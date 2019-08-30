Экс-глава нацбезопасности: Окрепнув в Армении, соросовцы идут на Карабах

Армянское общество начинает просыпаться и это самое опасное для нынешней власти, считает политический и общественный деятель Давид Шахназарян, в середине девяностых занимавший пост главы Службы национальной безопасности (СНБ) республики. В интервью на радио «Sputnik Армения» Шахназарян сегодня, 28 августа, отметил, что происходит проникновение организаций, сидящих на грантах американского миллиардера Джорджа Сороса, из Армении в Нагорный Карабах. Причём такое проникновение осуществляется под вывеской «наблюдения за демократичностью выборов».

Как сообщало EADaily, речь идёт о неправительственной организации «Союз информированных граждан» Даниела Иоаннесяна, которому правительство Никола Пашиняна в прошлом году поручило реформирование Избирательного кодекса Армении, и правозащитной Transparency International, получившим недавно 33,6 миллиона драмов ($ 71 тыс.) из резервного фонда кабмина на мониторинговую деятельность в Карабахе.

Та же Transparency International заявляет о себе как о борце с коррупционными проявлениями, и непонятно, какое отношение она имеет к наблюдению за выборами где бы то ни было, включая непризнанную, даже Арменией, Нагорно-Карабахскую Республику.

«Ещё в апреле прошлого года, когда (бывший президент Армении) Серж Саргсян ещё не подал в отставку, я заявлял и в прессе, и в различных беседах, что развернувшиеся процессы имеют явную антикарабахскую составляющую. Я говорил, что цель Пашиняна — ослабить армию и Карабах путём экспорта так называемой революции», — полагает Давид Шахназарян.

По его словам, за прошедшее время были испробованы разные средства, но военно-политическое руководство Нагорного Карабаха оказалось «крепким и устойчивым и в ход пошли попытки расшатать ситуацию путём внедрения упомянутых организаций». Что касается их деятельности в Армении, то здесь есть очень интересные моменты, обращает внимание Шахназарян.

«Transparency International, которая вроде бы занимается коррупцией, до сих пор ни словом не обмолвилась о коррупции в правительстве, возглавляемом Пашиняном. И это в том случае, когда очевидно, что все существовавшие прежде коррупционные механизмы не только сохранились, но и прогрессировали. А, помимо них, новая власть создала как минимум три новых механизма», — сказал бывший руководитель армянской спецслужбы. К числу таких коррупционных механизмов Шахназарян относит, например, совершенно не прозрачные в своей деятельности фонды, созданные супругой Пашиняна Анной Акопян, «осуществляющие для своего пополнения „рэкет“ по отношению к крупному и среднему бизнесу». При этом, иронично замечает Шахназарян, слово Transparency переводится с английского как «прозрачность».

В результате захвата власти, названного «революцией», считает собеседник «Sputnik Армения», в стране исчезло гражданское общество. Оно стало не гражданским, а «революционным», и, например, организации, которые, по идее, должны следить за свободой прессы, сейчас заняты совершенно противоположными вещами.

В связи с этим Давид Шахназарян призывает организации, оставшиеся независимыми, не питающиеся соросовскими финансами и не обслуживающие интересы «пришедшей к власти группы», заняться мониторингом деятельности «Союза информированных граждан», Transparency и прочих подобных структур.

Шахназарян считает, что эти две конторы уже приготовили отчёты по карабахским выборам, заранее, ещё до их проведения. «Это ведь как раз те, кто финансируется так называемым Фондом открытого общества, Соросом проще говоря. А ведь руководитель этого „Фонда“ (в Армении Лариса Минасян) на пресс-конференции в Ереване объявила, что они активно поддерживали процесс смены власти в Армении и способствовали ему», — отмечает армянский политик, который на прошедших в декабре 2018 года досрочных парламентских выборах выдвинулся по списку бывшей правящей Республиканской партии Армении.

Давид Шахназарян удивляется, что правоохранительные органы страны промолчали в ответ на это заявление: ведь это прямое доказательство непосредственного внешнего вмешательства во внутриполитические процессы в Армении. Бывший руководитель Службы нацбезопасности заявляет, что реакция должна была быть самой жёсткой, вплоть до запрещения деятельности этой и подобных ей организаций в стране.

«Вспомним гражданскую акцию, когда люди блокировали соросовский офис. После этого около 60 разных организаций выступили с осуждением этой акции, потребовав её прекратить. В то же время никто из них даже словом не обмолвился, когда по приказу премьера была парализована судебная ветвь власти, — случай, неслыханный не только в Армении, но и в мировой практике», — обращает внимание Шахназарян.

Вот и получается, что за счет налогоплательщиков соросовские организации, укрепившись в Армении, теперь начинают поход на Карабах, заключает он.

Как указывало ранее EADaily, основными генераторами антироссийского дискурса в Армении являются несколько местных общественных организаций — Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи с его директором Артуром Сакунцом, клуб журналистов «Аспарез», директором которого является Левон Барсегян, руководитель Центра глобализации и региональных исследований политолог Степан Григорян (въезд которому в Россию запрещён), НПО «Союз информированных граждан» во главе с Даниелом Иоаннесяном и армянский филиал международной правозащитной организации Transparency International. С критикой в адрес России они выступали всегда. Их антироссийская риторика чуть ослабла после «бархатной революции», когда новый лидер Армении взял их представителей в свою команду. Затем пошёл обратный процесс. Никол Пашинян, по мнению наблюдателей, стал избавляться от «соросовских» кадров, финансируемых американским миллиардером, но встретил достаточно сильное сопротивление. Как можно понять из последнего решения правительства Пашиняна о выделении весьма значительной по местным меркам суммы на мониторинг выборной процедуры в Карабахе, это сопротивление принесло свои плоды.

Источник: https://eadaily.com/ru