Прим.Ред. – Дорогие во Христе братья и сестры! На наших глазах происходит стремительное сближение Православной церкви и еретиков-папистов. Всё это делается усилиями врагов и предателей Христа, которые захватили в наших поместных церквях всю власть.

В нашей РПЦ МП – это лжп.Кирилл, в Константинопольской – это лжп.Варфоломей, в Иерусалимской – это лжп.Феофил и т.д.

Они наперегонки прогибаются перед антихристом, показывая свою готовность влить Православную церковь в религию антихриста. Да запретит им Господь!

ЕДИНСТВО В САТАНЕ… ВАТИКАН: ЕДИНСТВО С ПРИЗНАНИЕМ ПЕРВЕНСТВА В ПРАВОСЛАВИИ!

«ОТ» на протяжении нескольких лет писала, что предпринимаются попытки для достижения ложной соборности Папы при параллельном признании первенства Константинополя, с тем чтобы вполне очевидным стало единство. Подтверждение этому было дано неким более чем официальным лицом. Согласно сообщению интернет-портала «pentapostagma.gr» от 21 января 2021г.

«Курт Кох, кардинал Римо-Католической церкви и глава Понтифиального Совета по достижению Христианского Единства убежден, что в экуменическом диалоге с православными «должна быть готовность изучать с обеих сторон» то, что относится к соборности и первенству. Таким образом, по его мнению, «самый важный вклад», который может внести Католическая церковь, – это «усиление соборности».

Со стороны Православных Церквей, как он считает, «мы можем ожидать признания того, что первенство на вселенском (универсальном) уровне не только богословски возможно и законно, но и необходимо», и что «надежная связь между иерархическим и соборным принципом будет способствовать продвижению экуменическому диалогу с Православием».

Согласно его мнению, «цель единства на вселенском уровне не может быть ограничена простым почетным превосходством (первенство- πρωτεῖο), но оно должно включать в себя правовые стороны», а это именно то, что составляет «внутриправославное напряжение», что ярко проявилось, как доказывается, в последние годы».

Источник: https://3rm.info

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