ЭТО БОМБА! НЕ ДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКИ! СОЗДАТЕЛЬ ВАКЦИНЫ: Вакцины стерилизуют население не полностью, а на 60-70%! (ВИДЕО)

Прим.Ред. – Дорогие во Христе братья и сестры! Просим распространять эту шоковую информацию. Ведь это заявление не какого-нибудь журналиста или даже врача какой-то столичной больницы, а заявление самого разработчика вакцины от Ковида. И он проболтался о том, что вакцина СТЕРИЛИЗУЕТ НАСЕЛЕНИЕ!

Мы всегда утверждали и утверждаем, что все вакцины во всех странах разрабатываются с включением базового гейтсовского „компота”, включающего в себя отравляющие вещества, нанокомпоненты и т.д. Без наличия этой базовой основы никакие вакцины никогда не получат международного сертификата ВОЗ, контролируемого Билл Гейтсом.

Да, вакцины могут иметь свои особенности и различия в зависимости от страны разработки, но базовая основа – т.н. „компот” Гейтса, входит во всех них. Вакцины: Pfizer, Johnson and Johnson, Спутник-V, Синовак (Китай), Moderna и проч. – всё одна суть. Это несомненно и однозначно!

ЭТО БОМБА! СОЗДАТЕЛЬ ВАКЦИНЫ:

„ВАКЦИНЫ СТЕРИЛИЗУЮТ НАСЕЛЕНИЕ НЕ ПОЛНОСТЬЮ, А НА 60-70%!”

Сэр Джон Белл – профессор медицины в оксфордском университете (на видео справа), ведущий иммунолог и один из главных разработчиков вакцины от фарм британско-шведского концерна AstraZeneca, и обладатель дворянского титула СЭР полученного от Великобританской королевы.

Британский журналист Джон Сноу осенью 2020 г. взял интервью у ‘’Сэра” Джон Белла. Интервью проходило в прямом эфире. “Сэр” Джон Белл похоже забыл что находится в прямом эфире или же сказал это намеренно, что „ЭТИ “ВАКЦИНЫ” ВРЯД ЛИ ПОЛНОСТЬЮ СТЕРИЛИЗУЮТ НАСЕЛЕНИЕ. ОЧЕНЬ ВЕРОЯТНО, ЧТО ОНИ БУДУТ ИМЕТЬ ЭФФЕКТ, КОТОРЫЙ РАБОТАЕТ, СКАЖЕМ В 60% ИЛИ 70%”.

Далее видна шоковая реакция с отвисшей челюстью журналиста, который, видимо по команде, перебивает речь профессора, которого понесло, или он забыл, что он находится не в своём адском кругу, а в прямом эфире! После чего интервью резко прервалось…

(речь профессора о стерилизации населения с 1:47 по 1:57мин.)

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Источник: https://3rm.info

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