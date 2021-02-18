Демографическая катастрофа в России Путина

Подведены итоги вымирания России в 2020-м году. Нас стало меньше на 688,7 тыс.чел. (данные Росстат). Последний раз такое катастрофическое вымирание народа фиксировались лишь в 2006 году, когда страна находилась на плато демографической ямы.

Президент Путин и его пресс-секретарь Песков пеняют на 90-ые, мол позапрошлое десятилетие заложило условную бомбу под рождаемость современной России. Однако, Путин регулярно носит цветочки к могиле Ельцина, и в прошлом году он получил соизмеримые цифры убыли граждан со временем ельцинского правления.

Тогда нам потребовалось 15 лет чтобы выбраться из демографической ямы. Убыль населения сократилась только после пропорционального повышения уровня жизни граждан. Сегодня подобной тенденции не наблюдается, реальные доходы падают седьмой год, рост ВВП околонулевой! Есть все основания полагать, что мы на пороге рывка в новую яму рождаемости и смертности.

Сверхсмертность по сравнению с прошлым годом составляет 324,5 тыс.чел. Это та цена, которую заплатила Россия за оптимизацию здравоохранения. В цифрах сверхсмертности не только погибшие от к-вируса, но и от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и т.п. В условиях пандемии, квалифицированная медицинская помощь оказалась для многих граждан недоступной, трудно было попасть в поликлинику, многие больницы перепрофилировали под приём больных к-вирусом.

А что о развале российской медицины думает сам Путин? Наверное посыпает голову пеплом и кается перед народом стоя на коленях? Ну, нет! В его версии альтернативной вселенной мы получили отличные результаты: «российское здравоохранение показало такие результаты [по лечению и профилактике к-вируса] не просто потому, что власти в него вкладывали, а потому, что развивали. Это итог планомерной работы, системного подхода», – отметил Путин на встрече с главными редакторами российских СМИ.

Нетрудно догадаться, что самодержец говорит о неких несуществующих достижениях массовому зрителю – потребителю пропаганды. По факту есть развал системы здравоохранения, демонтаж социального государства и вымирание страны. Хотя «министерство правды» (Росстат) регулярно меняет методики расчёта отдельных показателей, ужасающую естественную убыль народа скрыть невозможно. Цифры доступны даже в официальных источниках, Путин о них прекрасно осведомлён.

Около четверти всех смертей в России приходится на граждан трудоспособного возраста, 80% из данной группы приходится на мужчин. «Каждая 5-я смерть в России – мужчины трудоспособного возраста, то есть это чей-то отец, муж, сын, который обеспечивает благополучие не только семьи, но и страны, и по этому показателю мы находимся на уровне воюющей Сирии», – заметил председатель комиссии Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко, добавив, что это «ужасная ситуация, и ее нужно исправлять».

Да, ситуация ужасная, но как мы видим, бороться с ней на высшем уровне не хотят. Правительство в своих планах, рассчитанных до 2035 года, не отражает рост численности населения от слова совсем. Готовы ли мы смириться с планомерным угасаниям страны? Надеюсь, что нет!

Катасонов Валентин Источник: Telegram канал https://t.me/Valintin_ka



VK Facebook Twitter Google+ Odnoklassniki