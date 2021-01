Decizie radicală a unui medic de familie: REFUZĂ să-și trateze pacienții care nu se vaccineaza anti-COVID. Ce spunea LEGEA

Un medic de familie a anunțat că renunță la pacienții care nu se vaccinează împotriva Covid-19. Acesta spune ca asigurații au obligatia să respecte tratamentul și indicatiile medicului, informează RTV. l Medicul Cătălin Petrencic este din Pitești și trăiește în comuna Mânăstirea din jud. Călărași.

„Cei mai mulți vor să se vaccineze, dar am și pacienti care refuza vaccinarea. Pentru ca se apropie etapa a doua de vaccinare si pentru ca am multi pacienti cronici peste 65 de ani, am inceput pe cei care s-au prezentat la cabinet sa-i intreb cum vor proceda, daca se vor vaccina sau nu. Vineri am avut 19 persoane, 10 au spus da, 2 nu si 7 ca se mai gandesc. Astazi am avut o discutie mai aprinsa cu o pacienta cronica, cu mai multe boli, care mi-a spus clar ca ea nu se vaccineaza. De aici mi-a venit aceasta idee, mi se pare anormal ca un pacient inscris la mine cu asemenea comorbititati sa aiba asemenea reactie. Pana acum venea, lua reteta, o consultam, urma indicatiile si acum spune nu la o intrebare, stiind ca eu m-am vaccinat in urma cu o saptamana”, a explicat doctorul Catalin Petrencic.

Conform art 231, alin e), din Legea 95/2006, asiguratii au obligatia „sa respecte cu strictete tratamentul si indicatiile medicului”. Doctorul a anunțat public, potrivit acestui articol de lege, că va scoate din lista sa pacienții care nu vor să se vaccineze.

Sursa: https://www.activenews.ro