ЭТО НАШИ ДНИ… ОТСТРАНИМСЯ ОТ ЭКУМЕНИСТОВ. Страшное пророческое видение преподобного Антония Великого

Однажды преподобному Антонию было страшное видение, после которого его видели горько стенающим и проливающим слезы. По словам самого святого, это видение означало, что в Церкви настанут ужасные времена, когда Она будет в руках у людей, подобных неразумным животным:

«Гнев постигнет Церковь, и будет Она предана людям, которые подобны неразумным скотам».

Святой Антоний видел, как Святой Престол в храме окружили мулы, которые яростно пинали и лягали его своими копытами:

«Видел я алтарь храма Господня и в нем множество мулов, которые, окружив Святой Престол, яростно ниспровергают все, что стоит на нем, и, рассыпав по полу, топчут ногами». В это время он услышал с небес глас Божий, который говорил, что жертвенник будет предан осквернению: «Осквернен будет жертвенник Мой!».

Через несколько дней страшное видение подтвердилось, потому что произошло вторжение ариан в православные храмы, захват, осквернение священных сосудов и другие кощунственные действия.

После того, как преподобному Антонию было это видение, он сказал слова, весьма утешительные для всех, кто переживал из-за господства ереси арианства, а также и для всех нас, кто испытывает беспокойство из-за распространения всеереси экуменизма в нынешнее время:

«Не унывайте, дети: как разгневался Господь, так и умилосердится Он потом. Церкви опять будет возвращена Её лучезарная красота и сила, и сохранившие непоколебимо среди гонений веру Христову будут сиять светом благодати. Змеи возвратятся в свои норы, и благочестие еще более умножится. Наблюдайте лишь за собой, чтобы не иметь гибельного общения с арианами, потому что учение их — не апостольское, но диавольское и отца их сатаны; по этой именно причине они и были обозначены в видении под образом неразумных животных».

У ариан на тот момент было довольно много соратников и приверженцев, политиков и военных, так же как происходит и сегодня в случае с экуменизмом, имеющим поддержку со стороны масонов. Среди приверженцев арианства был один военачальник по имени Валакий, который преследовал православных. Он был настолько жесток, что на площади обнажал и бил даже юных дев и иноков.

Преподобный Антоний послал письмо, в котором просил его остановить жестокие гонения и говорил, что видит грядущий на него гнев Божий.

Когда Валакий получил это письмо, то надменно рассмеялся, бросил его на землю, оплевал и растоптал, а тех, кто его доставил, обругал последними словами. Он велел им передать святому Антонию следующее: «Поскольку ты защищаешь и отстаиваешь монахов, теперь я буду преследовать и тебя». Но не прошло и пяти дней, как на него обрушился гнев Божий.

Вместе с правителем Египта Несторием он отправился посетить некоторые монастыри. Они выехали верхом на конях Валакия, которые были самыми спокойными в его конюшне.

Но не успели они добраться до цели, как тот конь, на котором сидел Несторий, внезапно схватил зубами Валакия, сбросил его на землю и начал грызть мягкие части его тела. Валакия срочно отвезли в город, но на третий день он скончался. Все удивились, как скоро исполнилось предсказание святого Антония.

Некоторые епископы сейчас злоупотребляют своими полномочиями и скачут на своих епископских жезлах, словно на конях Валакия; они вызывают в церковный суд и изгоняют из храмов тех, кто борется против старых и новых ересей.

Пусть все они ради своего же блага запомнят этот случай и не направляют угрозы в наш адрес. У Бога уготована плеть, чтобы усмирить всех еретиков и их приверженцев, всех раскольников и их соратников, а страждущих православных бич гнева Божия не коснется.

В последние дни своего жизненного пути преподобный Антоний дал много духовных советов и наставлений монашеской братии. При этом он не переставал предупреждать монахов, чтобы они следовали примерам святых и не сближались с раскольниками и еретиками; чтобы они держались как можно дальше от раскольников-мелитиан, намерения которых губительны и лукавы, и не имели общения с арианами, нечестие которых очевидно для всех.

Незадолго до того, как закрылись его святые очи и он узрел невечерний свет Царствия Божия и приложился святым отцам, преподобный Антоний еще раз повторил двум иноками, своим ученикам, которые за ним ухаживали, а через них — и всем верующим на все времена:

«Избегайте всякого общения с раскольниками, еретиками и арианами; вам известно, что я ни разу дружески не беседовал с ними по причине их дурных замыслов и христоборческой ереси. Больше же всего старайтесь исполнять заповеди Господни и следовать учению святых, чтобы святые приняли вас после вашей смерти в вечные обители как сродников и друзей».

Эпилог в современных условиях

Тринадцать лет назад, в 2007 году, мы изложили взгляды святого Антония Великого в статье под названием «Антоний Великий и современный экуменизм». Статья была опубликована в журнале «Теодромия», издаваемом «Ассоциацией православных исследований».

Затем мы переиздали эту статью в качестве приложения к нашей новой книге «Святой Антоний Великий. Житие и учение. Двенадцать проповедей в Фессалоникийском храме св. Антония».

Следует сказать, что на тот момент еще не произошло двух величайших экклесиологических отклонений от веры: еретического лжесобора в Колимбари на Крите (2016) и предоставления лжеавтокефалии еретикам и раскольникам из ПЦУ. Оба эти события были порождены Константинополем, который взял курс на учения еретиков и создание расколов.

Все, что было тогда написано нами в заключении, мы повторим сейчас снова, так как эти слова стали теперь даже еще более актуальными:

Вот уже многие десятилетия гнев Божий бичует Церковь. Папизм и экуменизм торжествуют. В те времена Афанасий Великий и другие Отцы осознали опасность, на которую указывало видение преподобного Антония. А ныне на наших глазах оскверняются храмы и алтари совместными молитвами и литургиями с еретиками, которых прообразовали в видении «неразумные животные». Поддерживая и одобряя это кощунство, мы тоже попираем святыню вместе с ними, находясь во Святая Святых.

Происходящее во время совместных экуменических сослужений и совместных молений — то, что творилось, например, в Канберре на Ассамблее Всемирного Совета «Церквей», или сослужение со «священниками»-гомосексуалистами, дерзающими брать в руки священные сосуды, с женщинами-«епископами» и «священницами», и прочая подобная мерзость — всё сие являет собой зрелище ещё более ужасное, чем то, которое предстало некогда духовным очам Антония Великого.

Церковь сможет обрести свою былую красоту только в одном случае — если будет неукоснительно следовать завету преподобного Антония: «Только не оскверняйте себя с арианами». Только в том случае, если мы не замараем себя церковным общением с папизмом и экуменизмом, с филокатоликами и «православными» экуменистами.

Из-за того, что мы до сих пор не проявляли должной самоотверженности и решительности, Бог продолжает изливать на нас Свой гнев — продолжается пленение православных всеересью экуменизма. До каких пор все мы, епископы, иереи, монахи и миряне, будем позволять неразумным животным, т. е. еретикам, попирать и осквернять православные святыни?

Пока мы бездействуем и находим себе оправдания, мерзость запустения будет пребывать на месте святом.

Отрывок из статьи протопресвитера Феодора Зисиса «Святой Антоний Великий о ересях и расколах»

Источник: https://3rm.info

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