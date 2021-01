Dr Virgil Păunescu, descoperitorul vaccinului românesc, despre vaccinurile anti-Covid: prin ARNm poate fi introdusă în organism orice informație de natură să-l modifice la nivel celular. Poate aduce beneficii dar și pericole, care merg până la extincție

Principiul folosit la producerea vaccinului anti-Covid cu ARN mesager poate folosit la orice, explică prof. dr. Virgil Păunescu, acesta fiind și motivul suspiciunilor că virusul ar fi fost produs în laborator. Bazându-se pe o tehnologie complet diferită, acest vaccin nu se aseamănă cu cele clasice decât prin faptul că este injectabil, el fiind de fapt o terapie genică. De aceea, directorul Institutului Oncogen avertizează asupra pericolului dezvoltării manipulării genetice, care poate duce la dispariția speciilor. Totodată, profesorul se întreabă dacă cercetătorii chinezi nu s-au inspirat prea mult din munca echipei sale.

Principiul de funcționare a vaccinului anti-Covid ARN mesager este unul extrem de tehnologizat, profesorul universitar de imunologie înclinând să creadă că nu ar fi și periculos. Însă, prin ARN mesager ar putea fi introdusă în organism orice informație de natură să-l modifice la nivel celular. Aceasta poate aduce atât beneficii, cât și pericole, care merg până la extincție.

„ARN-ul transportă informația de la nucleu în celulă și în baza acestei informații celula începe și sintetizează o proteină într-un anumit fel. În cazul ăsta ei au luat regiunea din program, din ARN, care codifică acele coronițe și au produs un ARN care codifică acea coroniță și acel ARN prelucrat. ARN-ul mesager nu este stabil, iar o echipă de cercetători, după 10 ani, a reușit să-l modifice și să-l facă mai stabil fără să-i strice informația. Organismul se apără de aceste informații genetice care circulă libere. Marea descoperire este că au găsit o formulă prin care au modificat acest ARN mesager în așa fel încât el să fie mult mai rezistent la atacurile enzimelor din celule sau din organism, pentru că organismul nu permite ARN-ului să supraviețuiască decât foarte, foarte puțin și informația genetică este distrusă rapid în organism, ca să nu interfereze cu informația genetică proprie. ARN-ul mesager din vaccin este injectat intramuscular și începe să producă proteine de tip spike, este ca și un calculator în care bagi un virus. Acest ARN are câteva secvențe care păcălesc celula să producă ceea ce codifică el, după noul program. Nu avem dovezi că ar fi periculos și aș fi tentat să spun că nu este, dar și ei spun în prospect că nu au destule date, încă mai trebuie făcute observații. Dar, pe principiul acesta s-ar putea introduce orice, de aceea se și discută povestea asta, dacă virusul Covid o fi sau nu o fi făcut în laborator, e aceeași problemă”, a declarat prof. dr. Virgil Păunescu, directorul Institutului Oncogen, pentru Național.ro.

O tehnologie care, folosită fără discernământ, poate duce la extincția speciilor

Poate cea mai mare provocare la ora actuală stă în descoperirea sistemului CRISPR, o tehnologie revoluționară care facilitează modificarea celulelor umane, dar care, folosită neetic, poate pune în pericol specia umană.

„Cu aceste manipulări genetice, care sunt disponibile pe piață de cel puțin 30 de ani, se pot face viruși, se pot modifica celule umane. Ați văzut acum cu sistemul CRISPR că au modificat embrioni umani, cel puțin în China, care aveau diverse probleme sau boli genetice. Ca și în cazul energiei nucleare, poți face bombe sau poți produce energie, sunt dezbateri etice la ora actuală foarte intense, mai ales de când s-a descoperit sistemul CRISPR, cu care poți modifica foarte, foarte ușor celulele umane. Așa de ușor le poți modifica încât poți face să dispară o specie întreagă. Manipularea genetică a ajuns într-un asemenea stadiu încât poți să pui în pericol o întreagă specie. Ei se gândeau să facă un astfel de experiment să dispară țânțarii din Africa, să nu mai fie malarie. Vor să elibereze țânțari modificați genetic, care sunt masculi infertili, și, după două-trei generații, să dispară țânțarii. Undeva în Australia, Noua Zeelandă era o problemă că s-au înmulțit foarte mult șobolanii aduși din Europa și distrug fauna locală, care nu este adaptată să se apere. Și discută acum manipularea genetică a șobolanilor masculi pentru dispariția lor. Tehnologia este interzisă la oameni, dar ea este atât de ușor accesibilă și atât de ușor de cumpărat de pe internet încât o poate face și un elev de liceu. Asta pune probleme foarte, foarte mari”, a adăugat prof. dr. Virgil Păunescu.

Inspirat de un principiu folosit în terapia cancerului, imunologul a descoperit anul trecut un alt fel de vaccin pentru Covid

În prima parte a anului 2020, acesta susținea că a descoperit, împreună cu echipa sa, tehnologia pentru un vaccin eficient împotriva coronavirusului, într-o perioadă în care nu exista leac pentru noua boală și cei infectați erau tratați doar pentru simptomele dezvoltate. Statul român nu i-a acordat nici un sprijin, însă chinezii s-au arătat interesați de această descoperire, atât de interesați încât există suspiciunea că au furat invenția.

„Pe data de 8 Februarie am publicat (împreuna cu echipa de la OncoGen) un articol care descrie tehnologia de producerea a unui vaccin împotriva Covid-19. Tehnologie care fusese postată pe site-ul oncogen.ro cu circa 2 săptămâni înainte. Astăzi am aflat că pe data de 3 martie, niște cercetători chinezi au publicat un articol (aproape) identic cu al nostru. Ceea ce nu v-am spus este că în data de 4 februarie am fost contactați de Ambasada Chinei în România cu rugămintea de a colabora cu cercetătorii chinezi la punerea în practică a acestei tehnologii. Noi am fost de acord și avem corespondență pentru a dovedi acest lucru. Dar nu am fost de acord ca ei să își insușească rezultatele muncii noastre și apoi să mai și adauge. Așa că în timp ce presa românească relata, uneori ironic, cercetătorii chinezi se inspirau la greu. Oricum noi mergem înainte cu punerea în practică a tehnologiei noastre, deși autoritățile române au văzut nenumărate referințe la acest vaccin, nimeni nu s-a oferit să ne întindă o mână de ajutor”, scria la acea dată prof. dr. Virgil Păunescu, pe pagina sa de Facebook, după cum a relatat ActiveNews.

Limfocitele T, adică imunitatea celulară, o altă abordare pentru vindecarea de Covid. Copiată de chinezi și concurată de germani, rețeta românească încă își așteaptă finanțarea

Un an mai târziu, imunologul timișorean explică pentru Național.ro că și germanii lucrează la un vaccin care nu folosește tehnologia descoperită de echipa lui, dar care are un rezultat similar, obținerea imunității celulare de lungă durată. La fel ca în cazul oricărui vaccin aflat la început, a doua generație produsă va fi mult mai reușită, consideră specialistul. El nu a încetat să spere că se va găsi finanțare și pentru vaccinul românesc în următorii doi-trei ani, cât ar mai putea dura pandemia.

„Am primit din Germania un material că Universitatea Tubingen lucrează și este în fază de testare pe oameni la un vaccin anti-Covid, care nu folosește tehnologia noastră, dar care are același rezultat, limfocitele T, adică imunitatea celulară. Era de bun simț că limfocitele T sunt cele care dau imunitate de lungă durată. Vor obține ceea ce noi numim „generația a doua de vaccinuri”, care va fi mai bună. Soluția imunității cu anticorpi a fost soluția rapidă a companiilor, presate să scoată un vaccin. Deși este posibil să fi mers în acea direcție pentru că ori aveau tehnologiile puse la punct ori au crezut că anticorpii sunt soluția. Noi am avut noroc. Tehnologia noastră, folosită în cancere, mergea pe imunitatea celulară, cu limfocitele T. Încă avem nevoie de bani pentru a finaliza vaccinul, iar eu sunt convins că vaccinul românesc va funcționa. Eu sunt cea mai bună dovadă că vaccinul funcționează, nu m-am îmbolnăvit, deși am avut persoane în familie care au luat virusul și una dintre ele a fost destul de grav. De pandemie nu scăpăm doi-trei ani de acum încolo și, teoretic, avem timp să scoatem vaccinul dacă vom fi sprijiniți”, a concluzionat prof. dr. Virgil Păunescu.

