte efecte biologice, precum tumori sau demență apar după o perioadă mai îndelungată dar, în cazul 5G, care nu a fost niciodată testat din punct de vedere al siguranței pentru sănătate, cine știe?[10]

Parcă peste noapte, o pădure de infrastructură 5G a răsărit în Austria. În numai 3 săptămâni, o prietenă de-a mea a trecut de la stadiul de persoană cu o sănătate robustă la una care s-a văzut nevoită să părăsească țara în care a trăit 30 de ani. Fiecare persoană este afectată diferit de REM. Pentru ea a fost o adevărată tortură așa că ultimele ei două nopți în Austria le-am petrecut împreună cu ea dormind în pădure. Interesant, în drumul ei prin sudul Germaniei, starea ei s-a înrăutățit mai mult față de Austria, în timp ce in nordul Germaniei nu a mai avut simptome și s-a simțit complet normal, ceea ce sugerează că acolo încă nu a ajuns tăvălugul 5G.

Nu există limitări legale la expunerea la radiații electromagnetice. Convenabil pentru industria telecomunicațiilor, există doar indicații fără putere de constrângere legală, așa cum sunt cele produse de pompos-numita Comisie Internațională pentru Protecția de Radiațiile Non-Ionizante (CIPRNI), care s-a dovedit a fi, exact ca Vrăjitorul din Oz, o micuță organizație non-guvernamentală din Germania care își numește singură membrii, niciunul dintre ei nefiind medic sau expert în probleme de mediu[11].

Exact ca Vrăjitorul din Oz, CIPRNI pare să aibă puteri magice. Prestidigitațiile ei fac să „dispară” în aer efectele non-termice ale radiațiilor electromagnetice, dacă ne gândim la zecile de mii de studii care demonstrează efectele biologice ale REM și care invalidează așa-numitele lor indicații de siguranță[12]. Mai departe, a reușit să vrăjească și Uniunea Internațională pentru Telecomunicații, parte a familiei Națiunilor Unite, să recunoască aceste indicații[13]. Dar un singur email trimis către CIPRNI în octombrie 2018 cu comentarii ale profesorului Martin Pall privind noul set de indicații a produs imediat o explozie de interes privind prezența on-line a profesorului – care până acum fusese inexistentă – din partea firmelor și persoanelor din întreaga lume, din partea autorității unei țări privind imigrația, din partea Biroului Cancelarului Austriei, al unei firme de avocatură din Viena dar și din partea Interpolului!!![14], [15]

Sper ca și alții să citească și să distribuie Apelul pentru Oprirea 5G în Spațiu, să se trezească și ei și alții și să treacă la acțiune pentru a opri 5G. Chiar și opt luni de Război Nevăzut 5G pot însemna o catastrofă pentru toată viața de pe planetă. Elon Musk este pregătit să lanseze primii 4.425 de sateliți 5G în iunie 2019 și să „acopere” Pământul cu radiații 5G, ignorând nenumărate tratate internaționale. Ar putea fi ultima mare extincție planetară, prin grija multi-miliardarei 5G, cel mai mare experiment biologic și manifestația celei mai mârșave mândrii și lăcomii din istoria omenirii.

Prima reacție a oamenilor la ideea că 5G poate fi o amenințare la întreaga viață de pe pământ este de obicei neîncrederea și respingerea. Odată însă ce au examinat mai bine faptele, a doua senzație este în mod obișnuit de teroare. Trebuie să transcedem acest fapt pentru a putea vedea 5G ca pe o oportunitate de a lua problemele în propriile noastre mâini, să ne asumăm responsabilitatea și să trecem la acțiune. S-ar putea să fi pierdut deja în ultimii 20 de ani peste 80% dintre insectele de pe glob[16]. Copacii riscă să fie tăiați cu milioanele pentru a se putea asigura un semnal 5G continuu pentru mașinile, autobuzele sau trenurile fără conducător uman[17]. Vom rămâne indiferenți și vom accepta să fim și noi și copiii noștri iradiați, să ne vedem sursele de hrană decimate și mediul înconjurător distrus?

Ziarele din toată lumea popularizează tot mai mult opinia că extincția omului s-ar putea să fie un lucru bun[18], [19], dar atunci când problema devine nu una retorică ci una reală, când vine vorba despre viața ta, a copiilor tăi, a comunității tale și a mediului în care tu trăiești și care sunt amenințate iminent, mai poți fi de acord cu o asemenea opinie? Dacă nu, te rugăm să semnezi Apelul pentru Oprirea 5G și să te mobilizezi în a contacta pe toți cei pe care îi cunoști și care ar putea avea puterea să oprească tehnologia 5G, mai ales pe Elon Musk[20] dar și pe președinții caltor companii care intenționează să lanseze sateliți 5G în mai puțin de 20 de săptămâni de acum înainte. Viața pe pământ are nevoie de ajutorul tău acum!

VIDEO. Angajat ONU: Tehnologia 5G înseamnă război împotriva umanității

[TRANSCRIPTUL VIDEOCLIPULUI]

Angajata ONU: Domnule Secretar General,

Angajaților ONU li s-a spus în mod repetat că sunt cea mai importantă resursă a acestei organizații.

Din decembrie 2015, personalul de aici, de la Centrul Internațional din Viena, este expus la radiații electromagnetice dincolo de limite, radiații provenite de la amplificatoarele WiFi și de telefonie mobilă instalate pe tavanele clădirilor. Expunerea curentă a publicului la aceste radiații este, potrivit profesorului Olle Johanson de la Institutul Karolinska din Suedia, de cel puțin un cvintilion de ori (asta înseamnă 18 zerouri!) peste nivelul natural al radiațiilor.

Efectele deosebit de periculoase ale radiațiilor electromagnetice au fost relevate de mii de studii începând din 1932, indicând că s-ar putea să fim martorii unei catastrofe pentru sănătate mai mari decât cele cauzate de tutun și de azbest.

Domnule Secretar General, pe baza Principiului Precauțiunii, vă îndemn să dispuneți îndepărtarea acestor dispozitive REM imediat și să cereți oprirea oricărei instalări de tehnologie 5G în centrele ONU, pentru că aceasta tehnologie este concepută să genereze radiații concentrate și direcționate de peste 100 de ori mai mari decât nivelul actual, în același fel în care o fac armele energetice.

În acord cu Liniile Directoare ONU privind Drepturile Omului, adică „Protecție, Respect și Corectare”, tehnologiile 5G TREBUIE să fie subiectul unei investigații independente privind siguranța și sănătatea, înainte de a fi lansate oriunde în lume.

Există în prezent un apel internațional (https://www.emfscientist.org/index. php/emf-scientist-appeal), semnat de 237 de specialiști REM din 41 de țări, care îndeamnă ONU și în special OMS să exercite o mai mare presiune pentru a dezvolta un set de linii directoare mai protective privind REM, care să încurajeze măsurile de precauție și să educe populația în privința riscurilor, cu precădere al riscurilor pentru copii și pentru femeile însărcinate.

Vă îndemn insistent să faceți asta și să opriți orice instalări de tehnologie 5G în aceste clădiri imediat.

Vă mulțumesc.

Secretarul General ONU: Scuzați-mă, întrucât vorbiți cu cineva care este puțin cam ignorant în asemenea probleme. Vă referiți la sistemele WiFi?

Angajata ONU: Pe tavanele acestor clădiri au fost instalate, în decembrie 2015, amplificatoare WiFi și de telefonie mobilă, fără a consulta și fără a informa personalul. Așadar, în cazul în care înțelegeți radiațiile electromagnetice, semnalul este… dacă telefonul mobil nu găsește o rețea, semnalul acestuia se amplifică la maximum, trecând în acest caz prin pereții de metal și afectând organismele din cauza expunerii repetate la niveluri maxime de radiații. Situația aici a devenit extrem de periculoasă. Aud tot felul de povești despre oameni care au probleme de sănătate. Nu știu dacă au legătură cu asta dar Principiul Precauțiunii ne dictează să ne uităm în arhivele noastre medicale și să îndepărtăm aceste dispozitive imediat. Vă mulțumesc.

Secretarul General ONU: Ce să zic, sunt îngrijorat pentru că mi-am pus asemenea dispozitive la mine acasă. [Râsete și aplauze]

Angajata ONU: Nu este o idee bună!

Secretarul General ONU: Va trebui – îmi mărturisesc ignoranța în această problemă – să ridic speța către OMS (Organizația Mondială a Sănătății), care cred că este organizația potrivită pentru a trata problema așa cum se cuvine, să pună pe cineva – personalul lor sau organizații specializate să studieze asta, pentru că mărturisesc, nu eram conștient de pericol – [amuzat] mergând până la a-mi instala chestiile astea în camerele casei mele – în pod.

Angajata ONU: Aș sugera ca toată lumea să studieze această problemă și în special cea a tehnologiei 5G, pe care 237 de oameni de știință din 41 de țări o consideră o amenințare mult mai mare decât tutunul și azbestul din trecut.

Secretarul General ONU: Ei bine, poate că am învățat lucruri complet noi. Sper că îmi vor folosi dar mărturisesc că este prima dată când aud despre așa ceva.

[SFÂRȘITUL TRANSCRIPTULUI]

