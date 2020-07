[DOCUMENT] Botniță la tot poporul: Guvernul a emis hotărârea prin care purtarea măștii devine obligatorie în aer liber. Aruncarea vinei pe populație pentru numărul dubios de mare de infectări

Firmele vor fi obligate sa-si restranga drastic activitatea cu publicul, inclusiv magazinele alimentare. Cuvantul de ordine este aruncarea vinei pe populatie pentru numarul dubios de mare de infectari.

Nebunie maxima la Guvernul Romaniei: purtarea mastii devine obligatorie si in aer liber. Cu alte cuvinte, vom fi obligati sa mergem pe strada cu masca la gura.

Decizia a fost luata marti seara, 28 iulie 2020, prin Hotararea nr. 37 a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, condus de premierul Ludovic Orban (foto). Aceeasi hotarare prevede intoarcerea in comunism, comercializarea si consumul de alimente si bauturi urmand sa fie interzis intre orele 23.00 si 06.00, iar operatorii de jocuri de noroc nu vor avea voie sa functioneze intre orele 23.00 – 06.00. De noaptea mintii, specialistii au limitat chiar si dansul.

Urmeaza in curand un nou pas: inchiderea marilor orase si a judetelor, ceea ce va arunca in aer economia Romaniei.

Desigur, guvernantii vor da vina pe romani pentru luarea acestor masuri aberante, pe motiv ca, vezi Doamne, acestia nu respecta regulile de distantare sociala, ceea ce a determinat numarul dubios de mare de infectari.

Iata ce contine Hotararea nr. 37 din 28.07.2020 privind stabilirea unor masuri de limitare a raspandirii infectiilor cu SARS-CoV-2 la nivelul spatiilor/activitatilor unde exista un risc crescut de infectare:

„Avand in vedere propunerile formulate prin Hotararea nr. 23 din 24.07.2020, a Grupului de suport tehnico – stiintific privind gestionarea bolilor inalt contagioase pe teritoriul Romaniei,

tinand seama de analiza factorilor de risc privind managementul situatiei de urgenta generata de virusul SARS-CoV-2, pe teritoriul Romaniei la data de 28.07.2020, realizata la nivelul Centrului National de Coordonare si Conducere a Interventiei,

luand in considerare cresterea exponentiala zilnica a numarului de persoane infectate, cu preponderenta in anumite zone sau localitati, care determina o presiune permanenta asupra capacitatii de gestionare a unitatilor administrativ – teritoriale si a sistemului sanitar,

in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) si art. 81 din OUG. nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, cu modificarile si completarile ulterioare,

in temeiul prevederilor art. 5 alin. (2) lit. (d), alin. (3) lit. (f) si art. 71 din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, ale art. 20 lit. l) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 15/2005, cu modificarile şi completarile ulterioare, şi ale art. 2 si art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, functionarea şi componenta Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta,

Comitetul National pentru Situatii de Urgenta adopta prezenta

HOTARARE:

Art. 1 (1) Se propune instituirea obligativitatii purtarii mastii de protectie, in anumite intervale orare, pentru toate persoanele prezente in spatiile publice deschise stabilite prin hotarare a comitetului judetean/al Municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta, cu avizul directiei de sanatate publica.

(2) Spatiile si intervalele orare se stabilesc luand in considerare probabilitatea cresterii numarului persoanelor prezente concomitent in spatiile si in intervalele orare respective, ca efect al desfasurarii unor activitati individuale sau de grup.

(3) Se excepteaza de la masura prevazuta la alin. (1) urmatoarele categorii de persoane:

a) persoanele care desfasoara activitati fizice intense si/sau in conditii de munca solicitante, cum sunt temperaturile ridicate sau umiditatea crescuta;

b) copiii cu varsta mai mica de 5 ani.

Art. 2 (1) Se propune interzicerea comercializarii si consumului produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice in spatiile special destinate, dispuse in exteriorul cladirilor unde se desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice şi nealcoolice, in intervalul orar 23.00 – 0600.

(2) In afara intervalului mentionat la alin. (1), operatorii economici care desfasoara aceste activitati, au obligatia sa ia masuri pentru limitarea numarului de clienti la numarul locurilor pe scaune, precum si a oricaror activitati care presupun interactiunea fizica intre clienti, inclusiv dansul.

Art. 3 Se propune interzicerea desfasurarii activitatii cu publicul pentru operatorii economici din domeniul jocurilor de noroc, in intervalul orar 23.00 – 06.00.

Art. 4 Se propune modificarea exceptiei de la regulile distantare fizica existente la nivelul plajelor neamenajate si a celor amenajate, in sensul in care distanta mai mica de 2 metri intre persoane/sezlonguri este permisa numai pentru soti si copii insotiti de adulti (parinti, bunici).

Art.5 Prezenta hotarare se comunica tuturor componentelor Sistemului National de Management al Situatiilor de Urgenta, pentru punere in aplicare prin ordine si acte administrative ale conducatorilor acestora.

PRESEDINTELE COMITETULUI NATIONAL PENTRU SITUATII DE URGENTA

PRIM-MINISTRU

LUDOVIC ORBAN”

Sursa: https://ortodoxinfo.ro