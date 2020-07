Despre înțelesul ascuns al termenului COVID (COVID trebuie citit în ebraică? Înseamnă cumva posesie demonică?)

Vă prezint în continuare un studiu esenţial (pentru înţelegerea ceea ce se petrece în lume), lucid şi documentat al lui Bogdan Herzog privind înscrierea COVID într-un lung şi permanent şir de încercări de a destructura lumea creată de Dumnezeu şi de a o crea, aparent, după modelul uman, în realitate după cel demonic. Bogdan Herzog a studiat relaţiile internaţionale la Timişoara şi în SUA (Rutgers) şi este autorul a mai multe cărţi, între care „Sincronicitate şi simbol în executarea lui Nicolae şi a Elenei Ceauşescu”.



Solve et coagula

Autorii americani Michael Hoffman și mentorul său James Shelby Downard au fost primii care au vorbit despre „Transformarea alchimică a umanității prin psihodrama publică”. Potrivit celor doi cercetători ai zonei oculte, obiectivul principal al alchimiștilor medievali și al inițiativelor societăților secrete care continuă în tradiția lor nu a fost transmutarea metalului, ci transformarea omenirii. Căutarea aurului a fost doar o acoperire a unui vast program social care a inclus abolirea monarhiei, anihilarea bisericii și reconstruirea lumii nu în conformitate cu legea naturală, ci după voința omului.

Că o astfel de interpretare este cea corectă este o confirmă Manly P. Hall, francmason și ocultist de calibru, care în cartea sa „Adepții în tradiția ezoterică occidentală” afirma următoarele:

Cum pot fi schimbate omul și umanitatea? Etapele procesului alchimic sunt întotdeauna aceleași: se identifică un agent dizolvant capabil să rupe ordinea naturală a lucrurilor, dizolvarea (solve) materiei existente în materie primordială (prima materia) și odată atins acest punct, re-formarea sau re-organizarea (coagula) într-un nou tip de ordine după dorința alchimistului. Rolul dizolvant jucat de mercur în transmutarea metalelor a fost preluat de simboluri și embleme în transformarea umanității.Potrivit lui Hoffman, simbolurile se adresează direct subconștientului prin ceea ce el a denumit ca limbaj crepuscular sau twilight language definit ca:

Din nou, afirmațiile sunt susținute chiar de inițiați:

Odată ce am înțeles că scopul final al societăților secrete și al inițiaților lor este înlocuirea lui Dumnezeu și că metoda folosită pentru a atinge acest obiectiv este soluția alchimică Solve et Coagula – descompunerea lumii naturale create de Dumnezeu și reconstrucția ei în conformitate cu voința omului – o serie de tendințe actuale și evenimente istorice încep să capete un sens cu totul nou.

M.P. Hall a declarat în mod deschis că ținta principală a activității alchimiștilor este la nivel social. De ce oare? Pentru că, conform Genezei 1:26, umanitatea este coroana creației, omul fiind făcut după chipul lui Dumnezeu. Simbolurile, care ar trebui să se adreseze direct subconștientului nostru, sunt folosite pentru a ne procesa mințile, fără ca noi să fim conștienți de acest proces. Acesta este motivul pentru care Hoffman afirmă explicit:

Această nevoie de amplasare a anumitor simboluri în timp și spațiu creează o oportunitate de identificare a anumitor tipare rituale „Când încercăm să identificăm lucrările rituale trebuie să ne uităm după sincronicități relevante (coincidențe care au un înțeles)”.[6]

Prima explozie atomică („Trinity”) și ritualul „Uciderii Regelui”

Deși caracterizat de Hoffman ca fiind „la limita dintre geniu și excentricitate” [7], J.S. Downard a avut rara abilitate de a detecta tocmai această utilizare a simbolurilor în evenimente istorice de o importanță uriașă pentru umanitate. Împreună, cei doi au reușit să identifice modele precum utilizarea toponimiei și a geografiei mistice, simbolismul alchimic și sincronicitatea în evenimente precum prima explozie atomică sau asasinarea președintelui Kennedy.

Din punct de vedere fizic, crearea și distrugerea materiei primordiale (prima materia) a fost realizată pentru prima dată în iulie 1945, odată cu prima explozie atomică pe site-ul Trinity, amplasat fix pe paralela 33 latitudine nordică în statul american New Mexico. Selecția numelui Trinity pentru o explozie nucleară cu semnificație alchimică, locația sa în New Mexico (al cărui motto oficial este The Land of Enchantment adică Țara Farmecului) la sfârșitul drumului denumit Jornada del Muerto (Călătoria mortului) și simbolismul latitudinii de 33 de grade , i-a intrigat atât pe Downard, cât și pe Hoffman, care au identificat aceiași markeri neobișnuiți și în asasinarea lui JFK.

Sincronicitățile asociate cu asasinarea președintelui Kennedy i-au determinat pe Downard și Hoffman să scrie un eseu intitulat King Kill 33 care, între timp, a intrat în cultura populară via Marylin Manson, un satanist cunoscut. Eseul neobișnuit identifică coincidențe precum: locația – din nou pe paralela de 33 de grade, data – 22 noiembrie (22+ 11 = 33), istoria masonică a Daley Plaza și componența Comisiei Warren care a investigat evenimentele, sensul neobișnuit al numelor Kennedy, Jack Ruby etc. De ce asasinarea președintelui ar fi importantă în termeni alchimici? Pentru că, potrivit lui Hoffman, „uciderea regelui” este un vechi ritual folosit pentru reînnoire, pentru „înverzirea Pământului”. Oricât de extraordinară ar putea părea afirmația pentru cititorul neinițiat, „ritualul uciderii regelui” și utilizarea sa în societățile antice a fost studiat de oameni de știință cu o reputație impecabilă precum Sir James Frasier, antropologul britanic de frunte al secolului XIX și René Girard, profesor distins la John Hopkins și Stanford și un nemuritor membru al Academiei Franceze. De fapt, Girard l-a criticat pe Frasier tocmai pentru că și-a limitat sfera cercetării sale la culturile antice și primitive excluzând societățile „moderne și civilizate”, cum era considerată Anglia victoriană[8].

Alte sincronicități legate de testul Trinity și un omor ritual „King Kill” în Est

Deși excepționale din multe puncte de vedere modelele identificate de Downard și Hoffman în semiotica primei explozii atomice spun doar o parte din poveste. Un rol important a avut și data aleasă pentru experiment. Prima explozie atomică a fost programată să coincidă cu Tisha B’Av, sărbătoarea evreiască care comemorează atât distrugerea Templului lui Solomon, cât și cea a celui de-al doilea templu evreu distrus de romani în anul 70 d.Hr. Programată inițial pentru pintervalul 18 – 21 iulie (în 1945, Tisha B’Av a căzut pe 19 iulie)[9], explozia de pe situl Trinity a avut loc până la urmă pe 16 iulie la cererea specifică a președintelui Truman pentru a coincide cu începerea conferinței de la Potsdam, unde președintele american spera să-l impresioneze pe Stalin cu puterea noilor arme ale Americii[10].

Involuntar se simte ceva mult mai sinistru decât o simplă coincidență în programarea bombardării nucleare a „Trinității” tocmai în ziua în care se comemorează distrugerea primului și celui de-al doilea templu. Potrivit lui celor afirmate de J. Robert Oppenheimer însuși, „tatăl bombei atomice” și naș al site-ului Trinității, el ar fi ales denumirea de Trinity inspirându-se din sonetul Batter my heart, three-person’d God al poetului John Donne Adresându-se Sfintei Treimi poetul afirmă textual „But am betroth’d unto your enemy” adică „sunt promis vrăjmașului tău”

Batter my heart, three-person’d God, for you

As yet but knock, breathe, shine, and seek to mend;

That I may rise and stand, o’erthrow me, and bend

Your force to break, blow, burn, and make me new.

I, like an usurp’d town to another due,

Labor to admit you, but oh, to no end;

Reason, your viceroy in me, me should defend,

But is captiv’d, and proves weak or untrue.

Yet dearly I love you, and would be lov’d fain,

But am betroth’d unto your enemy;

Divorce me, untie or break that knot again,

Take me to you, imprison me, for I,

Except you enthrall me, never shall be free,

Nor ever chaste, except you ravish me.