Друзьям всё, народу закон. Именно по такому принципу принимаются решения в Кремле. Пока Путин размышляет над введением карточек для малоимущих и вводит репрессивные законы, его друзья осваивают сотни миллиардов бюджетных средств.

Издание «проект» выяснило, кто является «королём» госзакупок в Крыму. Лица и организации аффилированные с другом детства Путина Аркадием Ротенбергом за пять лет освоили на господрядах в Крыму около 300 млрд.руб. Это почти четверть всех средств, которые Кремль выделил на развитие полуострова до 2025 года – 1,3 трлн.руб.

В январе 2015-го компания Ротенберга «Стройгазмонтаж» была назначена исполнителем работ по проектированию и строительству «Крымского моста». Стоимость проекта ограничили суммой 212,5 млрд.руб., однако в неё исполнитель не уложился. В итоге, как пишет «Проект», 19-ти км. мост обошелся бюджету в 228 млрд.руб. Тем не менее сие не помешало Ротенбергу получить звание «Герой Труда» за «особые заслуги в строительстве Крымского моста».

Свою любовь к детству (деньгам) Ротенберг в полной мере реализовал через реконструкцию международного детского лагеря «Артек». Изначально сумма контракта составляла 2,3 млрд. бюджетных рублей, а в итоге один лишь забор вокруг «Артека» обошелся в 3 млрд.руб. За пять лет общая стоимость работ выросла в 13 раз. Причем по закону ее можно было повысить не более чем на 10%.

Средства, в частности, ушли на новые объекты вроде корпуса «Солнечный». Он обошелся государству в 11 млрд.руб. На эти деньги можно купить 170 тыс. путевок в «Артек». Еще «Стройгазмонтаж» получил средства на ремонт четырех лагерей и общежития для вожатых в размере 4,7 млрд.руб.

Параллельно Ротенберг заработал на пиаре «Артека» в честь его 90-летия – 40 млн.руб. В общей сложности «Стройгазмонтаж» заключил в лагере контракты почти на 38,5 млрд.руб. Реконструкцию «Артека» обещали закончить в 2019-м, однако она продолжается до сих пор.

Государство оплачивает 8,5 млрд.руб. за строительство очистных сооружений в Севастополе. Работы выполняет «Региональная строительная компания» (РСК), которой руководит бизнес-партнер Ротенберга Борис Сакун. Параллельно, люди Ротенберга строят очистные сооружения в Кацивели и Коктебеле, 850 млн.руб. и 1,5 млрд.руб соответственно.

Также «Стройгазмонтаж» взялся за разработку строительства яхтенной марины в Балаклаве в 2018 году. Стоянка на 600 судов обойдётся бюджету в 7,2 млрд. бюджетных рублей.

«Проект» также рассказал о «роскошном многоэтажном особняке» в Крыму, который принадлежит Аркадию Ротенбергу и располагается на побережье мыса Сарыч – самой южной точки Крыма в районе Ялты. Как отмечает издание раньше на этом месте был «реликтовый можжевеловый лес», сейчас же спуститься к морю затруднительно. Вокруг территории поставили охраняемый забор с колючей проволокой и шлагбаумами, полеты беспилотников над побережьем также запрещены.

За забором ведутся строительные работы, итоговая площадь усадьбы может достигать 1500 м2. По предварительным оценкам, одна только земля под особняком может стоить 35 млн.$. Сама стройка ведется неподалеку от горбачевской госдачи «Заря».

P.S. Понимаю, самодержец любит своих дорогих друзей и подчинённых, желает компенсировать их потери от санкций. Особ приближённых к императору это устраивает! А нас, граждан страны устраивает, когда целые регионы отдаются для кормления в одно лицо?

Валентин Катасонов

Источник: Канал Telegram https://t.me/Valintin_ka

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