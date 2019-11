Datoria mondială de 188,000,000,000,000 dolari anunţă o criză apocaliptică

Datoria globală este de 188,000,000,000,000 dolari – Aceasta este în mod oficial cea mai mare bulă de datorii pe care lumea a văzut-o vreodată!

Lumea are acum datorii de 188 trilioane de dolari, iar acest număr continuă să crească rapid în fiecare an.

Este o formă de sclavie profund insidioasă, deoarece majoritatea celor care trăiesc pe planetă nici măcar nu înțeleg cum funcționează sistemul și chiar dacă înţeleg majoritatea dintre ei n-ar avea absolut nici o speranță să se elibereze vreodată. Împrumutatul este servitorul împrumutătorului, iar sistemul financiar global este conceput pentru a-i asigura pe acei cei mai importanți 0.1% cât se poate de multă bogăție. Desigur, de-a lungul istoriei umane a existat dintotdeauna sclavie, iar principala motivație pentru a avea sclavi este aceea de a obține beneficii economice de pe urma acelor sclavi. Și chiar dacă cei mai mulți dintre noi nu ne place să ne considerăm „sclavi” astăzi, adevărul este că elita globală ne extrage mai multă bogăție ca niciodată. Atât de mult din munca noastră îi face tot mai bogați, și totuși majoritatea oamenilor nici măcar nu își dau seama ce se întâmplă.

Să începem cu un exemplu foarte simplu pentru a ilustra acest lucru.

Când intrați în datorii prin credit card și faceți doar plăți mici în fiecare lună, puteți ajunge cu ușurință să plătiți mai mult decât de două ori suma pe care ați împrumutat-o inițial.

Deci, unde se duc toti acesti bani?

Ei bine, desigur, se duc la instituția financiară de la care ați primit cardul de credit, și, la rândul său, această instituție financiară este deținută de elita mondială. În esență, ați devenit de bună voie un sclav al datoriei atunci când ați ales să folosiţi credit cardul, iar munca grea de care a fost nevoie pentru ca să câștigaţi suficienți bani pentru a plăti acea datorie cu dobândă a ajuns să îmbogățească altele.

La o scara mult mai mare, acelasi lucru se intimpla si cu natiuni intregi.

Astăzi, guvernul Statelor Unite are datorii de aproape 23 trilioane de dolari. În esență, am fost sclavi în mod colectiv și am fost obligați să plătim toți acești bani cu dobândă. Desigur, în acest moment este literalmente imposibil pentru noi să plătim vreodată toată această datorie, iar în fiecare an adăugăm încă o mie de miliarde de dolari la echilibru. Elita mondială extrage anual peste 500 de miliarde de dolari din această datorie și se preconizează că numărul va crește considerabil în anii următori.

Nu este un accident faptul că atât Rezerva Federală, cât și impozitul federal pe venit au fost instituite în 1913. Rezerva Federală a fost concepută pentru a crea o spirală a datoriilor nesfârșită, care ar aduce guvernul federal cât mai multe datorii posibil, și de atunci mărimea datoriei noastre naționale a devenit de peste 7000 de ori mai mare. Iar impozitul federal pe venit era necesar ca mecanism prin care averea noastră este transferată guvernului pentru a-și plăti această întreagă datorie. Este cu adevărat un sistem profund, profund insidios, iar poporul american ar trebui să refuze să sprijine orice politician care nu este în favoarea închiderii acestuia, dar în acest moment nici măcar nu este o problemă politică majoră în națiunea noastră.Și, desigur, Statele Unite sunt departe de a fi singure în această situație. Chiar dacă nu putem convinge întreaga lume să cadă de acord asupra unei mari parte a lumii, practic, într-un fel vitual, întreaga planetă a fost convinsă că sistemul bancar central bazat pe datorii este calea de urmat.

De fapt, in acest moment, 99.9% din populatia lumii traieste intr-o tara care are o banca centrala.

Potrivit Wikipedia, există doar 9 națiuni foarte mici care nu au o bancă centrală în acest moment…

-Andorra

-Insula Man

-Monaco

-Nauru

-Kiribati

-Tuvalu

-Palau

-Insulele Marshall

-Statele Federate Ale Microneziei

Dacă adunați populațiile tuturor celor 9 națiuni împreună, ajungeţi la mai puţin de 0,1 % din populaţia globului.

Credeți că este doar o coincidență?

Elita globală nu dorește ca omenirea să fie liberă. Ei doresc să ne îndatorăm cât mai mult posibil, astfel încât să îi putem face mai bogați.

Când vă dați seama cât de grav a fost măsluit jocul, atunci o mulţime de lucruri încep să capete sens.

De exemplu, pentru cei care înțeleg modul de funcționare a sistemului, cu siguranță nu este surprinzător faptul că valoarea totală a datoriei în lume a atins un nou record record de 188 trilioane de dolari…

Datoria globală a crescut la un nou record, echivalent cu peste două ori mai mult decât dublul producției economice mondiale, a avertizat joi șeful FMI, Kristalina Georgieva.

În timp ce împrumutul din partea sectorului privat reprezintă marea majoritate a acestui total, creșterea pune în pericol guvernele și indivizii dacă economia încetinește, a afirmat ea.

„Datoria globală – atât publică, cât și privată – a atins un nivel record de 188 trilioane USD. Aceasta reprezintă aproximativ 230% din producția mondială”, a declarat Georgieva într-un discurs de deschidere a unei conferințe de două zile privind datoria.

Acest număr a crescut cu 24 trilioane de dolari din 2016 și este cea mai mare bulă de datorii pe care lumea a văzut-o vreodată cu o marjă foarte largă.

Desigur, la un moment dat, această bulă a datoriei va exploda într-un dezastru global de proporții epice, însă, între timp, elita globală va continua să ne mai mulgă pe toți atâta timp cât este posibil.

Aici, în statele Unite, ne-am confruntat cu cea mai mare orgie de datorii din istoria națiunii noastre de la ultima criză financiară. Datoria publică a SUA a crescut mai mult de două ori, datoria publică și cea publică locală a crescut la proporții ridicole în mare parte din națiune, datoria corporațiilor s-a dublat, datoria împrumuturilor studenților a crescut mai mult decât dublu, datoria de împrumut auto continuă să atingă noi recorduri, iar consumatorii americani au acum o datorie de 14 trilioane de dolari.

Muntele nostru de datorii a devenit atât de colosal încât singura modalitate de a menține jocul este să împrumute și mai mulți bani, dar prin împrumutarea de mai mulți bani ne înrobim şi mai rău.

Între timp, cei care ne dețin datoria continuă să trăiască viața lor în huzur în timp ce îşi bat joc de bancă.

