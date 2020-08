Цифровой иммунный паспорт раба: каждый вакцинированный от СOVID-19 получит QR-код и будет привязан к специальному приложению

Мировые олигархические кланы, запустившие проект «коронакризис», уже не скрывают что мир после коронабесия уже никогда не будет прежним. Вместе с массовой вакцинацией от КОВИД-19 человечеству навязываются электронные иммунные паспорта (сертификаты прививок), которые будут привязаны к цифровому идентификатору человека (личному ID, может быть записан в виде QR-кода) и его биометрическим данным. Такие иммунные паспорта являются пропусками в привычную жизнь, гарантирующими человеку сохранение базовых возможностей. А вот что касается прав, свобод и законных интересов – о них архитекторы нового мирового порядка предлагают забыть. Следующим этапом после проверки иммунного статуса и вакцинации будет жесткая социальная сегрегация отказавшихся входить в цифровое стойло. Все эти процессы подробно расписаны в международных документах и осуществляются прямо на наших глазах. И судя по вчерашней новости из Центра им. Гамалеи, российские власти в первых рядах потребуют от своих граждан получить «золотой билет» в «светлое будущее».

В четверг 20 августа замдиректора по научной работе Центра им. Гамалеи Денис Логунов рассказал о том, что в рамках пострегистрационного исследования на 40 тыс. пациентах вакцину от коронавируса привяжут к человеку через приложение.

«Каждую пробирку с вакциной «Спутник V» отметят уникальным QR-кодом, который будет содержать информацию обо всем пути – когда ее сделали, куда отправили, где и кого вакцинировали. Каждая пробирка будет привязана к человеку, а человек – к приложению. Разрабатывается специальное приложение. Применение будет находиться под жесточайшем контролем», – сообщил Логунов .

На самом деле Логунова надо немножко поправить – под жесточайшим контролем в конечном счете будет находиться не приложение и не вакцина, а каждый вакцинированный/не вакцинированный человек. Нам фактически раскрыли алгоритм грядущей тотальной вакцинации в России. Если пробирка с QR-кодом привязывается к человеку, следовательно, этот код в дальнейшем закрепляется за привитым гражданином. Одновременно данные о вакцинации вносятся в приложение для гаджетов, таким образом у всех органов власти и прочих лиц будет доступ к информации об иммунном (прививочном) статусе конкретного индивида. Более того, это приложение потребует сбора персональных (вероятно, в т.ч. биометрических) данных человека для его точной идентификации. Для подтверждения иммунного статуса индивида может быть использован тот самый QR-код, который присвоен пробирке с вакциной. Соответственно, появляются неограниченные возможности для учета, контроля и сегрегации населения по признаку вакцинации – от КОВИД-19 и не только.

А теперь обратимся к комментарию «филантропа» и борца с климатическими изменениями путем сокращения населения Билла Гейтса. Неслучайно в конце апреля «Катюша» посвятила материал обзору его грандиозных проектов – как мы увидим далее, все они замечательно корреспондируют с заявлением замдиректора Центра им. Гамалеи. 18 марта 2020 г. Гейтс принял участие в конференции AMA (Ask Me Anything) на Reddit под названием «Я Билл Гейтс», в качестве сопредседателя Фонда Билла и Мелинды Гейтс, где ответил на вопросы о пандемии.

Пользователь Reddit с именем RemoteControlledUser задал вопрос:

«Какие изменения нам придется внести график работы предприятий, чтобы поддерживать нашу экономику, обеспечивая при этом социальное дистанцирование?»

Ответ Билла Гейтса:

«Вопрос о том, какие предприятия должны продолжать работать, является сложным. Конечно, это прежде всего снабжение продовольствием и система здравоохранения. Нам все еще нужны вода, электричество и интернет. Цепочки поставок для важных вещей должны быть сохранены. Страны все еще выясняют, что делать дальше.

В конечном итоге у нас будет несколько цифровых сертификатов, показывающих, кто недавно выздоровел или прошел тестирование, или когда он получил вакцину, которая у нас появится».

Все сказано предельно ясно. Необходимо внедрить несколько официально апробированных по всему миру цифровых сертификатов, определяющих КОВИД-статус человека, и на этом основании дающих ему право свободно перемещаться, ходить на работу, покупать продукты в магазине, посещать массовые мероприятия, организации образования и здравоохранения… Список можно продолжать бесконечно. Все коронавирусные ограничения, как заявляют чиновники, остаются с нами на неопределенное время – так что де-факто этот «режим повышенной готовности» для каждого из нас вводится навсегда.

Г-н Логунов и его начальники в России очень стараются оперативно выполнить директиву Билла Гейтса, но 15 крупных государств, в числе которых в основном т.н. «развитые цивилизованные страны», успели его опередить. В середине мая с.г. британские СМИ сообщили о начале реализации международного проекта COVI-PASS :

«Британская компания по кибербезопасности из Манчестера в сотрудничестве с несколькими технологическими фирмами внедряет COVI-PASS в 15 странах мира… Это международный цифровой пропуск-идентификатор здоровья, который будет хранить историю ваших тестов на COVID-19 и иную «соответствующую медицинскую информацию». Согласно веб-сайту компании, целью создания цифрового пропуска является «безопасное возвращение к работе, жизни и путешествиям паспорта является «безопасное возвращение к работе и возобновление социальных взаимодействий путем предоставления властям актуальной и проверенной медицинской информации».

Среди стран, которые изъявили желание внедрить COVI-PASS, приводятся: Италия, Португалия, Франция, Панама, Индия, США, Швеция, Испания, Южная Африка, Мексика, ОАЭ и Голландия. Прогнозируемый охват – 50 млн. цифровых «паспортов здоровья».

Официальный сайт проекта говорит уже о 80 млн. заявок на COVI-PASS , отсюда же мы узнаем о его принципах работы:

1. Пользователь смартфона скачивает в интернет-магазине для Android приложение, устанавливает безопасный пароль, а также вводит личные данные: имя, адрес проживания, возраст. Затем он должен пройти биометрическую идентификацию личности (!!!) через отпечаток пальца или сканирование лица.

2. После идентификации в приложение можно вносить любую информацию о здоровье. Но на первом плане, разумеется, ковид-статус человека: предлагается загрузить результат теста в приложение, чтобы при первом удобном случае его подтверждать.

3. Когда человеку нужно подтвердить свой ковид-статус или другую информацию о здоровье, он открывает приложение, которое генерирует QR-код, считываемый на расстоянии до двух метров.

Также сообщается, что в мае британская компания VST подписала соглашение с международной фирмой в области цифровых технологий здравоохранения и владельцем COVI-PASS – компанией Circle Pass Enterprises (CPE) для интеграции приложения в биометрические пропуска (!) с поддержкой RFID, к которым можно получить доступ через мобильный телефон или брелок. Устройства будут мигать разным светом, обозначая, дал ли человек отрицательный или положительный результат теста на коронавирус, на основании чего ему будет разрешено или отказано во входе в общественные места.

В ответах на ключевые вопросы создатели COVI-PASS всячески пиарят свое детище, заявляя о том, что главная его задача – «хранить все сведения о здоровье и ковид-статусе человека в безопасном месте, чтобы в любой момент их предъявить». Они считают, что бумажные результаты тестирования носить с собой неудобно, кроме того, их программа якобы использует совершенно безопасную блокчейн-технологию и военные алгоритмы шифрования (!). Откуда у «простых айтишников» технологии военных – отдельный вопрос.

Авторы идеи цифрового пропуска также не могут вменяемо ответить на вопрос, что делать с малыми сроками актуальности теста на коронавирус и возможными ложными результатами. Ведь заразиться теоретически можно где угодно и по несколько раз в сутки, какая же гарантия безопасности будет у пропуска недельной, двухнедельной, месячной давности? В ответ на это они просто предлагают «обратиться к врачу по месту жительства в случае возникновения каких-то проблем». Естественно, реальная победа над вирусом – последнее, что их интересует.

И, что очень важно, разработчики прямо указывают на связь своего цифрового идентификатора здоровья с грядущей вакцинацией от коронавируса:

«До обретения вакцины от КОВИД-19 наш пропуск можно использовать для хранения результатов тестирования. Так как наше устройство цифровое, оно также может использоваться для хранения результатов других тестов и проведенной вакцинации. У некоторых людей есть прививочные карты. Это тоже самое, только в цифровом формате».

Лоббисты COVI-PASS радостно сообщают нам, что их биометрический пропуск-идентификатор получил «Печать отличия» от Еврокомиссии и используется в различных проектах ООН. Что ж, мы и не сомневались в том, что глобалисты давно захватили политическую власть в международных институтах – с этой целью они их и создавали.

Необходимо четко понимать, что получение иммунных паспортов, привязанных к личному (биометрическому) идентификатору человека, – это часть глобального плана по трансформации цивилизации, которому уже дано методическое обоснование. Вакцинация здесь является важным, но не ключевым аспектом. Основное – это погружение человечества в «новую нормальность», систему тотального учета и контроля с наказаниями и поощрениями. Если совсем просто – превращение большинства граждан из «неоптимизированного контингента» (около 7 млрд. человек) в управляемые биообъекты, цифровых рабов, служебных людей – выбирайте, что вам больше нравится (хотя все это одинаково бесчеловечно).

20 апреля 2020 г. Центр этики Гарвардского университета опубликовал доклад под названием «Дорожная карта к сопротивлению пандемии» . Главным спонсором доклада выступил Фонд Рокфеллера (!), а среди коллектива авторов – преимущественно преподаватели Гарварда, институт Санта-Фе и сотрудники корпорации Microsoft (очередной привет от ее основателя Билла Гейтса!). Собственно авторы и не скрывают, что по своей основной специализации многие из них являются социальными инженерами, то есть они планомерно работают над переформатированием общества.

Не будем перегружать читателей обильными цитированиями 56-страничной методички, но несколько фраз оттуда привести просто необходимо:

«КОВИД-19 – серьезнейшая угроза нашей демократии, сравнимая с Великой депрессией и Второй мировой войной. Что мы должны делать вместе, сообща – бороться с этой ужасной заразой, защищать человеческие жизни, наши институты и предупредить разрушение нашей экономики. То, как хорошо мы это сделаем, определит, докажет ли свободное общество свою устойчивость перед лицом чрезвычайной ситуации.

Нам надо сделать гораздо больше, чем осознает большинство людей. Мы должны значительно расширить объемы и масштабы тестирования, отслеживания контактов, мер строгой изоляции и карантина. Мы должны сделать все, чтобы вовлечь в эти процессы каждого человека. Широкий и массовый доступ к тестам жизненно необходим для мониторинга, контроля распространения заболевания и быстрого ответа официальных властей».

Какое же циничное лукавство: угрозой демократии называются не массовые нарушения базовых прав и свобод граждан в рамках якобы антиковидных мероприятий, а сам коронавирус. При этом дается явный посыл о неспособности «свободного общества» эффективно бороться с пандемией. Ну и далее, разумеется, полное ратование за ограничения прав и закручивание гаек в виде жесткой изоляции и карантина. Суть методички в том, что социальных инженеров человеческих душ радикально не устраивает простое следование граждан рекомендации «оставайтесь дома». Ведь тогда они не соберут необходимые данные всего населения – а они им очень нужны для учета и контроля – в том числе биометрические и генетические.

«Система тестирования, отслеживания маршрутов людей, перемещений и выборочной изоляции должна заменить домашний карантин», – пишут авторы, «вдохновленные» Фондом Рокфеллера.

В предлагаемых Гарвардом и Microsoft «ноу-хау» борьбы с коронавирусом мы видим уже привычные электронные сертификаты (на первом этапе – для прошедших тест на КОВИД-19, далее – для вакцинированных):

«Программы тестирования (на коронавирус), будучи секторальными или универсальными, потребуют обеспечить прошедших тесты ID-картой, которая будет считываться в частных компаниях, школах и учреждениях соцслужб. Для тех, кто установил себе на телефон приложение, предупреждающее о контактах с зараженным вирусом, также можно предусмотреть функцию хранения в нем актуальных медицинских сведений. В конце доклада см. Приложение, в котором подробно описывается, как могут работать такие ID карты-сертификаты».

И в тот же самый день, 20 апреля, когда в свет вышли эти рекомендации властям США от «теневого правительства», под грифом того же Центра этики Гарвардского университета был опубликован еще один доклад, возвращающий нас к основной теме материала. Он называется «Иммунные сертификаты: если мы должны иметь их, мы должны сделать их правильно» . Автор этого текста – очень интересная дама по имени Дакота Грюнер. Она является исполнительным директором проекта ID2020 – цифровой системы идентификации личности в масштабах всей планеты (там будет храниться ключевая, в т.ч. биометрическая информация о жителях Земли, по масштабам она явно выходит за рамки национальных государств), одобренной в рамках «Целей устойчивого развития 2030» ООН . И конечно же данный проект тоже тесно связан с Биллом Гейтсом через участие в нем корпорации Microsoft и Фонда Билла и Мелинды Гейтс (подробнее – см. раздел «Билл Гейтс и ID2020» вышеупомянутого материала «Катюши» ). Также в ID2020 вкладывается глобальный альянс вакцинаторов GAVI и…, конечно же, Фонд Рокфеллера. Как говорится, бинго.

«Возможность подтвердить, кто ты есть – фундаментальное и универсальное право человека. Мы живем в цифровую эпоху, поэтому нам нужен надежный способ подтвердить личность в физическом мире и онлайн.

Для более миллиарда людей по всему миру доступ к базовым правам и услугам затруднен, если не невозможен, из-за отсутствия подтвержденной идентификации. С «хорошей» цифровой идентификацией люди смогут пользоваться благами, создаваемыми рядом госструктур и институтов, чтобы получить доступ к разнообразным услугам, сохраняя приватность и контроль над личной информацией», – расписывает нам «светлое будущее» госпожа Грюнер и ее команда.

Нам лишь остается добавить, что в будущем, согласно объявленной Всемирным банком, ОЭСР, ООН и прочими конторами глобалистов «цифровой трансформацией» всех государств, правительств и социума, 100% взаимодействия гражданина с госорганами и коммерческими структурами будет проходит в цифровой форме. И в России в том числе все ведомства с подачи правительства официально объявили о полном отказе от бумажных документов, они почти ежедневно выпускают соответствующие указы и постановления о «цифровой трансформации» страны.

К чему это в итоге приведет? В 2019 г. на ежегодном саммите в Нью-Йорке, проходившем в сотрудничестве с правительством Бангладеша, с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI), а также с новыми партнерами в правительстве и в научных кругах, альянс ID2020 рассказал о новой программе цифровой идентификации. Программа предусматривает использование иммунизации в качестве возможности установить цифровой идентификатор личности. Далее прямая цитата с ресурса. :

«Мы внедряем дальновидный подход к цифровой идентификации, который дает людям возможность контролировать свою личную информацию, в то же время создавая существующие системы и программы», – сообщает Анир Чоудхури, политический советник в a2i.

«Правительство Бангладеш признает, что разработка систем цифровой идентификации имеет далеко идущие последствия для доступа людей к услугам и средствам к существованию, и мы стремимся внедрять этот подход».

Что же значит фраза политика из Бангладеша в этом контексте? Перечитаем ее еще раз: «Разработка систем цифровой идентификации имеет далеко идущие последствия для доступа людей к услугам и средствам к существованию». Все предельно просто – после «цифровой трансформации» человечества человек без цифрового идентификатора не сможет получить доступ ни к одной услуге и средствам к существованию. Можете отнекиваться сколько угодно, но все происходит строго по Откровению Иоанна Богослова («И он (антихрист) сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его» Откровение Иоанна Богослова, глава 13, стихи 16-18 ).

Да и сам слоган Дакоты Грюнер остается неизменным: она говорит про универсальный цифровой ID человека абсолютно то же самое, что и про иммунный паспорт (заказчики и исполнители данных мировых проектов, как видим, совершенно идентичны): «Мы имеем право получить «хороший» цифровой ID, и должны сделать это правильно».

Вернемся к докладу госпожи Грюнер о цифровых иммунных сертификатах. Дадим несколько развернутых цитат, которые непосредственно раскрывают планы и «филантропов» вроде Гейтса и Рокфеллера, и исполнителей их воли на местах – вроде Логунова, министра здравоохранения Мурашко и главсанврача РФ Поповой:

«Количество тестов на коронавирус растет, и потому официальные представители здравоохранения и политики имеют запрос на внедрение «иммунного сертификата», который позволит гражданам подтверждать свой КОВИД-статус. Это масштабное предложение, поднимающее вопросы о нарушении приватности, ограничениях и неравенстве. Но защита общественного здоровья не должна вступать в конфликт с личными правами. Идентификация тех, у кого уже есть антитела к вирусу, кто недавно имел негативный результат теста, может осуществляться через технологию, которая передает контроль над частными данными в руки индивида».

«Чтобы защитить людей от слежки, дискриминации, мошенничества, мы должны обеспечить, чтобы системы, разработанные для этих целей, были частными, безопасными и доступными. Они должны разрабатываться с использованием технологии с открытым исходным кодом и открытых стандартов для взаимодействия и универсального доступа».

«…В документе также делается попытка наметить необходимые темпы принятия и вероятную экосистему партнеров, необходимую для успешного внедрения иммунных сертификатов. Наконец, он предлагает план действий и призыв к действиям для политиков (с акцентом на Северную Америку и Европу) и технологическому сообществу для согласования стандартов, чтобы гарантировать, что у нас не будет частичных реализаций, которые не соответствуют достижимым и необходимым целям».

«Такая система позволила бы компаниям, медицинским учреждениям, авиакомпаниям и предприятиям, занимающимся приготовлением пищи (названо лишь несколько примеров) требовать от людей раскрытия своего статуса КОВИД-19 в качестве условия разрешения доступа…»

«В конечном итоге мы ожидаем получения вакцины от КОВИД-19. Если это смоделировать на вакцине против гриппа, мы ожидаем, что человек будет иметь иммунитет в течение одного сезона или года после вакцинации. Сопутствующее свидетельство о вакцинации будет действовать в течение этого срока. После этого необходимо либо провести повторную вакцинацию, либо пройти тестирование для измерения текущего уровня иммунитета».

«Чтобы получить иммунный сертификат, человеку потребуется либо тест, указывающий на наличие антител к КОВИД-19, либо негативный тест на вирус в течение определенного периода времени, проверенный лицензированным эмитентом, и приложение для телефона, позволяющее получить результаты этого теста, которые будет распространяться конфиденциально. В случае отрицательного тестирования результат будет оставаться действительным ограниченное время – до указанных сроков его истечения. В любое время приложение будет отображать только результаты позднейшего по времени теста».

«Кроме того, правительства, регулирующие органы, группы гражданского общества и другие заинтересованные стороны должны будут разработать соответствующее законодательство и адекватное регулирование для обеспечения надлежащего управления системой иммунных сертификатов».

«Разрешение доступа, особенно к рабочему месту, в зависимости от статуса иммунного сертификата, может быть истолковано как обязательное (принудительное) участие в проекте. Однако, окончательное решение об участии или открытии сертификата должно оставаться за его владельцем. Также должен быть утвержден нецифровой носитель для иммунного сертификата для тех граждан, у кого нет смартфона, или кто не хочет входить в цифровую систему.

Доступ на основании определенных условий может вызвать беспокойство относительно соблюдения гражданских свобод. Тем не менее, если правильно отнестись (прислушаться) к этому беспокойству, такая система окажется менее строгой, чем общие карантины, и может обеспечить мягкий путь к восстановлению экономики».

«Могут быть различные технические подходы для реализации иммунных сертификатов, но они должны соответствовать техническим и этическим принципам ID2020 (!)».

«Когда отдельные лица будут предпринимать попытки доступа, например, к работе, бизнесу, приложение проверит их учетные данные, а затем будет принято решение о предоставлении или отказе в доступе».

«В рамках проверки верификатор может сравнивать криптографически защищенную фотографию человека с помощью ручных средств или системы автоматического распознавания лиц».

«То, как и где проводятся тесты, будет иметь важные последствия для тех, кто может выдавать эти полномочия, и представляет собой важный аспект управления».

Пожалуй, на этом пока остановимся. Госпожа Грюнер откровенно и тезисно рассказывает о планах глобалистов взять под колпак каждого человека на планете. Прямо говорится о создании наднациональной системы управления людьми, в которой каждому придется регулярно подтверждать свой статус через новые прививки или иммунный тест, чтобы иметь возможность нормально существовать в обществе (работать, путешествовать, пользоваться общественным транспортом, ходить по магазинам и т.д.). Прямо говорится, что эта система связана с глобальным проектом ID2020, с поголовной цифровой и биометрической идентификацией для выдачи соответствующих «пропусков в жизнь» послушным биообъектам. Более того, заявляется о необходимости всех лидеров и «элиты» мировых государств координировать свои усилия для внедрения такого подхода к управлению обществом.

Если вы не забыли, в представленном замдиректора по научной работе Центра им. Гамалеи подходе к вакцинации присутствуют: присвоение каждой вакцине, доведенной до человека, уникального кода, а также приложение, которое поставит иммунный статус населения под строгий персональный контроль. Пока не хватает разве что указаний пройти обязательную биометрическую идентификацию перед прививкой на КОВИД-19, но в рамках различных «экспериментальных правовых режимов», легализованных по всей России с легкой руки цифросектантов, все это уже не за горами. Пока нам «всего лишь» не продают без масок хлеб и воду, а совсем скоро учителей без масок не будут допускать к работе, медиков и работников детсадов без прививки начнут выгонять на улицу… И это только начало ИХ «цифровой трансформации».

Когда все планы строителей электронного концлагеря озвучены, что может сделать не готовый к получению иммунного статуса раба? За примером далеко ходить не надо – достаточно обратиться к опыту Германии, где десятки тысяч протестующих добились отмены иммунной паспортизации в стране, хотя еще недавно местные власти считали это решенным делом. В странах Восточной Европы, в Италии, в отдельных штатах США народ также проявляет активность, не торопясь примерять на себя цифровой ошейник от Гейтса и Рокфеллера. Не хотелось бы масштабных потрясений для нашей страны, но власти сами ставят каждого из нас перед выбором: свобода или рабство. Максимальный репост!

