Alba-neagra cu pandemia

Președintele nu mai are nicio tragere de inimă să ne povestească despre spălatul pe mâini. La fel, nici distanțarea fizică nu-l mai interesează. Cât despre purtatul măștii, i s-a prăbușit elanul. În urmă a rămas un deșert de inepții care s-a întins peste țară. Purtăm masca fără să știm de ce este nevoie și ne distanțăm regulamentar până dăm nas în nas cu ofertele la tigăi sau la cine știe ce produs congelat care, după trei, patru ani a ajuns în România ca proaspăt. Efectul spuselor lui Iohannis abia atunci se vede. Pe lângă năvala asupra rafturilor, asaltul de la Verdun pare să fi fost mai mult o joacă de copii.

Pandemia a rămas la televizor, unde, în lipsa subiectelor, audiența este plimbată pe la nunțile sau botezurile cu un număr mai răsărit de participanți. Nu și în spitalele aproape goale și blocate, dar despre care ți se povestește că sunt pline ochi. Pandemia a rămas și în statisticile livrate zilnic populației, despre care nimeni nu știe cât sunt de adevărate sau mincinoase. Oricum, până și aici cifrele sunt în scădere.

Ce nu vrea Arafat să se afle

Indiferent cât de mult s-ar reduce numărul de îmbolnăviri, guvernul nu poate renunța la pandemie. Este rațiunea acestuia de a fi. Fără îmbolnăviri, ar trebui să relaxeze restricțiile, or așa ceva nu se poate. Populația trebuie menținută în aceeași stare de panică și de teamă, pentru a fi mai ușor controlată. Pentru asta a fost inventat și spectacolul absurd al amenzilor, difuzat pe toate posturile de televiziune. Purtăm masca de protecție de frica amenzilor, și nu pentru că virusul ar face prăpăd printre noi.

Dacă ar fi fost cu mintea mai deschisă, Raed Arafat s-ar fi documentat și ar fi aflat că există un raport internațional care demonstrează exact ceea ce lui nu-i place să audă. Este vorba de o cercetare făcută de mai mulți jurnaliști britanici care arată că efectele benefice ale purtatului măștii sunt zero. Culmea, impunerea acesteia a dus nu la reducerea numărului de cazuri, ci la o creștere explozivă a acestora. Datele obținute din Spania, Italia, Marea Britanie, Franța, Germania, SUA și mai multe state au dus la o concluzie sinistră: valul de îmbolnăviri are ca punct de plecare tocmai obligativitatea purtării măștii. Informațiile sunt publice pe site-ul publicației The Federalist.

Afacerile cu măști

Renunțarea la mască nu este posibilă în România. În spate sunt afaceri de zeci de milioane de euro, de care polițiștii și procurorii nu au chef să audă. După cum ne așteptăm sau măcar intuim, firele afacerii se întind pe orizontală și pe verticală și ajung la nume grele, al căror amestec nu poate fi pomenit. Cât de conforme sunt măștile aflăm zilnic, căci se descoperă zeci și zeci de mii de produse care nu oferă nicio protecție. Și atunci, apar întrebări firești.

Dacă nu sunt bune, de ce trebuie să le cumpărăm și să le purtăm? Întreținem pandemia sau o reducem? Până la urmă, începi să crezi că pandemia trebuie menținută din niște motive pe care noi nu le știm și nu le vom afla vreodată, dar care, din câte se vede, au legătură cu statul. Și, când spun asta, nu mă refer numai la afacerile cu măști.

Departe de ochii lumii

Ne supunem orbește unor ordonanțe aflate la limita legalității. Starea de alertă nu este prevăzută în Constituție. Ea este admisă numai în condițiile în care restrângerea unor drepturi se face sau s-a făcut printr-o lege. Ați auzit de vreo lege votată în Parlament prin care să se interzică circulația între orele 23.00-05.00? Sau de vreo lege care să interzică deplasarea în grupuri mai mari de șase persoane care nu fac parte din aceeași familie? Sau, ca să păstrez registrul, de vreo lege care să interzică formarea unor asemenea grupuri? Când este, de fapt, pandemie în România? Când guvernul, de teama unei răzmerițe, nu vrea să vadă mai mult de 100 de protestatari adunați la un loc? Când, din rațiuni necunoscute, forțează cafenelele și restaurantele să lucreze sub limita profitului? Culmea este că datele oficiale furnizate arată o scădere a cazurilor de îmbolnăviri, dar asta nu înseamnă că nu mai avem pandemie. Ba avem, pentru că România vrea să facă cincinalul la vaccinări înainte de termen. Iar asta înseamnă că pandemia trebuie menținută pentru a motiva și vaccinarea. Pentru a se justifica, de fapt, afacerile incredibil de bănoase făcute departe de ochii lumii cu serurile în care lumea are tot mai puțină încredere.

