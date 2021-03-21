Эпоха адаптируемой вакцины

«Вакцины Moderna и Pfizer [anti-Covid19] основаны на очень продвинутой , легко адаптируемой технике Messenger RNA , которая может быть обновлена, поскольку компьютерный код может быть перепрограммирован для устранения различий (вариантов вируса)», – говорит доктор. Джон Браунштейн из детской больницы в Бостоне, США.

Это определение коммерческих продуктов, которыми политики хотели бы вакцинировать человеческое население под маркой борьбы с новым коронавирусом, весьма примечательно и очень хорошо отражает будущее фармацевтической промышленности на горизонте 2030-2040 годов. Эти методы препятствуют инокуляции других продуктов на основе нанотрубок, но мы еще не сделали этого на данном этапе. Иммунная система человека слишком сложна и непредсказуема, чтобы план фармацевтического маркетинга был полностью успешным.

Не обращая внимания на предполагаемую связь между вакциной Astra-Zeneca и тромбозом или, что более вероятно, ишемическим инсультом (согласно справочному источнику, желающему остаться полностью анонимным из-за страха немедленных репрессий), почему десятки миллионов людей, наделенных совестью и интеллектом добровольно согласиться на прививку коммерческими продуктами, о которых не имеется никакой реальной информации, изготовлены в несколько поспешном порядке с использованием инновационных технологий, недостаточно популяризированных и о составных частях которых мы почти ничего не знаем? Это касается всех вакцин против Covid (Astra-Zeneca, Pfizer-BioNtech, Moderna, Spoutnik, Sinopharm и еще около пятидесяти других менее известных).

Спустя год после ограничений 2020 года эпидемия исчезла в Азии, никогда не распространялась в Африке и дает неожиданный предлог для политических режимов, чтобы все заблокировать. Тоталитарный дрейф в некоторых странах Западной Европы весьма заметен и поднимает вопрос об определенной национальной предрасположенности к диктатуре окружающего конформизма. Наложение простой человеческой морды большой части населения не только было принято, но и вызвало появление легионов людей, страдающих от нового фанатизма и неописуемого рвения к доксе. У этих же людей никогда не возникает вопросов, когда им делают двойную слепую вакцинацию. Потому что хорошо, если это так: человек стал морской свинкой, желающей и счастливой быть таковой при условии, что он останется живым.

На самом деле мы являемся свидетелями конца медицинского мифа вопреки самим себе. Медицина слишком политизирована, чтобы быть наукой (это не так и никогда не было). Мишень всех этих вакцин – естественный иммунитет человека. Как тихо говорится, усиление аутоиммунных заболеваний и других иммунных расстройств обеспечит процветание фармацевтических исследований и тем самым обеспечит постоянный возврат для так называемой большой фармацевтики. Наконец, пока есть еще живые мужчины. Но это не самоцель. Картирование вакцин совпадает с геостратегическим расколом и порождает настоящую вакцинную войну без особого внимания к безопасности или здоровью населения. Таким образом, это тоже биологическая война, но особого рода. Мы увидим последствия постоянного снижения иммунитета человека и внедрения программируемых генетических векторов, способных изменять его в соответствии с определенными специфическими факторами. Все это провозглашает новые патологии, неизвестные до сих пор, но также и большие страдания для большинства населения, особенно в связи с тем, что системы здравоохранения продолжают снижать качество помощи и услуг и где деньги являются определяющим фактором в этой отрасли, как и в других.

Каждый волен сформировать мнение о более чем непонятном явлении, когда оно касается серьезной проблемы общественного здравоохранения. Все делается для поддержания этой непрозрачности, и это выходит далеко за рамки простой воли устаревших правительств, руководители которых раздавлены неумолимой машиной. Это полное размытие. Кто согласится подстричься в полной темноте? Если только вы не побреете голову? То же самое и с теми модными вакцинами, которые демонстрируют нервозное сходство с компьютерным кодом или машинным языком. Трансгуманизм не за горами.

Источник: https://strategika51.org

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