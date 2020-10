Cum se fabrică morții de Covid

Sistemul medical ieşean şi-a mai adăugat o victimă în malaxorul COVID. Una dintre victimele accidentului de la Leţcani, nu a putut fi îngropată creştineşte, cu slujbă şi familie la căpătâi, pentru ca medicii i-au scris în certificatul constatator al decesului că a murit de COVID, nu din cauza multiplelor traumatisme.

Patronul victimei a prezentat testarea cu rezultatul negativ care fusese făcută cu puţin timp înainte de a surveni decesul, iar medicii au modificat la foc automat cauza oficială. Mortul fusese deja îngropat în sac de plastic şi fără slujbă creştinească.

Mai lipsesc gropile comune şi rugurile acestui sistem criminal să îşi dea măsură totală a cinismului. Mărturiile unor astfel de atrocităţi voluntare au început să se înmulţească în spaţiul public.

Este un rău de neînțeles pe care nişte oameni în funcţii publice îl exercită asupra unor oameni inofensivi, în durere sau în incapacitatea de a se apară. Oameni ucişi în acte oficiale de cauze inventate, sunt forţaţi să plece din viaţă în saci de plastic, precum ciumaţii, fără slujbe şi familii alături, pentru că nişte angajaţi ai statului fac jocurile murdare ale unui grup de interese de la vârful ierarhiei ţării.

Este şi cazul unei familii din Belceşti care îşi plânge mortul, o persoană care s-a aflat printre victimele accidentului de la Leţcani de acum 2 săptămâni. Este vorba de unul dintre muncitorii aflaţi în microbuzul care îl transporta la locul de muncă din Leţcani. Imediat după accident a fost transportat la UPU Spiridon, acolo unde a fost declarat decesul, la foarte puţin timp după accident. “Nici nu am avut timp să aflăm de accident, că am şi fost înştiinţaţi de faptul că a murit. Am fost la spital să-l ridicăm, să-l luăm acasă şi să facem lucrurile creştineşti ce trebuiesc făcute. Am rămas încremeniţi când am văzut pe certificatul constator al morţii că nu erau trecute ca şi cauză a decesului traumatismele suferite în accident, ci că era mort de COVID. A trebuit să îl luăm din spital în sac, să săpăm groapa pe repede înainte să să-l îngropăm. Preotul ne-a spus să-l punem în groapă, că vine şi el să-i facă o slujbă. Parcă nu a fost de ajuns modul violent în care a murit, a trebuit să-l îngropăm ca pe un câine”, ne-a declarat Alina P., una dintre rudele victimei.

Au făcut încadrarea decesului la comandă. Ulterior măsluirii cauzei morţii acestei victime, cauza din certificatul constator al decesului a fost schimbată. Era, oricum, prea târziu. “Am vorbit cu patronul unde lucra fratele meu şi când a auzit că medicii au susţinut că nu a murit în accident, ci de COVID, a innebunit de furie. S-a dus la spital şi le-a făcut scandal. “Sunteţi nebuni, chiar nu aveţi nicio limită? Dacă l-aţi declarat mort de COVID, în mod normal ar trebui să bag toţi angajaţii în carantină şi să inchid firma. Cum e posibil să aruncaţi astfel de minciuni?. Mi-am testat angajaţii acum 2 săptămâni şi nu a fost niciun caz pozitiv”, a relatat ruda victimei.

Puşi în faţa acestei situaţii, medicii au dat înapoi şi au modificat cauzele decesului. Mortul fusese, oricum, îngropat în sac de plastic şi fără slujbă. Rudele au mai precizat faptul că certificatul constatator al decesului nu era însoţit de nicio fişă a vreunei eventuale testări anti-COVID.

Diagnostic de COVID prin telefon…

Medicii nu se mai sfiesc nici în spaţiul public sa ascundă barbarismul cu care i-au investit decidenţii lor. Un taximetrist a povestit pentru 7Est cum a alungat o doctoriţă din maşină pentru că dădea diagnostice ale morţii prin telefon. “Era o doamnă destul de respectabilă, până a apucat să-i sune telefonul. Probabil nu ştia să-şi regleze telefonul, că se auzea ca pe speaker. “Doamna doctor, a murit pacientul icsulescu, ăla bolnav de ciroză. Ce trec în certificat?”. „Măi fato, tu chiar nu ţi-ai învăţat lecţia? Trece COVID, bineînţeles”, i-a răspuns doctoriţa, moment în care am oprit maşina şi am dat-o jos ca pe un câine”, a relatat taximetristul.

Mai lipsesc gropile comune şi rugurile acest sistem criminal să îşi dea măsură totală a cinismului.

Unde au ajuns cele 3,3 milioane de măşti?

Acestea sunt doar nişte cazuri singulare care demonstrează fără tăgadă că dovezi incontestabile ale deceselor sunt măsluite?

Cui foloseşte aceasta disperare după raportări false ale infectărilor şi deceselor survenite din alte cauze şi etichetate automat ca fiind COVID?

Tot mai multe voci din spaţiul public susţin că este o acţiune premeditată de uciderea a bolnavilor şi introducerii acestor decese în malaxorul Covid. Printre victime se află chiar şi cei din linia întâi a morţii, medici care ori sunt eroi, ori complici în acest joc atroce al fabricării de statistici false.

În timp ce medicii se plâng că au echipamente de protecţie puţine şi precare pe care nu le-au mai schimbat de luni de zile, depozitul Unifarm, companie subordonata Ministerului Sănătăţii, este ticsit cu stocuri de echipamente care stau să atingă pragul de expirare. Zeci de milioane de echipamente care ar fi trebuit să ajungă în spitale, au fost blocate din interese penale. Niciun contract de furnizare nu a mai fost semnat în ultimele luni cu spitalele din ţară, iar recent, Unifarmul şi-a cerut insolvenţa.

La Iaşi, la începutul lunii trecute au fost livrate prin ISU, un număr de 3,3 milioane de măşti. Nu se ştie unde sau dacă acestea au fost livrate către instituţii sau populaţie, cert este că la unele dintre categoriile declarate de beneficiari, şcoli sau grădiniţe, nu a ajuns nicio mască din acest lot. La un moment dat, cineva, dacă nu un sistem întreg, va trebui să plătească o notă de plată pentru toate aceste acţiuni criminale îndreptate împotriva unei populaţii vulnerabile pe care o împing către groapă.

Fabian POPOVICI

Sursa: https://www.justitiarul.ro