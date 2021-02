Europe : Des contestations contre les restrictions sanitaires fleurissent un peu partout

Du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest, un peu partout en Europe fleurissent ces derniers jours des contestations contre les restrictions sanitaires imposées par les gouvernements occidentaux.

Spontanément, la désobéissance civile est en marche.

Manifestation à la frontière entre l’Autriche et l’Allemagne : Autrichiens et Allemands manifestent des deux côtés de la frontière entre la ville de #Salzbourg et #Freilassing pour protester contre les restrictions sanitaires imposées.

A Paris, ce sont des étudiants qui occupent des locaux afin d’obtenir le retour en amphi et qui sont délogés par la police comme de vulgaires malfaiteurs :

A Lyon, une des rues connues pour ses nombreux restaurants et bars a été envahi par une foule pacifique de buveurs anonymes :

Au Danemark, le mouvement Men in Black manifeste contre la dictature sanitaire et le passeport vaccinal :

Les Polonais ont décidé également d’enfreindre la réglementation drastique covidienne : ils investissent restaurants, boîtes de nuit, hôtels, remontées mécaniques :

Mais aussi manifestations au Liban, au Chili,…

Francesca de Villasmundo

Source: https://strategika.fr

