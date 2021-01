De ce Donald Trump promovează vaccinul lui Bill Gates dacă ei sunt dușmani?

Am urmarit aseara discursul lui Donald Trump din Alamo, TX si din pacate cu tot ce am putut ramane dupa el, a fost ca zidul construit era o necesitate si va reduce traficul de droguri si persoane dinspre Mexic, ca nu va fi destituit din functia de presedinte al Statelor Unite inainte de 20 Ianuarie si inca o chestie pe care tot o sublineaza in toate discursurie sale, promovarea vaccinului produs de companiile unde Bill Gates este fie actionar majoritar cum e Moderna , fie unul dintre actionari cum e Pfizer-Biontech. Deci mie imi da cu virgula la greu aceasta promovare intensa si facuta cu mare mandrie.

Pai nu poti sa fii impotriva Noii Ordini Mondiale si a sistemului globalist si in acelasi timp sa promovezi acest nenorocit de vaccin produs chiar de cei cu care tu te dusmanesti si spui ca vor sa distruga intreaga lume! Pai cum poti sa mai ai incredere in ceva lansat de ei!

Iar acum, cam toti cei care sunt interesati cu adevrat de efectele secundare ale acestui vaccin, au descoperit ca sunt deosebit de periculoase pentru santatea noastra si nicidecum nu e un motiv de mandrie producerea lui. Fiind resimtite deja aceste efecte de catre multi dintre cei care le-au primit, paralizii, incapaciatatea de a-si mai desfasura activitatile zilnice si chiar o serie de persoane care au decedat in urma administrarii lui.

Tehnologia folosita in producerea acestor vaccinuri prin rescrierea codului genetic, practica care era interzisa pana nu de mult, este deosebit de periculoasa pentru oameni, iar efectele pot fi devastatoare in timp. Asta ca sa nu mai spunem ca de asemnea contine o serie de alte elemente daunatoare organismului si chiar celule de fetusi avortati la 14 luni.

Deci, inca odata, daca suntem impotriva sistemului cum putem fi de acord cu acest vaccin, chiar considerat miracol cum spune Donald Trump??? Mai ales ca rata de mortalitate datorata covidului este de 0.3% la nivel global si asta ca au fost bagati ca morti de covid cam toti care au ajuns prin spitale si sufereau de cu totul si cu totul alte afectiuni.

Eu cred ca totul este doar o mare scena de teatru in care elitele sunt in control total la tot ce misca pe aceasta planeta, iar ei toti cei care au ajuns in varf sunt cu acordul acestor elite si isi au rolul lor foarte bine definit.

Lui Trump probabil i s-a dar rolul de aparator al patriotilor si crestinilor care spera intr-o lume mai buna aici pe pamant, pentru ca sunt multi in aceasta categorie si trebuie tinuti in lesa, lui Biden, Clintoni si altora ca ei, li s-a dat rolul de reprezentanti a progresistilor, rezistenilor, ateilor, etc, o alta categorie care creste tot mai mult si in felul acesta, aceste satane isi fac in spate toate jocurile si isi indeplinesc toate obiective propuse.

Dragii mei, singura cale de iesire din acest sistem este Dumnezeu, atata timp cat Dumnezeu este in viata ta si iL urmezi, vei fi cu adevarat liber indiferent de ce propun acesti dementi si ce vor sa ne impuna. Cai lumesti de rasturnare a acestora, nu exista. Iar libertatea finala va fi doar cand va veni cu adevarat sfarsitul acestei lumi, iar la modul cum se misca lucrurile, nu pare a fi departe.

Sursa: https://ortodoxinfo.ro

