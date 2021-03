Mania Bitcoin, în plin boom chinezesc

Fenomenul a alimentat o creștere a strângerii de fonduri, mai ales de către companiile chineze care doresc să își extindă operațiunile de criptomonede.

De la companiile mari cotate la bursă pe piețele publice până la jucătorii mai mici care strâng fonduri de la capitalisti de risc, o creștere a prețurilor criptomonedelor și semne de acceptare crescândă a tehnologiei de către diferite instituții au alimentat boom-ul pieței, relatează Reuters. Producătorul chinez de aplicații miniere de bitcoin, Ebang International Holdings, care a debutat pe Nasdaq în iunie, a efectuat două runde de strângere de fonduri doar în februarie, acumulând 170 de milioane de dolari. În aceeași lună, Code Chain New Continent Ltd, o companie chineză de reciclare a deșeurilor, a strâns 25 de milioane de dolari printr-o plasare de acțiuni pentru a finanța o incursiune în mineritul bitcoin. Piața a înflorit în ciuda atitudinilor oficiale restrictive față de criptomonede în China. Schimburile cripto sunt interzise și mineritul este respins, dar există un sprijin oficial puternic pentru dezvoltarea tehnologiei blockchain, care stă la baza criptomonedelor precum bitcoin, dar este, de asemenea, cheia noilor inovații în domenii precum finanțarea comerțului, gestionarea lanțului de aprovizionare și anti-contrafacere. Acest lucru a contribuit la apariția unor proiecte criptografice atractive în China, spun investitorii, deși multe companii încă listează și strâng bani în străinătate. Canaan Inc, un alt producător chinez de mașini de extragere a bitcoin, listat în Nasdaq, se extinde și în minerit, unde sunt utilizate computere puternice pentru a verifica tranzacțiile cu moneda digitală.

Sursa: https://www.national.ro

