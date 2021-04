Droite mondialiste : le ministre polonais de la Santé parle comme Attali ou Schwab et promet des décennies de tyrannie sanitaire

Pologne – Voici quelques extraits de la déclaration du ministre polonais de la Santé, Adam Niedzielski, dans un entretien diffusé le samedi 3 avril par la chaîne TVN24 :

« Il y aura de plus en plus de menaces biologiques. Non seulement cela mais elles seront de plus en plus dangereuses et le monde y réagira différemment de ce qu’il a fait jusqu’à présent. Les inspections sanitaires seront l’une des institutions les mieux équipées dans tous les pays. »

« Si vous me demandez si nous allons revenir à l’époque d’avant la pandémie, alors non. Nous n’y reviendrons pas. Jamais. »

« Nous ne retournerons jamais dans le monde pré-pandémique. Certains d’entre nous utiliseront toujours des masques et garderont leurs distances par peur de l’infection. »

« Si vous voulez me demander si la génération des 50 et 40 ans d’aujourd’hui vivra dans un état de menace épidémique jusqu’à la fin de leurs jours, la réponse est absolument oui. »

Voilà qui a l’avantage d’être clair. Et rejoint complètement les discours de Klaus Schwab et de Jacques Attali.

L’objectif est évident pour quiconque n’est pas aveugle : l’installation d’une tyrannie mondialiste sous prétexte sanitaire.

Source: https://strategika.fr

