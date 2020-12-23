ЭТО НЕ СЛУЧАЙНОСТЬ, А ТОЧНЫЙ РАСЧЕТ… Стремительное развёртывание 5G во время карантина коронабесия. (ВИДЕО)

Прим.Ред. – Дорогие братья и сестры! Уже ни у кого не возникает сомнений в том, что в Китае в Ухане, когда на улицах люди падали и умирали в конвульсиях, это было результатом включения именно 5G, а не какого-то коронавируса.

Причем, нет никаких сомнений, что вышки 5G могут работать на разных мощностях и с разными параметрами излучения частот. И потому нам будут показывать как бы безопасную работу 5G, но когда этим нелюдям будет нужно, то они будут включать эти вышки на повреждение и убийство людей…

Несомненно, что со следующего года мировое антихристово правительство использует 5G в других частях мира, и мы увидим умирающих на улицах людей, а власти будут верещать, что это новый вирус. Да запретит им Господь!

В двух исследованиях установлена связь между мобильной связью и вспышками коронавируса. Системы микроволновой связи 5G работают на частотах около 60 ГГц, которые изменяют молекулы кислорода в воздухе таким образом, что они больше не могут переноситься человеческой кровью. Это приводит к нехватке кислорода в наших органах и люди гибнут, и это намеренно приписывается результатом заражения вирусом Covid-19.

Источник: https://3rm.info