ДОКАТИЛИСЬ ДО КОНЦЛАГЕРНЫХ НОМЕРОВ… Госдума приняла закон о присвоении гражданам уникальных идентификаторов личности

Ну вот и произошло то, о чем все эти годы мы и предупреждали. Помните, как нас постоянно дурили сказками о том, что все эти цифровые имена ИНН, СНИЛС и пр. – это номера строк в базах данных, номера документальных записей и т.п.

И вспомните, как мы чуть ли не каждый год слушали обеспокоенности лжп.Кирилла и его иларионов построением в России цифрового концлагеря, которые заканчивались награждением антихристовых слуг. Это произошло и вчера, когда лжп.Кирилл наградил орденом Даниила Московского 1-й степени главного цифровизатора России – премьера Мишустина. Имеющий разум, да разумеет!

ДОКАТИЛИСЬ ДО КОНЦЛАГЕРНЫХ НОМЕРОВ…

Госдума приняла в первом чтении закон о присвоении гражданам уникальных идентификаторов личности.

В феврале Госдума приняла в первом чтении поправки в федеральный закон «О персональных данных», предполагающие, что помимо имени, фамилии и паспортных данных гражданин будет давать согласие на свою идентификацию по «уникальному идентификатору субъекта персональных данных (далее ПД), который устанавливается в соответствии с федеральными законами или соглашением сторон».

Ничего подобного в нашем законодательстве доселе не было – личность человека и его правосубъектность предлагается теперь устанавливать не по ФИО, а по номеру, который может произвольно присваиваться ему не только госорганами, но и любыми частными структурами. Кроме того, якобы в целях безопасности в законе предусматривается согласие на обработку ПД в разных целях (ранее допускалась только одна конкретная цель) – с подробным указанием доверяемых оператору сведений для каждой из них.

Данные «инновации» Путина и его антихристовых цифровизаторов, для которых граждане (и их ПД) – это «новая нефть» позволят органам власти, банкам, торговым сетям, работодателям и т.д. навязывать гражданам любые удобные этим структурам идентификаторы, превращая людей в абсолютно бесправных объектов с нулевой личной защищенностью.

Проект федерального закона № 992331-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О персональных данных» (в части уточнения порядка обработки персональных данных)» https://sozd.duma.gov.ru/bill/992331-7) был внесен в Госдуму еще 21 июля 2020 г. Им предлагается ввести в этот закон понятие некоего «уникального идентификатора субъекта персональных данных».

Оно отсутствует в действующем законодательстве РФ, а в самом законопроекте никак не расшифровывается, что открывает широчайшую возможность для произвола, который может вылиться в навязывание гражданам нашей страны идентификатора любого типа, вплоть до вживляемого в человеческое тело электронного чипа или иной метки, наносимой на тело.

Независимые эксперты, анализировавшие документ, считают совершенно недопустимым его положение, согласно которому уникальный идентификатор будет устанавливаться не только в соответствии с федеральными законами, но и по соглашению сторон, т.е. в гражданско-правовом порядке.

Этот совершенно непонятный и произвольно устанавливаемый каким-то государственным ведомством, банком, продавцом или работодателем «уникальный идентификатор субъекта персональных данных» рассматриваемым законопроектом приравнивается к основному документу, удостоверяющему личность человека. Все это в разы увеличивает вероятность утечек ПД, различных злоупотреблений и мошенничества.

И это еще не все медвежьи услуги народу от Путина и его цифрофашистов. Ст. 1 разбираемого законопроекта предусматривает изменения в части дачи согласия гражданином на обработку его ПД. На сегодняшний день письменное согласие субъекта должно включать в себя цель обработки персональных данных. Авторы ПФЗ предлагают заменить это следующим текстом:

«цель (цели) обработки персональных данных. В случае, если обработка персональных данных осуществляется в нескольких целях, в отношении каждой цели должны быть указаны сведения в соответствии с пунктами 5-8 настоящей части».

Это нововведение следует рассматривать во взаимосвязи с предложенными ими в новой редакции п. 6 этой же части:

«наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица (лиц), осуществляющего (осуществляющих) обработку персональных данных по поручению оператора, если обработка будет поручена такому лицу (таким лицам)».

Действующая редакция 152-ФЗ говорит лишь об одном лице. Очевидно, что чем больше будет этих лиц, то тем больше будет вероятность утечки персональных данных либо злоупотребления ими. Формально увеличение целей обработки ПД и количества занимающихся ей лиц происходит с письменного согласия субъекта, однако на практике это может означать получение согласия в добровольно-принудительном порядке с использованием разнообразных способов давления – то есть основная форма согласия теперь может быть расширена до бесконечности в угоду владельцам и потребителям «новой нефти».

Обратившись за какой-нибудь базовой госуслугой, гражданин вскоре с удивлением обнаружит, что его ПД оказались у частника, промышляющего совсем в иной сфере. Подобное повсеместно происходит уже сегодня, причем последствия будут все более серьезными и печальными.

Естественно, положения данного ПФЗ грубо нарушают статьи 23 и 24 Конституции РФ, гарантирующие каждому право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, не допускающие сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия. Поскольку право на неприкосновенность частной жизни относится к числу основных прав и свобод человека, оно является неотчуждаемым в силу ст. 17 Конституции РФ. Однако в рамках строящейся «новой нормальности» мы в который раз отмечаем, что неотчуждаемые права человека ставятся гораздо ниже интересов гаранта Конституции Путина и его цифровизаторов.

На очереди рассмотрение иных, не менее токсичных закладок от цифровизаторов в законодательство о персональных данных и не только. В частности, в феврале цифропремьер Мишустин, награжденный вчера церковным орденом, заявил о подготовке поправок в ФЗ. Согласно которым «оформить пенсию, узнать о начисленных налогах или льготах, получить некоторые государственные или муниципальные услуги можно будет не только в многофункциональных центрах, но и вне государственных организаций, где есть для этого технические возможности. В том числе, в уполномоченных банках – можно будет выбрать ближайшую организацию, чтобы получить сразу весь комплект необходимых документов и больше не придется тратить время на сбор справок и выписок из реестров».

Очевидно, что вместе с мнимым «удобством» обратившемуся за госуслугой к ростовщикам тут же присвоят личный идентификатор, а также предложат подписать согласие на передачу максимального количества своих ПД всем, кому вздумается.

Источник: https://3rm.info

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