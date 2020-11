Anul din urmă, cu ticăloşia perfidă a pandemiei, cred că a dovedit tuturor (dar mulţi sunt nepăsători, crezând că vor avea în continuare burta plină şi se înşeală, amarnic se înşeală, iar multor altora, micii dictatori piloni ai marii dictaturi, le convine) că trăim într-o sumă de societăţi totalitare, care se îndreaptă către statul totalitar mondial.

Şi nu orice fel de totalitarism, ci cel mai crunt, prin complexitatea şi mijloacele lui de coerciţie şi de condiţionare şi prin puterea lui de înrobire şi de desfigurare a fiinţei umane, menite îndumnezeirii. Suntem în Babilonul cel Mare, adică în lumea confuziei, disoluţiei, dezintegrării, izolării, urii, egoismului atroce, nihilismului, deznădejdii, nebuniei absolute, cu care demonul dictator îşi hrăneşte puterea.

Vă propun, printr-o serie de texte traduse şi personale, puse în pagină fără o ordine anume, să mergem împreună până în burta „chitului” pentru a înţelege foarte bine în ce situaţie ne aflăm şi pentru a gândi şi pune în practică soluţiile de supravieţuire. Pentru că, aşa cum ştim deja, la fel ca Babilonul cel mic, şi cel mare va fi sortit pierii. Pentru acel timp, deloc îndepărtat, trebuie să începem să gândim şi să ne pregătim. Pentru cei dintre noi, care îl vor prinde, dar mai ales pentru ca unii dintre urmaşii noştri să ducă mai departe lumea făcută după Cuvântul lui Dumnezeu.

De la „războiul împotriva terorismului” la „războiul împotriva covidului”, sau folosirea programată a fricii de moarte (Natura, organizatorii, mijloacele şi scopul real al statului totalitar mondial – 4)

Pentru cineva destul de bătrîn ca să fi fost în viață și conștient de atacurile din 11 septembrie 2001 și de așa-numitul COVID-19 în 2020, memoria poate servi pentru a vedea o stranie paralelă între cele două operațiuni. Cu toate acestea, în cazul în care memoria a fost ştearsă de uitare sau de către mass-media corporativă, sau în cazul în care cunoștințele lipsesc, sau poate teama sau disonanța cognitivă blochează conștientizarea, aș dori să subliniez unele asemănări care ar putea să-l facă să ia în considerare unele paralele și conexiuni între aceste două operațiuni.

Legătura fundamentală care îi leagă este că ambele evenimente au stârnit omeneasca frică de moarte. La baza tuturor temerilor se află frica de moarte. O teamă care are rădăcini biologice și culturale. La nivel biologic, reacționăm cu toții la amenințările cu moartea într-o manieră de luptă sau de fugă. Din punct de vedere cultural, există mai multe moduri în care frica poate fi luată ca aliat sau exacerbată, intenționat sau nu. De obicei, cultura servește la ușurarea fricii de moarte, care poate traumatiza oamenii, prin simbolurile și miturile sale. Religia a servit acest scop de multă vreme, dar când religia își pierde poziția asupra imaginațiilor oamenilor, în special în ceea ce privește credința în nemurire, după cum a subliniat Orwell la mijlocul anilor 1940, a rămas un vid uriaș. Fără această consolare, frica este de obicei tranchilizată de preocupări banale.

În cazul atacurilor din 11 septembrie 2001 și al funcționării actuale a virusului corona, frica de moarte a fost folosită de elitele puterii pentru a controla populațiile și a institui agende îndelung planificate. Există un fir roșu care conectează cele două evenimente.

Ambele evenimente au fost în mod clar anticipate și planificate.

În cazul din 11 septembrie 2001, așa cum am susținut anterior, controlul lingvistic al minții a fost realizat cu atenție în avans pentru a provoca frica la cele mai profunde niveluri prin utilizarea unor termeni repetați precum Pearl Harbor, Homeland, Ground zero, de neconceput și 9/11. Fiecare, la rândul său, a servit pentru a crește dramatic nivelul de frică. Fiecare s-a bazat pe întâlniri, documente, evenimente, discursuri și asocieri profunde cu groaza. Această limbă a fost evocată din playbook-ul vrăjitorului șef, nu din cel al unui ucenic care a scăpat lucrurile de sub control.

Și, așa cum David Ray Griffin, fundamentalul cercetător al 9/11 (și alții), a subliniat într-o duzină de cărți meticulos argumentate și documentate, evenimentele din acea zi a trebuit să fie planificate cu atenție în avans, iar explicațiile oficiale post hoc pot fi descrise doar ca miracole științifice, nu explicații științifice. Printre aceste minuni se numără: clădiri înalte, cu structură din oțel masiv, pentru prima dată în istorie, care puse la pământ fără explozibili sau bombe incendiare; una dintre ele fiind WTC-7 care nici măcar nu a fost lovită de un avion; un presupus pilot deturnător, Hani Hanjour, care abia ar putea pilota un Piper Cub, care pilotează un masiv Boeing 757 într-o extrem de dificilă manevră direct în Pentagon; toate cele șaisprezece agenții americane de informații au eșuat; controlul traficului aerian a eșuat, etc. Lista continuă și continuă. Și toate acestea controlate de Osama bin Laden. Este un basm.

Apoi am avut cele mai importante atacuri antrax care sunt legate de 9/11. Graeme MacQueen, The 2001 Anthrax Deception, arată strălucit că și acestea au fost o conspirație internă.

Aceste evenimente planificate au condus la invazia Afganistanului, Patriot Act, retragerea SUA din Tratatul ABM, invazia Irakului , războiul continuu împotriva terorismului, etc.

Să nu uităm de ani de avertismente frauduloase codificate în culori ale nivelurilor teroriste și de admonestare guvernamentală pentru a folosi banda de conducte în jurul ferestrelor pentru a proteja împotriva unui atac chimic și biologic masiv.

Salt la 2020. Permiteți-mi să încep în sens invers, în timp ce designul cu coduri de culoare este proaspăt în mintea noastră. În timp ce erau în curs de desfășurare blocările COVID-19, s-a întâmplat un lucru amuzant, pe măsură ce oamenii doreau ca viața să se poată întoarce la normal și să poată fi eliberați din cuști. Modele similare cu coduri de culori au apărut peste tot în același timp. Ele au aratat programul pas cu pas al posibilei relaxări a controalelor guvernamentale dacă lucrurile ar merge conform planului. De la roșu la galben la verde. Prinderea ochilor. Roșu portocaliu galben verde albastru. La fel ca în cazul avertismentelor teroriste de după 11 septembrie 2001. În Massachusetts, un așa-numit stat albastru în care trăiesc, diagrama de culoare se termină în albastru, nu verde, cu faza 4 albastră numită „Noul normal”: dezvoltarea de vaccinuri și / sau tratamente permite reluarea „noului normal.” Formulare interesantă. O reluare care ne duce înapoi în viitor.

Ca și în cazul avertizărilor de bandă de conductă de după 9/11, acum toată lumea este sfătuită să poarte o mască. Este interesant de remarcat faptul că 3 M Company, un vânzător major de bandă adeziva, este, de asemenea, unul dintre cei mai mari vânzători din lume de măști de fata. Compania urma să producă lunar 50 milioane de măști N95 până în iunie 2020 și 2 miliarde la nivel global în anul următor. Apoi, există benzi de mascare 3M… dar acesta este un subiect lipicios.

După atacurile din 11 septembrie 2001, ni s-a spus în mod repetat că lumea a fost schimbată pentru totdeauna. Acum ni se spune că după COVID 19, viața nu va fi niciodată aceeași. Acesta este “noul normal”, în timp ce lumea post-9/11-pre-Covid-19 trebuie să fi fost vechiul nou normal. Deci, totul este diferit, dar normal, de asemenea. Așa cum site-ul guvernului Massachusetts o spune, în zilele viitoare am putea fi permis să adopte “reluarea “noului normal.”” Acest nou vechi normal va fi, fără îndoială, o formă de tranhumanism techno-fascist, adoptată pentru binele nostru.

Ca și la 9/11, există dovezi ample că epidemia de virus corona a fost așteptată și planificată; că oamenii au fost victimele unei campanii de propagandă pentru a utiliza un virus invizibil pentru a ne speria şi a ne supune și a închide economia mondială pentru elitele globale. Este un caz clar, după cum îi spune Peter Koenig lui Michel Chossudovsky în acest interviu care trebuie văzut, că nu este o teorie a conspirației, ci un plan real flagrant, prezentat în 2010 Rockefeller Report, Event 201, din 18 octombrie 2019, şi Agenda 21, printre altele.

Ca teroriștii amorfi și un război împotriva “terorismului”, care este o tactică și, prin urmare, nu este ceva cu care te poți lupta, un virus este invizibil, cu excepția cazului în care mass-media îl prezintă ca pe o grămadă de bile plutitoare ciudate, cu țepi portocalii, care sunt peste tot și nicăieri. Fii atent în spate, fii atent în fata ta, sus masca, spălați-vă pe mâini, păstrați distanța – nu știi niciodată când aceste bile portocalii cu țepi te-ar putea prinde.

Ca și în cazul 9/11, ori de câte ori cineva pune la îndoială narațiunea oficială a lui Codid-19, statisticile oficiale, valabilitatea testelor, eficacitatea măștilor, puterile din spatele vaccinului vestit care urmează să vină, și consecințele oribile ale blocărilor care distrug economiile, ucid oamenii, forțând oamenii să dispere și să se sinucidă, creând copii traumatizați, falimentând întreprinderi mici și mijlocii pentru a le îmbogăți cele mai bogate, etc., mass-media corporatistă cataloghează dizidenții ca nebuni conspiraţionişti, care ajută inamicul viral. Acelaşi lucru chiar și atunci când cei care refuză îndoctrinarea sunt foarte respectaţi medici, oameni de știință, intelectuali etc., care sunt în mod regulat scoşi de pe internet. Cu 11 septembrie, inițial au existat mult mai puțini dizidenți decât acum, astfel încât cenzura punctelor de vedere opuse nu a avut nevoie de cenzura flagrantă care este în creștere în prezent zi cu zi. Această cenzură are loc acum, rapid și pe furiș, pe tot internetul, același internet care este impus pentru toată lumea ca noul normal prezentat în the Great Global Reset, minciuna digitală, unde, așa cum a spus Anthony Fauci, nimeni nu va mai trebui să dea mâna. O lume de imagini abstracte și ființe în care, așa cum îi spune Arthur Jensen lui Howard Beal în filmul Network (rețeaua), „toate necesitățile [vor fi] asigurate, toate anxietățile tranchilizate, plictiseala distrată.“ O distopie digitală care se apropie rapid ca și sfârșitul acelui fir roșu care se întinde de la 9/11 la astăzi.

Sursa: https://ortodoxinfo.ro