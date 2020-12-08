Давид Шахназарян: Пашинян должен уйти добровольно

Я глубоко убежден, что Вазген Манукян не только самая подходящая, но и самая эффективная кандидатура на пост премьер-министра, потому что мы находимся в ситуации, когда поражение продолжается, потери продолжаются, и нас неизбежно ждут новые кризисы. Об этом в беседе с Новости Армении –NEWS.am заявил бывший глава СНБ, чрезвычайный и полномочный посол Давид Шахназарян.

«Важнейшая проблема – вопросы безопасности, которые не решены, и уже уязвленная система безопасности продолжает ухудшаться. Социально-экономический кризис, если не сказать коллапс, очевиден, в том числе психологический, и также кризис достоинства.

Движение должно стать общенациональным и власти, обслуживающие их силы, внешние силы и вражеские силы пытаются все представить как борьбу личностей между Николом Пашиняном и Вазгеном Манукяном, что абсолютно не так и надо выйти за рамки подобного мышления. Цели движения и властей диаметрально противоположны. Эти власти с самого начала обслуживали и продолжают обслуживать внешние силы», – отметил Шахназарян.

По его словам, с 2018 года до сих пор представителей властей Армении контактировали с турецкими чиновниками.

«Эмиссары Пашиняна контактировали с ними за несколько дней до 27 сентября и даже в время войны. Пока я не буду представлять детали, но в ближайшем будущем скажу и об этом. Представлю один факт. В прошлом году власти Армении заявили, что Ширак должен стать свободной экономической зоной, которую будет обслуживать израильская компания, построить там таможню по предлогом импорта большого количества автомобилей, были сделаны большие расходы. Можете мне объяснить, как Ширак может быть свободной экономической зоной, не имея никаких сообщений, Ширак не транзитная территория?

И это в том случае, когда прежние власти сделали Сюник свободной экономической зоной, и довольно эффективно взаимодействовал с Ираном. То есть, они уже тогда знали, что границы с Турцией откроются, другого объяснения нет, так как с географической точки зрения никаких коммуникаций за пределами Армении нет, только дорога к Джавахку», – отметил он.

Шахназарян отметил, что в подписанном 9 ноября заявлении нет ни слова о границах Армении и Азербайджана. «В нем указывается, что ВС останавливаются там, где они есть. А сегодня они отходят, к примеру Сотк. То что делают нынешние власти в Сюнике – продолжение этой политики – создать в Сюнике хаос».

По его словам, задачей нового правительства должно стать исправление неопределенностей в этом трехстороннем документе.

«Мы не можем от него отказаться, но в этом документе есть много неопределенностей, которые до сих пор реализуются во вред нам, так как эти власти даже не пытаются вести переговоры, чтобы эти неопределенности в какой-то части соответствовали нашим интересам, они делают с точностью наоборот. Продолжают обслуживать, в частности, интересы Турции и Азербайджана, чем занимались во время переговорного процесса.

Несколько месяцев назад я говорил, что Пашинян ведет переговоры о создании совместных зонах проживания в Карабахе, и в первую очередь, такой зоной должна стать Шуши. Вот откуда появилась тема Шуши. Более того, договоренности об были с Алиевым и не только с ним.

В январе 2019 года во время встречи сопредседателей и глав МИД в Париже были принято решение о так называемых мирных мероприятиях, в том время как Азербайджан откровенно готовился к войне. Теперь говорят о каких-то оборонительных постройках, но разве не Пашинян дал возможность Азербайджану построиться их на линии соприкосновения в Арцахом? В ноябре-декабре 2018 года я даже их показывал, когда обеспечение режима прекращения огня Азербайджан использоваться исключительно с этой целью».

По его словам, наша государственность и безопасность под угрозой, надо остановить это падение, что может сделать только антикризисное правительство. «Это очень сложная задача, и ее решение возможно только при национальном единстве. С первых дней прихода к власти у Пашиняна как во внутренней, так и во внешней политике были одна цель, которой он достиг не полностью, и это надо предотвратить. К сожалению, общественность продолжает пребывать в растерянности, разочаровании, а какая-то часть в отчаянии, есть и те, кто не хочет мириться с тем, что 2,5 года ошибались. Народ должен платить за свои ошибки, и наш народ на этом этапе. Чем быстрее мы сможем устранить эту власти, тем больше возможностей у нас будет смягчить последствия».

Он отметил, что Пашинян своей политикой сделал войну неизбежной. «Своей политикой он дал много доводов Турции и Азербайджану, которые они использовали для оправдания агрессии и нападения на Армению, которое сейчас продолжается. Европа пока плохо понимает международные последствия этого. Для Европы открылся «ящик Пандоры» – проблемы и разногласия можно решать военным путем, и чрезвычайно велика опасность того, что в ближайшее время Турция начнет военные действия против страны-члена ЕС, а также новая волна терактов в Европе. Это те же террористические центры, которые обслуживали интересы Турции и Азербайджана, это те же боевики, которые сегодня находятся в Азербайджане, Нахиджеване, и эта серьезная угроза.

В связи с этими геополитическими развитиями нам необходимо антикризисное правительство, программы и деятельность которого будут основаны на двух принципах – патриотизме и прагматизме».

Шахназарян считает, что Армения должна возобновить перегворы в рамках МГ ОБСЕ, но этого нельзя допустить при нынешней власти, которая 2,5 года лила воду на мельницы Турции и Азербайджана и постоянно ослабляла роль МГ ОБСЕ.

По его словам, Пашинян должен уйти добровольно, иначе потрясения могут быть судьбоносными не только для Армении, но и всего региона.

«Цель «Движения спасения родины», чтобы смена власти произошла без потрясений, а Пашинян, по сути, заявляет – либо я буду руководителем Армении, либо Армении не будет. Это столкновение интересов, т.е. мы имеем дело с властью, цель которой, чем хуже для Армении и Арцаха, тем лучше, так как это соответствует их задаче».

Источник: https://news.am