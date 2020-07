Expunere a ritualului ocult al corona-inițierii – Video

Întreaga lume participă la un ritual ocult al corona-inițierii, deși puțini vor fi cei care vor înțelege asta. Măsurile și politicile fără precedent, pe care le desfășoară guvernele din întreaga lume din momentul declanșării Operațiunii Coronavirus – cum ar fi carantina, izolarea, spălarea pe mâini, purtarea de măști, distanța socială și altele – de fapt sunt aspecte ale unui ritual al inițierii oculte. Aceste aspecte au fost adaptate în mod abil la această falsă pandemie și camuflate într-o inedită strategie de sănătate publică. Așa cum am arătat în articolele anterioare, acestă pandemie este un eveniment de tipul 9 septembrie 2001, care a fost planificat în mod meticulos timp de decenii.

Oamenii care conduc lumea, pe care eu deseori în numesc conspiratorii Noii Ordini Mondiale (NOM), lasă foarte puțin la voia întâmplării. Ei sunt practicanții magiei negre, care conduc acest exercițiu live în același fel în care efectuează ritualurile lor satanice. În ambele cazuri scopul este același: să scoată inițiații din modul lor normal de existență, să-i frângă, să producă supunere, să-i remodeleze după chipul și asemănarea conducătorilor lor și, în definitiv, să îi întoarcă spre o nouă normalitate din care să nu mai poată reveni la vechile lor moduri de a fi și de a trăi.

Ritualul Corona-Inițieirii: Izolarea și Carantina

Orice ritual bun necesită pregătire. Prima parte a unei inițieri este izolarea. Această izolare este menită să-l separe pe inițiat de treburile lumești ale vieții lui. Asta deseori se obține prin tăierea oricăror legături cu lumea dinafară. Uneori cel inițiat poate fi plasat într-o camera întunecată sau într-o peșteră; asta de asemenea sugerează apropiata re-naștere dintr-un pântec întunecat. La ora actuală această izolare reclamă separarea de tehnologie și de orice vine cu ea (telefoane, calculatoare, e-mailuri, rețele de socializare etc.). Privațiunea senzorială îl face pe inițiat să plutească spre ceea de ce e mai puțin legat de credințele și comportamentele lui.

În cadrul Operațiunii Coronavirus separarea și carantina au reprezentat aspectul izolării al acestui ritual. Cei conștienți de situație au observant că izolarea întregii comunități de oameni sănătoși a fost o contradicție în termeni, deoarece însăși noțiunea de carantină înseamnă ”starea, perioada sau locul izolării, în care sunt plasați oameni sau animale care au sosit de altundeva sau au fost expuși unor boli infecțioase sau contagioase”. Astfel, prin definiție nimeni nu poate carantina oameni neinfectați, sănătoși; pot fi carantinați doar oamenii infectați, bolnavi. Și totuși agenda a constat în izolarea cu orice preț a oamenilor, măsură necesară pentru realizarea primului pas al inițierii.

Ritualul Corona-Inițierii: Spălarea pe Mâini (Respingerea)

Un alt element al ritualului a fost concentrarea obsesivă aspra spălării pe mâini. În timp ce spălarea pe mâini este o activitate de igienă bună ce poate ajuta la limitarea răspândirii unei boli, Operațiunea Coronavirus a împins-o la un cu totul alt nivel de anxietate TOC (tulburări obsesiv-compulsive), cu premeditare, desigur. Sub aspect simbolic, spălarea pe mâini este o reminiscență a istoriei lui Pilat din Pont descrise de Biblie, care s-a spălat de mâini în chestiunea sorții lui Iisus din Nazaret, refuzând atât să îl pedepsească, cât și să îl elibereze. Din această perspectivă, spălarea pe mâini semnifică respingerea. Dar cine sau ce a fost respins? ”Vechea normalitate” a libertății?

Ritualul Corona-Inițierii: Purtarea Măștii (Cenzură, Supunere, Dezumanizare, Persoană Alternativă)

Măștile sunt adesea folosite chiar de elită în timpul petrecerilor și ritualurilor. Amintiți-vă de scena orgiei sexuale satanice din filmul lui Kubrick ”Cu ochii larg închiși”. Măștile ascund identitatea. Ele grăbesc ”moartea” vechii identități. Măștile creează o persoană alternativă. Asta e legat cu extrem de importanta temă a Ritualurilor Satanice Abuzive și a controlului asupra minții. În controlul asupra minții ”manipulatorul” folosește tortura și abuzul pentru a forța victima să se detașeze. Acesta este locul în care mintea lor se desparte și se detașează de realitate pentru a face față durerii extraordinare la care sunt supuși. Este o strategie mentală defensivă încorporată. În orice caz, procedând în acest fel, victima creează multiple ”alter ego-uri” sau personalități care sunt deconectate de la personalitatea lor de bază. Aceste personalități modificate nu știu despre existența altor personalități ale lor; astfel, victimele pot fi programate să facă anumite lucruri (să devină sclavi sexuali sau asasini) și să nu înțeleagă că fac asta, deoarece un ”alter ego” poate fi determinat să întreprindă ceva și apoi să revină în subconștient după consumarea evenimentului. Când vine vorba de controlul minții, măștile simbolizează aspectele ascunse sau alter ego-urile noastre, pe care stăpânii Noii Ordini Mondiale le țintesc în mod deliberat prin propaganda lor subliminală.

Purtarea de măști este un subiect imens în multe privințe. În articolul ”Unmasking the Truth: Studies Show Dehumanizing Masks Weaken You and Don’t Protect You” (”Demascând adevărul: studiile arată că măștile dezumanizante te afectează, iar nu te protejează”) am abordat o serie de rațiuni de ordin medical de ce purtarea de mască este nu doar inutilă sub aspect medical dacă vrei să te protejezi de COVID, ci este de asemenea potențial nocivă pentru sănătatea ta. Există, însă, o serie de straturi mai adânci atunci când vorbim despre aspectele ritualice ale măștii. În primul rând, măștile semnifică cenzura, astuparea gurii cuiva, înăbușirea și suprimarea unei voci libere. Gândiți-vă la mulțimea de imagini ce simbolizează cenzura, reprezintând o persoană cu gura legată cu o cârpă. Cenzura a reprezentat o parte importantă a acestei agende, cu mult înainte de cele întâmplate, așa cum am văzut din Evenimentul 201 (Event 201, octombrie 2019, New York – n. trad.) cu barosanii care au practicat jocurile lor de simulare, modelând felul în care vor controla discursul oficial și vor cenzura punctele de vedere de alternativă. În al doilea rând, măștile simbolizează supunerea, renunțarea la accesul nerestricționat la oxigen. Această agendă în totalitatea ei nu ține de virus; ea ține de control. Este vorba despre forțarea oamenilor să se supună voinței manipulatorilor Noii Ordini Mondiale, chiar și atunci când așa ceva e inadmisibil sub aspect legal sau medical. În al treilea rând, măștile amintesc de roboți. Ele dezumanizează. Ele lichidează posibilitatea cuiva de a vedea întreaga față a celuilalt. Ele creează distanțarea și separarea dintre oameni, fac mai dificilă comunicarea noastră cu ajutorul limbajului corpului și fac mai grea trăirea sentimentului de empatie pentru alții, de vreme ce această empatie este deseori bazată pe cuprinderea cu vederea a celuilalt.

Ritualul Corona-Inițierii: Distanțarea Socială (Noua Normalitate)

Atunci când ritualul se apropie de încheiere, inițiatul capătă un nou mod de gândire și o nouă manieră de comportament. El este remodelat după planul manipulatorilor săi care efectuează ritualul. În cazul COVID ținta finală este noua normalitate, în care fiecare este în permanență separat, deconectat (dar și testat, urmărit, spionat, monitorizat, supravegheat, medicamentat și vaccinat). Distanțarea socială în realitate este o distanțare anti-socială; este vorba despre eliminarea atingerii umane din interacțiunea noastră. Această atingere este ceea ce ne face oameni.

Obiectivul General al Ritualului: A Distruge Vechiul și a Crea Noul

Dacă e să rezumăm întregul ritual al corona-inițierii într-un singur concept, acesta ar fi unul vechi, verificat și adevărat. Ordo ab chao (Spre ordine prin haos). Dialectica hegeliană. Problema-reacția-soluția. Pasărea Phoenix renăscând din cenușă. Toate acest fraze presupun aceeași metodă: distrugerea vechiului pentru a croi drum creării noului. Această metodă nu este rea în sine; totul depinde de faptul cum e folosită. Adevăratul scop al ritualului constă în alterarea minții și caracterului cuiva, iar așa ceva poate fi realizat în mod conștient sau inconștient. Acest ritual poate fi folosit pentru magia alba ca și pentru magia neagră, dar și poate fi folosit pentru a te debarasa de niște deprinderi distructive și a deveni o persoană mai bună. Însă în contextul conspirației mondiale această metodă este uzată de către conspiratorii Noii Ordini Mondiale pentru a face lumea mai puțin liberă, mai puțin pașnică, mai controlată și mai supusă unei ierarhii.

Gânduri Finale

Operațiunea Coronavirus este un ritual la scară globală, multe dintre elementele acestui fiind deosebit de simbolice. Oamenii sunt conduși ca niște participanți neștiutori, fără a înțelege că ei înșiși susțin o agenda mai profundă (de exemplu, cooperând la propria lor înrobire, acceptând restricțiile ridicole și chiar pledând pentru asta în fața concetățenilor). Faptul că această falsă pandemie a coronavirusului este un ritual nu e deloc surpinzător, deoarece însuși nucleul Noii Ordini Mondiale este format din sataniști care practică magia neagră. Așa cum mărturisesc denunțătorii care au supraviețuit, unele dintre aceste ritualuri implică violuri, vânătoarea de oameni asemeni unor animale, orgii de masă, consumarea sângelui uman, canibalism și sacrificarea copiilor. Ar trebui să ne păstrăm vigilența în raport cu aspectele simbolice mai profunde ale acestei agende, dacă într-adevăr dorim să ne păstrăm drepturile și libertatea în fața acestui întuneric.

Sursa : https://www.nexusnewsfeed.com