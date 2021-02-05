ЕВРЕИ НАЧАЛИ ГРАНДИОЗНУЮ СТРОЙКУ У СТЕНЫ ПЛАЧА… Подготовка строительства Третьего Храма? (ВИДЕО)

Прим.Ред. – Дорогие братья и сестры! Мы постоянно освещаем новости, касающиеся действий детей дьявола. Мы следим за ними, т.к. именно у них сейчас во власти все финансы мира, вся власть и т.д. Поэтому именно они сегодня получили возможность реализовывать и выстраивать антихристово царство на земле и готовить воцарение самого антихриста.

Понятно, что они начали строительство не на том месте, где по их преданию должен быть построен Третий Храм, но, тем не менее, они, зная, что скоро получат контроль над Храмовой горой, могли начать подготовительные работы к его строительству, либо они строят сейчас прилегающие к нему объекты инфраструктуры, чтобы потом не тратить на это время. Да запретит им Господь!



P.S. Ниже приводится сообщение о том, что прямо у Стены Плача евреи решили построить железнодорожную станцию. Что там они строят на самом деле – покажет время, но в любом случае, если они и правда строят станцию, то они строят они её к Третьему Храму…



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ИЗРАИЛЬ НАЗОВЕТ ВОКЗАЛ ОКОЛО СТЕНЫ ПЛАЧА В ИЕРУСАЛИМЕ В ЧЕСТЬ ТРАМПА





Новую станцию министр решил назвать в честь президента США Дональда Трампа, в начале декабря объявившего о решении признать Иерусалим столицей Израиля. „Стена плача – самое святое место для иудеев, и я решил назвать железнодорожную станцию, ведущую к ней, в честь президента США Дональда Трампа в знак признания его смелого и исторического решения признать Иерусалим столицей Израиля”, – заявил Кац.



Станция у Стены плача вместе с еще одной станцией и подземным туннелем должны стать продолжением строящейся линии для скоростного поезда по маршруту Тель-Авив – Иерусалим. Кац назвал проект по продлению скоростного железнодорожного маршрута до Стены плача „самым важным национальным проектом для министерства транспорта”. INTERFAX.RU – Министр транспорта и безопасности дорожного движения Израиля Исраэль Кац одобрил предложение комитета Израильских железных дорог по строительству железнодорожной станции в Иерусалиме в нескольких десятках метров от Стены плача, сообщает в среду газета „Едиот ахронот”.Новую станцию министр решил назвать в честь президента США Дональда Трампа, в начале декабря объявившего о решении признать Иерусалим столицей Израиля., – заявил Кац.Станция у Стены плача вместе с еще одной станцией и подземным туннелем должны стать продолжением строящейся линии для скоростного поезда по маршруту Тель-Авив – Иерусалим. Кац назвал проект по продлению скоростного железнодорожного маршрута до Стены плача „самым важным национальным проектом для министерства транспорта”.

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