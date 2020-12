Eliade et Cioran : l’échange épistolaire sur la fin de l’Europe

Par Andrea Scarabelli

Le 22 avril 1986, Mircea Eliade meurt à Chicago. Il avait perdu connaissance deux jours auparavant, abandonné dans sa chaise de lecture : il tenait dans ses mains un livre fraîchement imprimé, contenant un portrait de lui-même, aussi net que sacrément génial. Il s’agissait du livre Exercices d’admiration ; son auteur, Emil Cioran, il l’avait rencontré pour la première fois, de nombreuses années auparavant, autant dires plusieurs vies antérieures, en 1932 de l’autre côté de l’océan. L'”ontologue” Constantin Noica le lui avait présenté. De retour d’une conférence sur Tagore, Eliade était alors l’enfant prodige de la „jeune génération” qui s’était surtout rassemblée autour du „Socrate roumain” Nae Ionescu, chef spirituel d’un groupe d’intellectuels nés à l’aube du XXe siècle, dont beaucoup se sont ensuite répandus à travers l’Europe et le monde dans ce qui fut l’une des dernières diasporas modernes. L’une des plus fécondes, comme l’a souligné Adolfo Morganti il y a quelques années dans le numéro d’Antarès consacré à ce sujet. Elle a dispersé dans le monde entier des génies absolus tels que Cioran et Eliade mais aussi, notamment, Ioan Petru Culianu et Paul Celan, sans oublier Eugène Ionesco, Camilian Demetrescu et Vintilă Horia (selon qui, comme l’indique le titre de l’une de ses œuvres les plus célèbres, même Dieu est né en exil).

Entre les deux hommes, presque des contemporains, séparés par seulement quatre ans de vie, est née une amitié qui – entre les hauts et les bas de l’existence, comme cela arrive souvent aux hommes dotés de caractère et de profondeur spirituelle – a duré jusqu’à la fin des jours d’Eliade (Cioran le suivra en 1995). Un monument littéraire à cette relation de longue durée entre deux géants de l’esprit est Una segreta complicità (Adelphi), la première édition mondiale de la correspondance entre les deux exilés roumains, d’où émerge une incroyable complémentarité, mêlée d’antagonisme, souvent non exempte de virulente controverse, comme le rappellent les deux éditeurs, Massimo Carloni et Horia Corneliu Cicortaş, mais toujours sous la bannière d’une entente secrète que Cioran a témoigné à Eliade le jour de Noël 1935 :

„Bien que j’éprouve une sympathie infinie pour vous, je ressens parfois le désir de vous attaquer, sans argument, sans preuve, et sans idées. Chaque fois que j’ai eu l’occasion d’écrire quelque chose contre vous, mon affection s’est accrue. Envers tous les gens que j’aime, j’ai un sentiment si complexe, chaotique et ambigu, que le simple fait d’y penser me donne le vertige. Je suis peut-être le seul, parmi les amis que vous avez, à comprendre vos accès de colère, votre désir de supprimer la continuité de la vie”.

C’est, après tout, l’expression vivante d’un personnage titanesque, qui survit non seulement dans la lutte, mais peut-être précisément grâce à la lutte, l’incarnation d’une vision tragique du cosmos, mais en même temps une force vitaliste et foudroyante (ceux qui croient que le sentiment tragique implique une conception sombre et pessimiste de l’existence devraient lire quelque passagers de l’oeuvre de Nietzsche).

Mais l’intérêt de cette correspondance n’est pas seulement biographique. En plus d’enregistrer les étapes et les bifurcations de deux vies exemplaires et paradigmatiques, la succession des lettres – surtout les toutes premières, plus intéressantes de ce point de vue – rend compte directement d’une civilisation à l’agonie, étouffée par la pression des événements, un kaléidoscope des tragédies du XXe siècle, un sinistre prélude à la catastrophe finale, qui retirera à jamais l’Ancien Monde de la liste des acteurs de l’Histoire du Monde. Eliade écrivit à Cioran ce qui suit en novembre 1935, depuis Bucarest:

„Ces dernières semaines, je n’ai fait que penser à la fin apocalyptique de notre époque. J’ai la conviction que tout va s’arrêter très bientôt, peut-être même dans trente, quarante ans ; l’art, la culture, la philosophie – tout ira en enfer. Tout ce qui concerne notre époque (Kali-yuga) va s’effondrer de manière apocalyptique. L’Europe est en train de craquer – de stupidité, d’orgueil, de luciférisme, de confusion. J’espère que la Roumanie n’appartient plus à ce continent qui a découvert les sciences profanes, la philosophie et l’égalité sociale”.

Ceux qui naguère auraient défini ces mots comme des „prophéties noires” n’ont qu’à considérer l’état „culturel” actuel de notre civilisation. En comparaison, ces perspectives ne sont peut-être que trop édifiantes.

De même, la différence entre deux visions du monde opposées concernant l’Est et l’Ouest apparaît chez les deux hommes, Cioran cherchant pour ainsi dire à trouver un Est dans l’Ouest, et Eliade étant poussé à aller dans la direction opposée, sans toutefois se laisser aller à l’exotisme facile, tant à la mode à l’époque que maintenant. Il écrit à Cioran le 23 avril 1941 depuis Lisbonne, où il séjourne en tant qu’attaché de presse à la légation roumaine (le magnifique Journal portugais, publié en italien par Jaca Book, témoigne de son séjour en terres lusitaniennes) : „Vivant face à l’Atlantique, je me sens de plus en plus attiré par des géographies qui m’étaient autrefois insignifiantes. J’essaie de trouver mon salut en dehors de l’Europe. Vasco de Gama est toujours arrivé en Inde”.

D’ailleurs, avant que son imagination ne revienne des rives ensoleillées de la Lusitanie, l’historien des religions avait été physiquement en Inde une décennie plus tôt. De 1928 à 1931, pour être précis, avant d’être diplômé en 1933 de l’université de Bucarest. Il avait retravaillé et élargi sa thèse de doctorat (dont la version originale a été récemment publiée par les Edizioni Mediterranee, éditée par Cicortaş) pour en faire le volume Yoga. Essai sur les origines du mysticisme indien, publié en 1936 et rapidement envoyé à Cioran, qui le commente comme suit : „En lisant votre Yoga, j’ai réalisé à quel point je suis européen. À chaque étape, j’ai comparé Nietzsche avec lui. Je me sens plus proche des derniers bolcheviks ou derniers hitlériens que de la technique de la méditation. Vos raisons de revenir d’Inde me lient à une vision politique de l’univers”.

Leur relation épistolaire et humaine survivra à cette Europe dont ils avaient tous deux rédigé le rapport d’autopsie, vivant en ses derniers moments comme l’on vit la fin d’une saison, avec cette amère conscience qui transparaît d’une note du Journal portugais d’Eliade datant de novembre 1942 (un an après la lettre précitée) et écrite dans la ville espagnole d’Aranjuez avec ses mille palais et jardins caressés par le Tage : „Le palais rose. Les magnolias. A côté du palais, des groupes de statues en marbre. Vous pouvez entendre le bruit des eaux du Tage qui se déversent dans la cascade. Une promenade dans le parc du palais : de nombreuses feuilles sur le sol. L’automne est arrivé. Les rossignols. Le minuscule labyrinthe d’arbustes. Des bancs, des ronds-points. Nous sommes les derniers”. J’aime à penser que dans cette lointaine année 1942, dans l’œil de la tempête, Eliade parlait implicitement de lui et de son vieil ami, à des centaines de kilomètres de là, mais partageant avec lui un destin bien plus élevé, que même la tragédie européenne qui a suivi n’a pas pu écraser.

A partir de 1945, pendant onze ans, ils vivent tous deux à Paris, puis Eliade s’installe aux Etats-Unis, où il reste jusqu’à la fin de ses jours, rencontrant Cioran en France pendant les vacances d’été. Ces „deux Roumains de la ‘jeune génération’, jetés par le destin en Occident” ne cesseront jamais de s’écrire, avec leur patrie tourmentée désormais loin derrière eux, dans une relation destinée à dépasser ce Minuit de l’Histoire qu’était le XXe siècle („Tout est religieux, puisque l’histoire ne l’est pas” écrivait Cioran à Eliade en 1935, faisant inconsciemment écho au concept de terreur de l’histoire qu’Eliade développerait dans ses écrits, l’idée qu’en dehors de la sphère du sacré, l’histoire s’épuise dans un ensemble d’abattoirs).

Leur relation n’a cessé de se poursuivre, au-delà de l’histoire, au-delà de la douleur: en découvrant le portrait dessiné par son ami, il semble qu’Eliade, juste avant de fermer les yeux et de ne plus jamais les ouvrir, ait souri.

Source: http://euro-synergies.hautetfort.com