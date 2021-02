Businessman francez: Investițiile în Moldova, ca jocul la loterie

Climatul investițional rămâne a fi o problemă pentru Republica Moldova. Între statele din regiune, țara noastră ocupă locurile inferioare în ratingurile internaționale privind atragerea investițiilor străine directe. Antreprenorii străini nu au siguranța că investițiile lor în Republica Moldova vor fi în securitate, iar afacerea se va dezvolta. Este și povestea unui investitor din Franța care a deschis o afacere la Strășeni.

Responsabilul de afaceri din cadrul companiei WHETEC, Alexandru Magnet, a spus într-un interviu pentru Sputnik Moldova că acum trei ani, investitorul francezul și-a încercat norocul în lansarea unei afaceri în industria automotive ca și cum ar fi jucat la loterie. De atunci afacerea se dezvoltă și este una dintre istoriile de succes din rândul companiilor cu capital străin din țara noastră.

„Atâta timp cât mai activăm, cât nu am sistat activitatea, putem spune că suntem una din istoriile de succes și tindem să creștem în continuare”, a precizat Alexandru Magnet.

La moment, în Republica Moldova sunt multe companii străine care nu mai activează. Compania WHETEC își are reședința în Strășeni, în zona nr. 4, care face parte din Zona Economică Liberă Bălți. Iată în zona nr. 4 sunt înregistrați 13-14 rezidenți. De facto, activează doar patru. Celelalte sunt proiecte înghețate, altele au fost anulate la mijloc de drum, iar altele așteaptă finanțări sau vremuri mai bune. Motivele sunt diverse. Printre acestea putem vorbi și de managementul defectuos.

„Recent unul dintre cei mai mari angajatori cu capital străin, mai exact din Italia, după patru ani de activitate a fost nevoit să sisteze activitatea. Se cunoaște că cea mai mare problemă era legată de cadre, în special de manageri. Nu a fost înțelegere între cel italian și cel din Republica Moldova”, a precizat Magnet.

O altă problemă a companiilor străine din Moldova ține de specialiștii calificați în diverse domenii. Alexandru Magnet spune că lipsa de cadre calificate este una acută.

„Suntem cu adevărat surprinși de profesionalismul celor pe care îi găsim. Colegii din Franța sunt la fel de uimiți de buna pregătire a celor pe care îi găsim acasă. Dar ne dorim mai mult decât avem. Pe lângă cei patru ingineri ne dorim mulți alții”, a mai spus responsabilul de afaceri.

Pentru a putea beneficia de cadre specializate, compania și-a propus să colaboreze cu Colegiul de Inginerie din Strășeni, o colaborare bazată pe sistemul dual german de învățământ. Misiunea Colegiului este de a furniza cadre calificate și bine formate după profilul companiei. După doi ani de parteneriat cu această instituție, Magnet precizează că încă este devreme să spună dacă această colaborare va avea o finalitate reușită.

„Deocamdată rezultatul este la un nivel mai mic decât așteptările pe care le-am avut la început. Nivelul de cunoștințe al studenților, ambiția acestora, deocamdată lasă de dorit”, a mai spus responsabilul.

Acesta mai spune că în Republica Moldova avem un surplus de specialiști în jurisprudență, economie și chiar medicină și foarte puțini ingineri, designeri industriali, etc.

„Domenii practice și foarte întrebate, dar tinerii noștri nu cunosc care este potențialul acestora”, a precizat specialistul.

Din lipsă de cadre calificate la noi și pentru a nu stopa procesul de dezvoltare, în cadrul companiei au fost invitați să lucreze și doi angajați originari din Tunisia. Întrebat care sunt cele mai mari probleme și provocări ale investitorilor francezi în țara noastră, Alexandru Magnet spune că acestea sunt identice pentru toți investitorii străini. Spune că cel puțin compania pe care o reprezintă nu a întâmpinat probleme din partea instituțiilor statului, chiar dacă se resimte puternic birocrația.

„Asta mai mult e la nivel de cadre în rândul administrației publice locale. Cred că în viitorul apropiat o să dispară. La nivel central, în special colaborarea cu Biroul de Migrație și Azil, Agenția Servicii Publice și pentru mine, și pentru investitor este una destul de prietenoasă. Am rămas plăcut surprinși”, a precizat responsabilul de afaceri în cadrul companiei WHETEC.

Problemele companiilor cu capital străin țin mai degrabă de domeniul economic. Aici, Alexandru Magnet a menționat în primul rând transportul.

„Avem hotarul cu România, care prezintă un obstacol pentru noi. Clienții noștri nu au stocuri de rezervă, iar marfa noastră merge direct la liniile de asamblare la ei. Trebuie să avem o continuitate și fluiditate a livrărilor constantă, lucru care nu-l putem asigura deocamdată. Am fost nevoiți să creăm un centru logistic în Franța pentru a compensa întârzierile sau eventualele probleme care apar la vamă”, mai spune Magnet.

Un alt impediment, probabil unul din cele mai accentuate pentru toți investitorii cu capital străin din țara noastră este rețeaua industrială foarte slab dezvoltată.

„Pe cât de buni suntem în servicii de divertisment sau turism, pe atât de slab dezvoltați suntem în industria industrială. O rețea bine pusă pe roate este foarte importantă. Pentru noi, de exemplu, e nevoie de o altă industrie bine dezvoltată ca să o susțină pe a noastră. Noi avem o cerere mare de materiale de ambalaj, materie primă pentru cablaje și altele, pe care, din păcate, nu le putem găsi pe piața internă la un preț avantajos și suntem nevoiți să le aducem de peste hotare. În situația noastră se află majoritatea companiilor cu investitor străin”, spune specialistul.

În context, în țara noastră, la insistența unor astfel de companii, deja se profilează anumite domenii de dezvoltare, cum ar fi cel al cablajelor. Statistica arată că aceste companii devin lider în exportul de produse. Astfel, industria cablajelor ar putea deveni în viitor punctul forte pentru dezvoltarea economiei, dar pentru asta este necesar să se dezvolte celelalte industrii de susținere, ambalaje, etichete, pelicula, carton, etc.

„Ca să apară și să se mențină o astfel de afacere este nevoie de piață de desfacere la preț avantajos, iar pentru a produce orice produs la un preț avantajos este nevoie de o piață de desfacere mare. Deocamdată, cei care produc aici, în Republica Moldova produc doar pentru piața locală, care este foarte mică. Utilajele și metodele de producere pe care le dețin aceste companii sunt mai puțin productive față de cele pe care le avem în occident. N-o spun pesimist, dar calculat, nu văd cum economic vorbind un astfel de producător din Republica Moldova ar putea concura cu unul din Africa de Nord sau din Europa Centrală”, precizează interlocutorul nostru.

Compania pe care o reprezintă produce folosind doar materie primă de import, iar produsul final este destinat doar pentru export. Mai mult, aceasta se află în Zona Economică Liberă, ceea ce reprezintă un avantaj pentru companiile străine, în special. Astfel, spune Alexandru Magnet, ele sunt scutiți de presiunile organelor de control din Republica Moldova.

„Aud de la alți investitori, care nu se află în Zona Economică Liberă, că se confruntă cu așa ceva. Pe lângă faptul că suntem o țară mică, o altă problemă este faptul că nu suntem cunoscuți peste hotare. Sau suntem foarte puțin cunoscuți. Eu am făcut studiile liceale în Franța. Când am mers în primul an de liceu, profesoara de geografie m-a întrebat unde se află Moldova. Nu profesoara de matematică sau chimie, dar profesoara de geografie”, povestește Alexandru Magnet.

În vizita sa la Paris, efectuată în zilele de 3 și 4 februarie, președintele Maia Sandu a făcut apel către investitorii francezi, și cei mari, și cei mici, să dezvolte afaceri în Republica Moldova. Alexandru Magnet este de părere că este benefic să se vorbească de Republica Moldova în rândul investitorilor din alte state. Problema celor mai mari sunt investițiile foarte mari, dar siguranța că vor reuși nu există. Cei mari, care vin cu pachete de milioane de euro, au nevoie de stabilitate. Pentru ei contează că investițiile lor sunt în securitate.

„În țara noastră nu este asigurată tranzitarea de la o guvernare la alta. În țările occidentale conducerea de patru ani a unui președinte și patru ani al altui președinte nu afectează continuitatea în dezvoltarea mediului de afaceri. La noi, abordarea lumii de afaceri se schimbă cu fiecare schimbare a guvernării”, a spus Magnet .

De precizat, WHETEC SRL este o companie cu capital francez, specializată în industria automotive. De la lansarea pe piața din Republica Moldova, care a avut loc acum trei ani, a deschis aproximativ 70 de locuri de muncă, iar numărul angajaților urmează să crească până la 300 de persoane.

Numărul total al întreprinderilor cu capital străin înregistrate în Republica Moldova, la data de 1 august 2018, a constituit peste 11,3 mii. Potrivit datelor prezentate de Agenția pentru Servicii Publice, cele mai multe companii străine în Moldova provin din România – 1746 sau 15,4 la sută din totalul întreprinderilor străine care activează în țara noastră. Pe locul doi se situează Italia – cu 1391 de întreprinderi înregistrate, urmează Turcia cu 1302 firme și Ucraina cu 1154. Acestea sunt urmate de Federația Rusă, Germania, SUA, Israel și Cipru.

În jur de 30 la sută din companiile înregistrate în țară au declarat ca gen de activitate comerțul cu ridicata, 23 la sută — comerțul cu amănuntul, iar 12 la sută industria prelucrătoare. În agricultură s-au lansat 6 procente din întreprinderi, iar în transport și comunicații 5 la sută. Companiilor care au declarat ca gen de activitate tranzacțiile imobiliare sau hoteluri și restaurante le revine câte 4 procente. Celor care și-au propus să desfășoare activități financiare sau construcții le revine câte 2 la sută.