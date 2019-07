România este în stare de ocupație nedeclarată și plătește tribut

Cine ești dumneata, „Unchiule Sam” ? “Scutul” de la Deveselu: Securitate nationala sau baza militara de ocupatie?

România este o colonie, conducătorii de la Bucureşti având atribuţii doar cât putea avea un guvernator colonial. Deciziile macro-economice şi strategice se iau doar cu acordul stăpânilor de la Fondul Monetar Internaţional şi a celor din SUA şi UE. Romania, este buna de muls si de facut experimente pe ea.

Să ne amintim numai lingușelile și temenelele pe care le-au executat, în regim de îndatoriri de stat, cu ocazia marcării a 10 ani de la intrarea României în NATO, Băsescu, Ponta și Antonescu, acești Ana, Luca și cu Dej pe stil nou, capitalist.

Români proști și/sau vînduți, simpli cetățeni sau politicieni de top, care să își dedice viața ridicării în slăvi a noilor ocupanți, se găsesc din belșug, așa cum nici regimul stalinist și extensia sa de la București nu au dus lipsă de țuțeri autohtoni.

Dar parcă tremurul vocii lor este chiar mai, scuzați, profund acum, iar limba mai catifelată atunci cînd îi pupă în cur pe americani, spre deosebire de propaganidiștii aspri de colhoz din anii ’50.

Cît privește trupele NATO care vor veni în număr din ce în ce mai mare în România, sporirea numărului de baze militare străine pe teritoriul țării, precum și militarizarea întregii atmosfere prin adoptarea de poziții din ce în ce mai belicoase de către politicienii de la București, sub umbrela scutului de la Deveselu, totul se va face, desigur, strict pe cheltuiala și în interesul românilor.

Pur și simplu nu se mai putea să rămînem așa, de capul nostru, cu resursele neexploatate, corupți și nedemocratizați, fără atentate teroriste și fără forțe străine de ocupație în țară! SUA au cerut României aprobarea extinderii operaţiunilor militare de la baza din localitatea Mihail Kogălniceanu din judeţul Constanţa. Practic Pentagonul va trimite în ţara noastră încă 600 de soldaţi americani, dar şi avioane,în acest sens Washingtonul a transmis o scrisoare oficială cu aceste cerinţe autorităţilor de la Bucureşti, sub forma unei simple formalităţi birocratice, majoritatea factorilor de decizie susţinând fără echivoc orice solicitare din partea SUA.

Însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA la Bucureşti, Duane Butcher, a afirmat, la 17 noiembrie 2013, la Constanţa, că baza de la Mihail Kogălniceanu va deveni un nod de transport esenţial pentru echipamentele americane care se reîntorc din Afganistan.

Forţele americane au utilizat baza militară din estul României încă din 1999, pentru antrenament şi stocare a echipamentelor.

O altă bază militară americană pe teritoriul României este localizată şi în Deveselu, judeţul Olt. Aici va fi instalat sistemul Aegis, dotat cu rachete interceptoare Standard Missile-3 (SM-3). Această bază face parte din “Scutul antirachetă” al SUA din Europa.

Cei care conduc destinele Romaniei dupa 1989 sint tradatori de tara. Dupa asasinarea Ceausestilor Romania este in stare de ocupatie nedeclarata si plateste tribut. Cum altfel explicati distrugerea economiei sistematic, din ordinul si cu supervizarea celor aflati la putere, instrainarea avutiei nationale pe comisioane luate de cei cu drept de semnatura si stampila, recunoasterea holocaustului care nu a avut loc in Romania , plata pretentiilor israelului de despagubiri de 60 miliarde dolari, din care Basescu si Isarescu au dat o treime,etc. In Romnia nu se mai produce nimic.

Intre cei mai ticalosi tradatori si vinzatori de tara este Mugur Isarescu

Isarescu a fost adus la BNR prin intermediul marelui tradator de tara Iulian Vlad si Iliescu.

In ianuarie 1990, Isarescu a refuzat sa semneze, cu acordul lui Iliescu, plata combustibilului cu care trebuiau aprovizionate 128 de nave de mare tonaj aflate in diverse lucuri in lume,lasindu-le arestate in porturi si pierdute de Romenia pentru neplata taxelor portuare. BNR detinea peste doua miliarde de dolari in rezerve. Iliescu a stiut si a fost de acor cu acest jaf. Isarescu a fost primul care a pus umarul la disparitia flotei. Au urmat Basescu si alti ministri la transporturi in cirdasie cu reprezentanti marcanti ai partidelor de guvernamint.

Isarescu era primministru in timpul lui Emil (Cazbici) Constantinescu ,Becovici Berceanu fiind semnatar al contractului cu Gold Corporation . Emil Cazbici Constantinescu, dar si toti cei din conducerea Partidului Democrat au capatat actiuni la Gold Corporation ,la fel ca si multi reprezentanti ai guvernului de atunci.

Mihail Kogalniceanu a devenit, in ultimii ani, unul dintre locurile favorite ale americanilor din Europa atunci cand vine vorba de activitati militare. Asa se face ca, dupa ce au instalat o baza provizorie in judetul Constanta si apoi au demarat lucrarile pentru realizarea primului orasel militarizat din Romania, acum locatia de pe malul Marii Negre este in carti pentru instalarea unei parti a scutului antiracheta comandat de la Casa Alba.

O buna parte a judetului Constanta are toate sansele sa devina teritoriu militarizat aflat sub protectia stricta a Statelor Unite ale Americii, care dupa ce si-au instalat o baza provizorie aici, s-au indragostit de aceasta zona si, mai cu seama, de oamenii locului. Asa se face ca dupa ce, in 4 ani, sute de soldati de peste ocean au venit, pe rand, la baza militara de la Mihail Kogalniceanu pentru antrenamente si schimb de experienta, americanii au acaparat un teritoriu de 5 hectare, in inima Dobrogei, unde au ridicat primul orasel militarizat din Romania. Si asta nu este tot,presedintele SUA, Barack Obama, a anuntat ca vrea sa continue planul lui George W. Bush de a instala un scut antiracheta in Europa. Imediat dupa ce intentia lui Obama a fost facuta publica, au aparut mai multe voci oficiale din SUA care au reiterat ideea instalarii unei parti a scutului in Romania, mai exact, la baza Mihail Kogalniceanu din judetul Constanta. Primul care a vorbit deschis despre aceasta ipoteza a fost fizicianul american Dean Wilkening, care este implicat, in mod activ, in constructia noului scut antiracheta.

Să luam fiecare masura in parte din setul de masuri de austeritate si o studiem. fiecare a fost anuntata si asumata ca fiind pregatita si gandita de guvern pentru aplicare (parerea personala este ca au simulat controlul) . fiecare a fost respinsa de populatie iar ultima strigare a guvernului a fost „-…fmi cere… -fmi doreste…-acordul cu fmi depinde de…etc.” incepand cu taierea de 25% pana la cea mai noua cu modificarea codului muncii. In Romania functioneaza un guvern marioneta proamerican.

Ce rau ne-au facut americanii?

Numarul de locuri de munca din Romania a scazut cu 4 milioane fata de 1989 ca sa ne aliniem la standardele capitaliste occidentale.

Inainte de lovitura de stat din 22 Dec. 1989 fiecare avea o locuinta si un loc de munca, adica un viitor.

Pe de alta parte, cine o fi pierdut Basarabia si Ardealul de Nord in timpul celui de al doilea razboi mondial? Comunistii, sau ciuma capitalista din Romania acelor ani care ca si cea de azi nu era interesata decit de cistiguri personale si nimic mai mult.

Cind am pierdut Basarabia si Ardealul, seful de atunci al Statului Roman, Gigurtu, pe numele sau, a motivat ca tara trebuie sa faca concesii teritoriale pentru a ramine credincioasa aliatului German (nazist). Asa suntem acum, facem tot felul de concesii americanilor: am intrat in NATO, am intrat in UE, trimitem trupe straine pe diverse fronturi doar pentru a ramine credinciosi aliatului American. S-a imbunatatit cu ceva nivelul de trai de cind am intrat in NATO si UE. Categoric nu! Traim azi mai bine ca inainte de 1989? Categoric NU!

-ESTE ROMANIA SUB OCUPATIE STRAINA?

România s-a transformat într-un stat fără suveranitate naţională, o marionetă a SUA, cu trupe de ocupaţie, trimise să lupte la mii de km de graniţele sale, în folosul şi în locul americanilor. După invazia americană în Irak, România a dislocat în perioada 2003-2011, pe cheltuiala ei, trupe de ocupaţie pe teritoriul irakian, care au acţionat împreună cu cele ale SUA. În această perioadă, americanii au creat o vastă reţea secretă de centre de detenţie în Irak, unde au practicat mai oribile acțiuni de tortură, pe care le-au experimentat anterior în Vietnam şi în câteva ţări din America Centrală. Tot în această perioadă, SUA a selectat, finanţat, antrenat şi înarmat comandourile paramilitare şiite din Irak, cu scopul „democratizării” şi „pacificării” comunităţii sunnite, acţiune care a condus la declanşarea unui veritabil război civil, soldat cu moartea a sute de mii de irakieni, care a continuat după retragerea trupelor SUA din Irak şi mai continuă şi azi. Românii au devenit astfel, în ochii irakienilor, complicii americanilor la acest genocid.

Pentru a crea şi menţine aceste trupe de ocupaţie, necesare sprijinirii intereselor SUA la mii de km de România, armata română a fost astfel restructurată şi bugetată, încât forţele destinate apărării graniţelor şi teritoriului naţional au ajuns un adevărat muzeu militar. Rezultatul aventurilor militare româneşti din Irak şi Afganistan îl exprimă perfect Carta Albă a Apărării: armata României este extrem de vulnerabilă, circa 60% din echipamente sunt nefuncţionale, capacitatea de luptă este la un nivel critic, nivelul de instruire al militarilor este foarte slab, structura de forțe dezechilibrată, cu un sistem de comandă depășit. Cu acest veritabil muzeu al vechiturilor militare, România s-a angajat să apere şi scutul antibalistic american, pe care ea şi l-a dorit a fi amplasat neapărat la Deveselu.

Dar aceasta nu e orice fel de colonie, ci o colonie americană, în care agenţii CIA se poartă ca nişte stăpîni de sclavi pe plantaţii. Aceşti feudali primitivi au trei griji, mari şi late:

1) Să jefuiască bogăţiile ţării, mai ales zăcămintele de aur, argint şi uraniu, dar şi cele de gaze naturale;

2) Să le bage românilor pe gît, contra a zeci de miliarde de dolari, contracte păguboase şi vechituri militare, cum ar fi 48 de avioane F-16, unele fabricate în anul 1965, veritabile „sicrie zburătoare”;

3) Să transforme această paşnică ţară într-un scut anti-rachetă viu, contra Rusiei.

Si mai au o preocupare: să fure alegerile! Ultimul jaf „Marca CIA“. Cînd alegerile locale au fost fraudate de stăpînii americani, cu ajutorul unei armate de 900 de ofiţeri şi agenţi ai principalului Serviciu Secret al României, şi anume Serviciul Român de Informaţii. Tehnicile furtului sînt diabolice şi taie orice speranţă în democraţie, în voinţa, liber exprimată, a electoratului.

O batjocură la adresa a milioane şi milioane de români.

